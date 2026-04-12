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Las respuestas al crucigrama del domingo 12 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Exhalar una fragancia”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este domingo incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Considerados verdaderos", mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en "Bajo, despreciable". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Dios olímpico de la guerra
ARES
5 Estado de confusión y desorden
CAOS
9 Derrite (la cera)
LICUA
11 Remate con adornos en vestidos
ORLA
12 Antílope capaz de alcanzar casi 100 km/h
GACELA
14 Se divierten
RÍEN
15 Aventajadas
ADELANTADAS
17 Clasificado por categorías
ORDENADO
18 "No ___ cambiado nada"
HAS
21 Hombre en Houston
MAN
22 ___ Luis Potosí, ciudad mexicana
SAN
23 Muy queridas por muchas personas
ADORADAS
26 Considerados verdaderos
RECONOCIDOS
30 Bajo, despreciable
RUIN
31 Obsequio que se da voluntariamente
REGALO
32 Sufijo con "cordial" y "brutal"
IDAD
33 Tienen información sobre
SABEN
34 En aislamiento (fem.)
SOLA
35 Robert De ___, actor
NIRO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Envoltura del sushi
ALGA
2 Capital de Arabia Saudita
RIAD
3 "___ homo": autobiografía de Nietzsche
ECCE
4 Terreno edificable
SUELO
5 Libro sagrado de la religión islámica
CORÁN
6 Secas
ÁRIDAS
7 Movimiento impetuoso de gente
OLEADA
8 Personaje bíblico muy fuerte
SANSÓN
10 Generan preocupación
ALARMAN
13 Caminante
ANDADOR
16 Perseverantes, porfiados
TENACES
18 Kamala ___, política estadounidense
HARRIS
19 Obligación de pagar
ADEUDO
20 Red como Instagram o Facebook
SOCIAL
24 Recorrido que se hace de un lugar para vigilarlo
RONDA
25 Continúen
SIGAN
27 Abu ___: capital de Emiratos Árabes Unidos
DABI
28 Exhalar una fragancia
OLER
29 Causó ruido
SONÓ
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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