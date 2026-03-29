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Las respuestas al crucigrama del domingo 29 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Pertreche, equipe para la batalla.”
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El crucigrama de este domingo incluye 46 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 39 debe responder a la definición de qué es "Jarabe de mosto cocido.", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "__ Blanchett, actriz protag. de 'El aviador'.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Cumplo con la deuda.
PAGO
5 Detener la marcha.
PARAR
10 Casualidad o suerte impredecible.
AZAR
11 Pez voraz de agua dulce.
PIRAÑA
12 Número que en romanos es CM.
NOVECIENTOS
14 Del verbo ir, futuro simple.
IRÉ
15 Telaraña de información.
RED
16 Cocino sobre fuego.
ASO
17 __ Blanchett, actriz protag. de 'El aviador'.
CATE
19 __ top, ordenador portátil.
LAP
21 Estado del tiempo, temperatura.
ORAJE
23 De sabor como el azúcar.
DULCE
27 Agencia Espacial Europea (sigla en inglés).
ESA
29 Sello italiano en la industria del motor.
FIAT
30 Sírvase de algo.
USE
33 Sonido de un grillo nocturno.
CRI
35 Lao __, autor del Tao Te Ching.
TSÉ
36 Hablar entrecortado y repitiendo las sílabas.
TARTAMUDEAR
39 Jarabe de mosto cocido.
ARROPE
40 Gran lago ubicado en la frontera norteamericana-canadiense.
ERIE
41 Causa una herida.
HIERE
42 Nariz notable.
NASO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Terror repentino e intenso.
PÁNICO
2 Conturbar, sobresaltar.
AZORAR
3 Cajón corredizo.
GAVETA
4 Ruegue, pida.
ORE
5 Compasión hacia el sufrimiento ajeno.
PIEDAD
6 Tipo de ácido nucleico.
ARN
7 Roedor de mala fama.
RATA
8 Unidades de tiempo que vuelan.
AÑOS
9 Tela de seda lustrosa.
RASO
11 Envoltura con poros y memoria.
PIEL
13 Cromo.
CR
18 Potencias del ___, alianza militar Alemania-Italia-Japón.
EJE
20 Sillón sin estructura.
PUF
22 Fuga de gas… o de prisión.
ESCAPE
24 Cama doble apilada.
LITERA
25 Correspondéis dos o más cosas.
CASAIS
26 Sutil, poco determinado o sublime.
ETÉREO
28 Pertreche, equipe para la batalla.
ARME
30 Estado de los EE. UU. sede de la iglesia mormona.
UTAH
31 Prenda de colores vibrantes en la India.
SARI
32 No acierte
ERRE
34 Vocales.
IU
37 El comienzo de la 'tortura'.
TOR
38 Entreguen.
DEN
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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