Riesgos de la red. Lo público y lo privado, fundidos en medio de cambios vertiginosos

La teoría del panóptico que ideó el alemán Jeremy Bentham en el siglo XVIII –acerca de cómo un solo vigilante, ubicado en el medio de una cárcel circular, es capaz supervisar a un centenar de prisioneros– mantiene su condición atemporal. Sobre todo, después de haber sido reversionada por Michel Foucault, en los años 70, con una cuota extra de astucia.

El filósofo francés advirtió la posibilidad de que, en este juego de relaciones de poder, los presidiarios tomaran la torre de control y se invirtieran los roles entre vigilantes y vigilados : un presagio de la realidad que hoy derraman las redes sociales y que se habilita por la disponibilidad inmediata que han instalado los teléfonos celulares.

Cuanto más crece la esfera digital, más se desdibujan los límites entre lo público y lo privado , y más persianas se levantan en la torre central, antes ciega, para que los muchos también observen a los pocos. Nadie escapa de ser examinado.

Como describió años atrás la antropóloga argentina Paula Sibilia –autora del visionario La intimidad como espectáculo– en una conferencia en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, “sin ningún vestigio de los viejos recatos o pudores, ahora se muestran en las pantallas todos los detalles de una vida cualquiera, en una especie de hemorragia transmediática”.

"Las redes permiten tanto acceder a la vida ajena como emitir juicios sobre ella"

Se establece, así, tanto el “derecho” de acceder a la vida ajena como el de emitir juicios de valor respecto de ella . “La accesibilidad es lo que modifica las actividades. Antes, sacabas una foto y tenías que ir a revelarla; ahora, cualquier persona con conectividad puede publicar y opinar sobre lo propio y lo ajeno. Aparece un avance muy fuerte sobre la intimidad de las personas, que es simultáneo al avance de la exposición de la intimidad por parte de las personas”, dice a La Nación Carolina Duek, doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Conicet.

En medio de la barahúnda digital, emerge aquí otra cuestión: el cambio, a un ritmo dispar, de las varas morales y los consensos sociales. “Los tiempos de la tecnología y de la cultura contemporánea son distintos; la velocidad de cambio de las publicaciones y de las plataformas digitales es mucho más rápida que la construcción de nuevos estándares de aceptación cultural –señala Duek–. La innovación, de cualquier índole, siempre queda por delante de la normativa y de los acuerdos hasta entonces vigentes. Cuando se hace una ley contra el bullying, ya cambiaron las formas de acoso. La temporalidad está desfasada”.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, cantando en el bar de un hotel en Londres antes del funeral de la reina Isabel II. captura

Mientras la moral y los conceptos de lo íntimo y lo privado se transforman, las reacciones sociales que desencadena la “hemorragia transmediática” golpean de lleno a aquellos personajes con mayor exposición. Entre ellos, claro, los políticos, de quienes además se suele esperar una cierta ejemplaridad.

Esto quedó en evidencia en las últimas semanas, con el estallido de críticas dirigidas hacia la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, tras la difusión de un video en el que se la ve bailando de manera efusiva en una fiesta privada, o con el escándalo en el que se vio envuelto el primer ministro canadiense Justin Trudeau por cantar a viva voz “Bohemian Rhapsody”, de la banda británica Queen, en un local nocturno de Londres, en vísperas del funeral de la reina Isabel II.

"En el presente perpetuo de internet, los incendios en Twitter duran uno o dos días"

“Por favor, tome su saco y renuncie”, “Mientras ella baila, la deuda del país es de 134 mil millones de euros”, fueron algunos de los comentarios dirigidos a Marin en Twitter. Los usuarios también llenaron la red del pajarito con enunciados retóricos que apuntaron al premier de Canadá. “¿Así se comporta un primer ministro en un lugar público?”, “Trudeau decidió que la mejor manera de honrar el legado de la reina sería emborracharse en un pub británico y hacer karaoke”, comentaron.

Lejos de controlar su propia intimidad, los gobernantes viven a un clic de que su actividad extraoficial, sobre todo aquella más personal, sea difundida, examinada y evaluada .

“La discusión en torno a Sanna Marin ilustra algunos debates más amplios sobre las mutaciones de la esfera pública contemporánea. El espacio privado que quedaba sustraído de la mirada de los otros, protegido de la exposición por las paredes hogareñas, se ha evaporado; el espacio privado ha sido privado de su privacidad”, introduce el sociólogo Ignacio Ramírez, director en Argentina del posgrado de Opinión Pública de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Panóptico invertido

En lo que atañe a los funcionarios de Estado, Ramírez amplía: “En medio de la metamorfosis digital, aparece una oportunidad muy corrosiva según la cual los ciudadanos tenemos derecho a vigilar a nuestros dirigentes todo el día; una suerte de panóptico invertido en donde la sociedad somete a la minoría a través de una observación auditora , un pseudo periodismo ciudadano que controla y captura personalidades públicas”.

Para Ramírez, la contracara de este “mandato de exposición” –como él mismo lo cataloga– es la jugada opuesta: la construcción de una vida privada para el resto. En otras palabras, el riesgo de que la voluntad de exhibir una intimidad propia se vuelva un montaje estratégico. Esto, aclara, “no implica ninguna traición, sino que es la esencia de la representación política, que incluye una indispensable dosis teatral, como toda la vida social”.

Pero el peligro sí aparece, según el académico de Flacso, cuando entran en juego la frivolidad y la “tentación de dejarse espiar bajo una supuesta promesa de autenticidad y transparencia”, y con ello las asociaciones del tipo “es buen padre, por lo tanto será un buen presidente; fue buen empresario, y, en consecuencia, será un gestor eficaz”.

