Las respuestas al crucigrama del domingo 24 de mayo

El crucigrama de este domingo incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Tipo de cálculo", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Realizó una cirugía". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Transitan por un lugar

PASAN

6 Evidencias de vida prehistórica halladas en estratos geológicos

FÓSILES

8 Volver a poner en el estado anterior

RESTAURAR

10 Mover la canoa

REMAR

11 Habilidades naturales

DONES

13 Realizó una cirugía

OPERÓ

14 Objeto que mantiene una embarcación en su lugar

ANCLA

15 ___ Jovi, banda de la canción "Livin' on a Prayer"

BON

16 ___ Fleming: creador de James Bond

IAN

17 Dio protección

ASILÓ

20 Consume por completo

AGOTA

22 Tipo de cálculo

RENAL

23 Aparato de detección submarina

SONAR

24 Que solo existen de palabra

NOMINALES

26 Hilos finos para pescar

SEDALES

27 Partidas en pedazos

ROTAS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Servir de modelo

POSAR

2 Cuerpo celeste

ASTRO

3 Cantante de la canción "Unstoppable"

SIA

4 Haga mención

ALUDA

5 Emperador en los Juegos Olímpicos de 67

NERÓN

6 Los nombres que siguen a "doña" y "señora"

FEMENINOS

7 Penalidades establecidas por ley

SANCIONES

8 Descansen

REPOSEN

9 Explicas lo que ocurrió

RELATAS

10 Sustraer

ROBAR

12 Restituir la salud

SANAR

18 Pasar la lengua por encima

LAMER

19 Percibido (el aroma)

OLIDO

20 Cocínala a la parrilla

ÁSALA

21 Tantos del hockey sobre hielo

GOLES

25 ___ King Cole, cantante de "L-O-V-E"

NAT

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.