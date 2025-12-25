Las respuestas al crucigrama del jueves 25 de diciembre

El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Caja usada en funerales", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Primer nombre de Pelé". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___ Airlines, aerolínea con sede en Tokio

JAPAN

6 Recelé

TEMÍ

10 Parásito de animales y plantas

ÁCARO

11 Secuencia de viñetas que cuenta una historia

CÓMIC

12 Extiende algo encima

CUBRE

13 Forma una idea

OPINA

14 Capital de Noruega

OSLO

15 Hacer registros

ANOTAR

16 Árboles en la novela "El principito"

BAOBABS

18 "¡Cuidado!"

OJO

19 Caja usada en funerales

ATAÚD

21 Transfieres la propiedad

DAS

24 Ocultación de un astro por otro

ECLIPSE

28 Alejandro Magno, para Aristóteles

ALUMNO

30 Instrumento musical con la caja oval

LAUD

31 Primera presentación

DEBUT

32 Soportes, apoyos

BASES

33 Realizó un trabajo

OPERÓ

34 Tiene su fin en el solsticio de invierno

OTOÑO

35 Causó ruido

SONÓ

36 Tocan con los labios

BESAN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Hermano gemelo de Esaú

JACOB

2 Achaca, culpa

ACUSA

3 Juan ___ II: el papa desde 1978 hasta 2005

PABLO

4 Signo que puede anteceder "gmail.com" y "outlook.com"

ARROBA

5 Personaje conocido por su papel en el diluvio

NOÉ

6 Chocó contra

TOPÓ

7 Pongo en circulación

EMITO

8 Nicki ___, cantante trinitense

MINAJ

9 Intentó salir volando del laberinto

ÍCARO

11 Representante diplomático de un país

CÓNSUL

15 Tablero para enseñar a contar

ÁBACO

17 Que escucha con interés

ATENTO

20 Hice más amplio

DILATÉ

21 Cubos con puntos de uno a seis

DADOS

22 Ciudad invadida en la guerra civil siria

ALEPO

23 Pasan a un sitio más alto

SUBEN

25 Partes de una coreografía

PASOS

26 Aspira a lograr algo

SUEÑA

27 Primer nombre de Pelé

EDSON

29 El de Berlín fue destruido en 1989

MURO

32 ___ Kane: uno de los creadores de Batman

BOB

