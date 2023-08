escuchar

El filósofo alemán Hans Ulrich Gumbrecht (Würzburg, 1948), al que se asocia con la Escuela de Fráncfort y que enseña desde hace años en California, tiene como eje principal de sus reflexiones las mutaciones sociales producidas por las nuevas tecnologías, pero es más conocido por Elogio de la belleza atlética, dedicado al deporte y la pasión que despiertan sus implicaciones estéticas.

Multitudes. El estadio como ritual de intensidad vuelve al tema, aunque en conexión con otro, el poder de las masas, que obsesionó –en sentido crítico– a Freud, Ortega y Gasset y Elías Canetti. El volumen, con tono autobiográfico, tiene como punto de partida la “adicción” de Gumbrecht por visitar estadios deportivos vacíos en sus viajes (además de concurrir a espectáculos masivos).

El pensador no se limita a los estadios de fútbol (de hecho, su experiencia más memorable en materia de euforia, cuenta, fue en un partido de rugby), pero el deporte más popular del mundo ocupa un lugar central. También da el puntapié inicial: el libro comienza con un paseo, que no se priva de algún que otro lugar común sociológico, a la Bombonera, en Buenos Aires.

Por un lado, dice Gumbrecht, no se dispone de conceptos para explicar por qué la intensidad de las multitudes de estadio resultan tan atrayentes. Por otro, no hay que olvidar el clásico discurso de desprecio de las masas, lo cual vuelve difícil su descripción “neutral”. Con referencias filosóficas, incluso teológicas, y muchos ejemplos anécdoticos (que no evaden el problema de la violencia), Multitudes es un libro original y secretamente controvertido.

Multitudes

Por Hans Ulrich Gumbrecht

Interferencias. Trad.: Nicolás Gelormini

134 páginas, $ 4500

Eduardo Lamarche

