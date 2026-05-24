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Las respuestas al crucigrama del domingo 24 de mayo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Hilos finos para pescar”
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El crucigrama de este domingo incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Tipo de cálculo", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "Realizó una cirugía". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Transitan por un lugar
PASAN
6 Evidencias de vida prehistórica halladas en estratos geológicos
FÓSILES
8 Volver a poner en el estado anterior
RESTAURAR
10 Mover la canoa
REMAR
11 Habilidades naturales
DONES
13 Realizó una cirugía
OPERÓ
14 Objeto que mantiene una embarcación en su lugar
ANCLA
15 ___ Jovi, banda de la canción "Livin' on a Prayer"
BON
16 ___ Fleming: creador de James Bond
IAN
17 Dio protección
ASILÓ
20 Consume por completo
AGOTA
22 Tipo de cálculo
RENAL
23 Aparato de detección submarina
SONAR
24 Que solo existen de palabra
NOMINALES
26 Hilos finos para pescar
SEDALES
27 Partidas en pedazos
ROTAS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Servir de modelo
POSAR
2 Cuerpo celeste
ASTRO
3 Cantante de la canción "Unstoppable"
SIA
4 Haga mención
ALUDA
5 Emperador en los Juegos Olímpicos de 67
NERÓN
6 Los nombres que siguen a "doña" y "señora"
FEMENINOS
7 Penalidades establecidas por ley
SANCIONES
8 Descansen
REPOSEN
9 Explicas lo que ocurrió
RELATAS
10 Sustraer
ROBAR
12 Restituir la salud
SANAR
18 Pasar la lengua por encima
LAMER
19 Percibido (el aroma)
OLIDO
20 Cocínala a la parrilla
ÁSALA
21 Tantos del hockey sobre hielo
GOLES
25 ___ King Cole, cantante de "L-O-V-E"
NAT
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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