“Tales cambios tecnológicos y culturales, aún en curso, generan una situación irresuelta y hacen que la transición sea tan confusa como incómoda”, concluye el sociólogo, en diálogo con este medio.

A este punto adhiere la magíster en comunicación política Paula Zuban, directora de la consultora Zuban Córdoba y Asociados. Con un margen de acción acotado ante la exposición permanente –que no considera como algo nuevo, sino, más bien, un hecho que se potencia por la viralización ultraveloz– el terreno en el que se pueden mover los políticos queda, para la especialista, reducido a la idiosincrasia del país al que responden.

“El ojo público tiene un parámetro no escrito sobre lo que es aceptable y lo que no. La regla es, por un lado, identificar y decodificar cuáles son los valores morales que podrían ser considerados transgredidos por la sociedad y, por el otro, ser auténtico con los ideales presentados en primera instancia. No hay teoría ni técnica de comunicación política que te salve de mostrar un personaje que no sos ”, afirma Zuban, exsecretaria general de la Asociación Argentina de Consultores Políticos (Asacop). La politóloga afirma, en relación con el caso de Marin, que la vida íntima de las gobernantes mujeres no se juzga de igual manera que la de los hombres . Ellos tienen, cree, “más carta blanca para transgredir”. Aunque considera, en términos generales, que la sociedad atraviesa un momento bisagra. “Está surgiendo un empuje de nuevas generaciones que tienen una mirada distinta y menos conservadora sobre los permisos de la clase política y la aceptación de todo este contenido que se difunde”, sostiene. “Por otro lado, las redes sociales incluyen mucha heterogeneidad. Lo mismo que puede resultar muy positivo para algunos puede tener una incidencia distinta en otra tribu o segmento poblacional”.

La conquista de lo efímero

Los especialistas coinciden en que las subjetividades se reconfiguran y las crisis se diluyen con la misma velocidad con la que se difunde el contenido digital. “Aunque a la clase política se le exija dar el ejemplo en todo, la mayoría de las veces estos deslices se recomponen rápido. Distinto es, por ejemplo, el caso del presidente Alberto Fernández y el festejo que se llevó a cabo en la Quinta de Olivos en plena cuarentena . Este escándalo ‘de cola larga’ todavía no cerró porque fue tratado de manera inadecuada. Las crisis no se cancelan ni por decreto ni pagando una multa, sino pidiendo disculpas en el momento que corresponde”, concluye Zuban.

Desde la Universidad de Navarra, en España, el profesor y especialista en Comunicación Política Jordi Rodríguez-Virgili coincide con su colega argentina respecto de la fugacidad de los juicios públicos. “Las redes sociales e internet hacen que estemos en un presente perpetuo, y los políticos juegan con eso. No hay pasado, futuro ni estrategia. Los incendios en Twitter duran uno o dos días”, afirma.

Aun así, se manifiesta implacable respecto de algunas atribuciones que se toman los funcionarios y que suelen trasladarlos al ojo de la tormenta: “ Aunque la sociedad olvide sus acciones, los gobernantes tienen la obligación de subir el nivel y dar el ejemplo . A la política se va a servir y no a servirse de ella. La idea no es estar en un cargo público por tiempo indefinido, como, a veces, sucede en la Argentina. Entonces, que se tenga por unos pocos años una vida más austera y de mayores sacrificios, tampoco es raro de pedir”.

Esta cultura de la vigilancia, que a veces se ve fortalecida por influjo de la corrección política , se ha acrecentado entre ciudadanos en tiempos de pandemia, al calor de los resabios de crisis económicas y del surgimiento de conflictos bélicos como el de Rusia y Ucrania, que han puesto en alerta a la sociedad entera, en cualquier punto del mapa.

Al margen de los permisos que habilitan algunas tribus de las nuevas generaciones, el telurómetro marca por estos días una menor resistencia social a consumir el contenido ocioso que fomentan las redes cuando los protagonistas del espectáculo son los dirigentes políticos.

En efecto, uno de los primeros comentarios que surgió en Twitter tras la viralización de los videos de la primera ministra finlandesa fue el del presentador televisivo Aleksi Valavuori, que junto a las imágenes de la fiesta escribió: “Esta es la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin. Algunos han dicho que es genial… tal vez, entre adolescentes. ¿Pero es un líder responsable para un país en crisis? Es la PM más incompetente que hemos tenido”.

Rodríguez-Virgili reflexiona: “ La pandemia ha sensibilizado mucho la tolerancia a la exposición de la vida extraoficial de los funcionarios . Estamos ante un grave conflicto energético y económico, sin contención, y, aunque los gobernantes tengan derecho al libre ejercicio de su vida privada, los gobernados aumentan sobre aquellos tanto las expectativas como las exigencias de respeto al cargo”.

En medio de la labilidad que sacude la frontera público-privada en estos tiempos inciertos, Rodríguez-Virgili hace una última apreciación acerca del rol que, considera, tienen los medios informativos. “El periodismo siempre tuvo más claro hasta dónde podía invadirse la intimidad de los representantes, y hoy tiene la responsabilidad de poner paños fríos a la viralización de algunos hechos y elegir con qué impronta los incorpora al debate público”, dice. Y añade: “ La conversación que se da entre usuarios de las redes sociales no deja de ser la de ciudadanos que chismorrean ; algo que existe desde que el hombre es hombre”.

La era digital desmontó el panóptico tradicional. Ante el desorden de ojos que todo lo ven y que examinan la intimidad con normas propias, queda en manos de los ciudadanos esquivar las balas de la frivolidad. En palabras del filósofo y ensayista español Javier Gomá, autor de Ejemplaridad pública: “No se puede esperar que los políticos sean ángeles, pero sí que estén exigidos por ciudadanos ilustrados”.