Una obra que no existe sobre un imitador presidencial

En unas seis secuencias, la obra toma forma, apenas, como cuando el desempañador dibuja formas abstractas en el vidrio trasero de los autos en las mañanas de niebla en invierno. La obra, irán diciendo los actores que fueron parte del público, cuenta la historia de un imitador del expresidente Fernando de la Rúa. Surgen descripciones mínimas en situaciones de lo más diversas (desde alguien que visita a enfermos terminales en un hospital hasta un grupo que se entrega a un juego de rol con disfraces medievales) que aproximan una síntesis. Se trata de unir por puntos para obtener la figura o, más bien, el fantasma. Porque la obra sobre la historia de un imitador de De la Rúa que termina reemplazando al presidente en su último discurso, nunca se hizo. Solo existe en la memoria del público que fue a ver esta ficción llamada, claro, El Público y que el grupo Marea (Mariano Pensotti, Mariana Tirantte, Diego Vainer y Florencia Wasser) estrenó en Grecia y adaptó para elenco y público argentino en la última edición del FIBA, antes de la cuarentena. Curioso: la versión griega tuvo que mudar de locación porque el barrio elegido para proyectarla se volvió un polvorín el día del estreno.

Todo esto lo está contando la escenógrafa Mariana Tirantte en la terraza del Centro Cultural Recoleta la tarde posterior a una noche agitada, cuando el país se movió como el Buquebus los días en que el río se pone bravo. La película, estrenada en festivales de teatro, también podría formar parte del interminable circuito de bienales de arte contemporáneo, como mucha de la producción de Marea, que, además, está por encima de mucha de la interminable producción de ese circuito. La idea de que la(s) obra(s) empieza o continúa en cada una de las personas que salen de la sala convierte la vida en una función non stop. Pero lo más inquietante es que el público de El Público de veras quisiera ver esa representación en escena: la historia de un actor del montón que se abre camino imitando a un presidente dubitativo e irresoluto al punto de ser contratado como un doble. Uno quisiera que esa obra se lleve a cabo, así como alguna vez deberían ser expuestos y editados todos esos artistas fantasma que desfilan en los cuentos de hadas dadaístas de César Aira (es inminente la salida de un nuevo libro suyo por Mansalva. ¿Van 110? Se ha perdido la cuenta…)

Es imposible no pensar en la caracterización que el imitador Freddy Villarreal hizo del expresidente De la Rúa en el show de Marcelo Tinelli (Gran Cuñado, esa parodia de telerrealidad política), sobre todo en el sketch final con el mandatario en funciones perdido en el estudio, sin encontrar la salida, no sabiendo cómo dejar el show para volver a una realidad que era una pesadilla. Acaso el estudio de tevé era un lugar más seguro que la Casa Rosada con sus laberintos pérfidos y De la Rúa no quería despertar invirtiendo la dinámica de un mal sueño. No lo hizo, de hecho.

En la obra que el público de El Público va contando en jirones nunca completos, siempre distintos, hay un momento clave en el que el imitador traiciona el guion oficial. En ese último discurso (antes del helicóptero) pide perdón por la gestión deficiente. ¿Spoiler? ¿De qué? Si la obra no existe.

Podríamos hacer un retrospoiler acaso para contar también que había una vez (hace tanto que esto ya tiene espesor de cuento) un imitador tan malo que era buenísimo. Se llamaba Mario Sapag y pertenecía a una cultura extinguida: el capocómico del teatro de revistas. Sus caracterizaciones eludían el verismo para apoyarse en gestos exagerados del personaje real. Así se le dio por imitar a Dante Caputo, el afrancesado canciller de Raúl Alfonsín. Y lo hizo tan ¿bien? que consiguió burlar la vigilancia de Chapadmalal encarnando al funcionario con su característico bigote. Hasta ese recuerdo absurdo de los primeros años de la democracia recuperada lleva la idea de El Público y su ficción dentro de la ficción que uno quisiera pagar para que se hiciera. Aunque la obra empezara realmente al salir de la sala, inadvertida.