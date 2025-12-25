Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del jueves 25 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tocan con los labios”
El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Caja usada en funerales", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Primer nombre de Pelé". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___ Airlines, aerolínea con sede en Tokio
JAPAN
6 Recelé
TEMÍ
10 Parásito de animales y plantas
ÁCARO
11 Secuencia de viñetas que cuenta una historia
CÓMIC
12 Extiende algo encima
CUBRE
13 Forma una idea
OPINA
14 Capital de Noruega
OSLO
15 Hacer registros
ANOTAR
16 Árboles en la novela "El principito"
BAOBABS
18 "¡Cuidado!"
OJO
19 Caja usada en funerales
ATAÚD
21 Transfieres la propiedad
DAS
24 Ocultación de un astro por otro
ECLIPSE
28 Alejandro Magno, para Aristóteles
ALUMNO
30 Instrumento musical con la caja oval
LAUD
31 Primera presentación
DEBUT
32 Soportes, apoyos
BASES
33 Realizó un trabajo
OPERÓ
34 Tiene su fin en el solsticio de invierno
OTOÑO
35 Causó ruido
SONÓ
36 Tocan con los labios
BESAN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Hermano gemelo de Esaú
JACOB
2 Achaca, culpa
ACUSA
3 Juan ___ II: el papa desde 1978 hasta 2005
PABLO
4 Signo que puede anteceder "gmail.com" y "outlook.com"
ARROBA
5 Personaje conocido por su papel en el diluvio
NOÉ
6 Chocó contra
TOPÓ
7 Pongo en circulación
EMITO
8 Nicki ___, cantante trinitense
MINAJ
9 Intentó salir volando del laberinto
ÍCARO
11 Representante diplomático de un país
CÓNSUL
15 Tablero para enseñar a contar
ÁBACO
17 Que escucha con interés
ATENTO
20 Hice más amplio
DILATÉ
21 Cubos con puntos de uno a seis
DADOS
22 Ciudad invadida en la guerra civil siria
ALEPO
23 Pasan a un sitio más alto
SUBEN
25 Partes de una coreografía
PASOS
26 Aspira a lograr algo
SUEÑA
27 Primer nombre de Pelé
EDSON
29 El de Berlín fue destruido en 1989
MURO
32 ___ Kane: uno de los creadores de Batman
BOB
