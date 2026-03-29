Las respuestas al crucigrama del domingo 29 de marzo

El crucigrama de este domingo incluye 46 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 39 debe responder a la definición de qué es "Jarabe de mosto cocido.", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "__ Blanchett, actriz protag. de 'El aviador'.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Cumplo con la deuda.

PAGO

5 Detener la marcha.

PARAR

10 Casualidad o suerte impredecible.

AZAR

11 Pez voraz de agua dulce.

PIRAÑA

12 Número que en romanos es CM.

NOVECIENTOS

14 Del verbo ir, futuro simple.

IRÉ

15 Telaraña de información.

RED

16 Cocino sobre fuego.

ASO

17 __ Blanchett, actriz protag. de 'El aviador'.

CATE

19 __ top, ordenador portátil.

LAP

21 Estado del tiempo, temperatura.

ORAJE

23 De sabor como el azúcar.

DULCE

27 Agencia Espacial Europea (sigla en inglés).

ESA

29 Sello italiano en la industria del motor.

FIAT

30 Sírvase de algo.

USE

33 Sonido de un grillo nocturno.

CRI

35 Lao __, autor del Tao Te Ching.

TSÉ

36 Hablar entrecortado y repitiendo las sílabas.

TARTAMUDEAR

39 Jarabe de mosto cocido.

ARROPE

40 Gran lago ubicado en la frontera norteamericana-canadiense.

ERIE

41 Causa una herida.

HIERE

42 Nariz notable.

NASO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Terror repentino e intenso.

PÁNICO

2 Conturbar, sobresaltar.

AZORAR

3 Cajón corredizo.

GAVETA

4 Ruegue, pida.

ORE

5 Compasión hacia el sufrimiento ajeno.

PIEDAD

6 Tipo de ácido nucleico.

ARN

7 Roedor de mala fama.

RATA

8 Unidades de tiempo que vuelan.

AÑOS

9 Tela de seda lustrosa.

RASO

11 Envoltura con poros y memoria.

PIEL

13 Cromo.

CR

18 Potencias del ___, alianza militar Alemania-Italia-Japón.

EJE

20 Sillón sin estructura.

PUF

22 Fuga de gas… o de prisión.

ESCAPE

24 Cama doble apilada.

LITERA

25 Correspondéis dos o más cosas.

CASAIS

26 Sutil, poco determinado o sublime.

ETÉREO

28 Pertreche, equipe para la batalla.

ARME

30 Estado de los EE. UU. sede de la iglesia mormona.

UTAH

31 Prenda de colores vibrantes en la India.

SARI

32 No acierte

ERRE

34 Vocales.

IU

37 El comienzo de la 'tortura'.

TOR

38 Entreguen.

DEN

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.