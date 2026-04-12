Las respuestas al crucigrama del domingo 12 de abril

El crucigrama de este domingo incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 26 debe responder a la definición de qué es "Considerados verdaderos", mientras que el interrogante 30 se resuelve con la palabra faltante en "Bajo, despreciable". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Dios olímpico de la guerra

ARES

5 Estado de confusión y desorden

CAOS

9 Derrite (la cera)

LICUA

11 Remate con adornos en vestidos

ORLA

12 Antílope capaz de alcanzar casi 100 km/h

GACELA

14 Se divierten

RÍEN

15 Aventajadas

ADELANTADAS

17 Clasificado por categorías

ORDENADO

18 "No ___ cambiado nada"

HAS

21 Hombre en Houston

MAN

22 ___ Luis Potosí, ciudad mexicana

SAN

23 Muy queridas por muchas personas

ADORADAS

26 Considerados verdaderos

RECONOCIDOS

30 Bajo, despreciable

RUIN

31 Obsequio que se da voluntariamente

REGALO

32 Sufijo con "cordial" y "brutal"

IDAD

33 Tienen información sobre

SABEN

34 En aislamiento (fem.)

SOLA

35 Robert De ___, actor

NIRO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Envoltura del sushi

ALGA

2 Capital de Arabia Saudita

RIAD

3 "___ homo": autobiografía de Nietzsche

ECCE

4 Terreno edificable

SUELO

5 Libro sagrado de la religión islámica

CORÁN

6 Secas

ÁRIDAS

7 Movimiento impetuoso de gente

OLEADA

8 Personaje bíblico muy fuerte

SANSÓN

10 Generan preocupación

ALARMAN

13 Caminante

ANDADOR

16 Perseverantes, porfiados

TENACES

18 Kamala ___, política estadounidense

HARRIS

19 Obligación de pagar

ADEUDO

20 Red como Instagram o Facebook

SOCIAL

24 Recorrido que se hace de un lugar para vigilarlo

RONDA

25 Continúen

SIGAN

27 Abu ___: capital de Emiratos Árabes Unidos

DABI

28 Exhalar una fragancia

OLER

29 Causó ruido

SONÓ

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.