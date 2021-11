Tras los pasos venecianos de Paul Morand

Nadie puede olvidar Venecia si estuvo allí, pero su mero recuerdo permite olvidar los dramas personales, las tragedias de una nación y mitigar el infierno. Por eso, el fin de semana pasado, consagrado a las elecciones, me dediqué a la relectura de Venecias, de Paul Morand (1888-1976), quizás uno de los libros más hermosos dedicados a la Serenísima en el siglo XX.

Las huellas que dejan los canales venecianos en los ojos y en el alma hacen que uno los asocie casi a cualquier canal urbano. Hasta los ríos que cruzan una ciudad conducen a Venecia. Tras los pasos de Morand, la primera vez que estuve en Londres, encontré Little Venice al norte de la estación de Paddington: “Ayuda a tener paciencia a los que esperan volar hacia la laguna”, dice el viajero. En París, el canal Saint-Martin me sirvió de sucedáneo; y lo mismo me ocurrió con los canales de Amiens, Mantua, Brujas, Amsterdam y San Petersburgo.

Morand reflexiona admirablemente sobre las viviendas de la laguna: “Las casas de Venecia son unos inmuebles con nostalgias de barco, de ahí sus plantas bajas a menudo inundadas. Satisfacen el deseo de un domicilio estable y de nomadismo.”

Desde muy chico, el novelista pasó los veranos en Italia con sus padres; lo siguió haciendo solo, ya convertido en un joven. En sus anotaciones, registra las distintas Venecias que conoció. Antes de la Primera Guerra Mundial, en los cafés de Plaza San Marcos, había una mesa para los austríacos, que abandonaban la ciudad apenas empezaba la temporada de celo de los ciervos: se iban a cazar a sus castillos. Otra mesa era la de los franceses: un círculo muy discreto; enciclopédico; de maneras, estilo y gusto impecables, así como de una gran modestia. A esa generación, le siguió la de las vedettes: Jean Cocteau, Serge Diaghilev, Coco Chanel, Misia Sert, Vaslav Nijinsky y el mismo Morand. Según el relato de este, la mesa de los franceses fue frecuentada esporádicamente por Marcel Proust y por Mariano Fortuny y Madrazo, el gran diseñador, iluminador y fotógrafo,

Entre los aristócratas, estaba la riquísima princesa de Polignac, cuyo nombre de soltera era Winaretta Singer, dueña de la fábrica de máquinas de coser Singer. Cada vez que Winaretta veía una propaganda de su firma, agradecida, se hacia la señal de la cruz. Gran mecenas musical, era la única mujer que podía conducir una góndola a la par de los gondoleros.

El mundo veneciano hizo que Morand se interesara por el siglo XVIII y empezara a escribir cartas a sus amigos en el estilo de los libertinos anteriores a la Revolución Francesa. Inventaba que había seducido a una monjita y a una novicia con los senos maquillados de blanco. Había descubierto que Venecia aparece mencionada cincuenta veces en las obras de Shakespeare; y cien, en À la recherche du temps perdu.

Me reí mucho de mí mismo cuando Morand señala en su libro que los propietarios venecianos pretenciosos se dan el lujo de tener un árbol. En 2018, alquilé por una suma irrisoria una pequeña casa con un jardín de rosas y un ciprés cerca del palazzo Moncenigo .

En esta relectura, Morand me conquistó definitivamente porque revela su apego profundo a Trieste, una de las bellezas secretas de Italia, que yo no conocía cuando leí el libro por primera vez. A pesar de que esa ciudad está a dos horas de Venecia y, de que, desde allí, se puede pasar, por un lado, al mundo del extinto Imperio austro-húngaro; por otro, a la costa dálmata; y, más lejos, a Oriente, no son muchos los que la visitan. La esposa de Morand, Hélène Chrisoveloni, princesa Soutzo, era rumana, de madre triestina. En Trieste, la familia tenía una bóveda en el cementerio ortodoxo, en la ladera del Carso, desde donde se ve la ciudad y el mar Adriático. En esa costa, los trágicos emperadores de México, Maximiliano de Habsburgo y la princesa Carlota de Bélgica, se embarcaron rumbo a la muerte y la locura. En Venecias, Morand expresa el deseo de descansar junto a Hèlène, muerta dos años antes, en el panteón familiar. Estaría a un paso de Venecia.

Me olvidaba: Trieste está atravesada por el Gran Canal en su mismo centro. Venecia, una vez más.