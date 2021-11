Reseñas: Vidas del poema, de Guillermo Saavedra y Eduardo Stupía

La literatura suele jugarles, por fortuna, una mala pasada a las contratapas. No porque Vidas del poema reniegue de la suya, que acaso le aporte al lector perspectivas adicionales, sino porque a cada rato el arte –en cualquiera de sus expresiones– demuestra que no está hecho para ser reducido, y que en ese acto radica una suerte de traición inevitable.

Vidas del poema, segundo volumen en colaboración entre el poeta Guillermo Saavedra y el artista Eduardo Stupía, es no solo un libro notable sino también –aunque aquí intentemos de algún modo encuadrarlo– un objeto único, irreductible, apenas igual a sí mismo. Los textos de Saavedra, en diálogo con los dibujos de Stupía, invitan a ser pensados, antes que en calidad de poemas en prosa, como glosas: variaciones más bien sobre un tema, aproximaciones o interrogaciones en torno a una forma poética que es siempre intraducible.

"El gesto de Saavedra y Stupía es diverso, incómodo, movedizo, o para decirlo en términos que no viene al caso rehuir, aunque suene redundante: formidablemente poético"

Esas variaciones se disparan desde una suerte de génesis; en rigor, un big bang del que nace el poema, y a partir del que la multiplicidad del título ofrece sus versiones, sus metamorfosis e incluso reencarnaciones. No se trata de una simple animización, la del poema en su vertiente pálida y sospechosamente casi humana, sino su radicalización como forma viva. “El poema, a veces, languidecía: le echaban en cara que, a pesar de existir y tener infinidad de nombres, nunca se estaba quieto en sitio alguno”, dice una de las primeras piezas. En otra se lee: “Desde el centro, el poema susurraba una música huidiza, como un calesitero mostrando y escondiendo la sortija”. Esa vivacidad se manifiesta en autonomía, y asimismo en tensión: un conflicto constante del poema como hallazgo o fulgor, una convivencia de reojo con las palabras y con el poeta. El poema “débilmente arraigado en una tierra a medio camino entre las cosas, que ya son y no lo saben, y el lenguaje”.

Por su parte –pero es preciso considerar el conjunto–, los trazos de Stupía remiten a aquella instancia primigenia en la que algo nace de una explosión, es decir de una confusión, y el llamado informe del futuro, con sus promesas y acechanzas. Sus dibujos poseen una intensidad en que las figuras están replegadas antes que ausentes, como tachadas o expulsadas de la superficie.

Vidas del poema es, entre muchas otras cosas, una declaración de principios, en particular respecto de todo lo que el poema, la irrupción de lo poético –esa afirmación, de nuevo, se puede extender a los demás campos del arte–, no es o no debería ser: un espacio para las certezas, una tumba para la inquietud polisémica del lenguaje, una necesidad de reducción. El gesto de Saavedra y Stupía es diverso, incómodo, movedizo, o para decirlo en términos que no viene al caso rehuir, aunque suene redundante: formidablemente poético.

Vidas del poema

Por Guillermo Saavedra y Eduardo Stupía

Cienvolando

169 páginas, $ 1300