Las respuestas al crucigrama del jueves 26 de marzo

El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 34 debe responder a la definición de qué es "Insípida, en sabor o en trato.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Respuestas cavernosas.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Computadora que no usa Windows.

MAC

4 Suavizo asperezas.

LIMÓ

8 Letargo profundo en el paciente.

COMA

9 Golosinas que Homero Simpson ama.

DONAS

10 Salir victorioso.

GANAR

11 Brújula moral para no perder el norte.

ETICA

12 Tasa que cobra la aduana.

ARANCEL

14 Hermano de Sem.

CAM

15 Servicio Público (sigla).

SP

16 Bebida típica boliviana.

API

17 Acudiré, andaré.

IRE

18 __ Roth, actor de 'Pulp Fiction'.

TIM

20 Figura bíblica de paciencia infinita.

JOB

21 Primo del ADN.

ARN

22 Emisora con sello de España.

RNE

23 Punto directo sin devolución.

ACE

24 Prefijo griego: 'oído'.

OT

25 Parásito de las gallinas.

ITA

26 Área donde descansan los barcos.

DÁRSENA

29 Prefijo griego: 'cuatro'.

TETRA

31 Parientes enormes del venado.

ALCES

32 Jeremy __, actor inglés protag. de 'La misión'.

IRONS

33 Invisible, eterno y todopoderoso.

DIOS

34 Insípida, en sabor o en trato.

SOSA

35 Salud global en tres letras.

OMS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 'Aunque la ____ se vista de seda, ____ se queda'.

MONA

2 Experimentan pasión romántica.

AMAN

3 Risotadas que hacen eco.

CARCAJADAS

4 Sobrino de Abraham.

LOT

5 Da el primer paso.

INICIA

6 Alfajores con acento francés.

MACARRONES

7 Armazón ósea de un ser vivo, en plural.

OSAMENTAS

8 Maestro del serrucho y la madera.

CARPINTERO

9 Hecho con plena intención.

DELIBERADO

10 Molestia que pide antiácidos.

GASTRITIS

13 División histórica.

ÉPOCA

19 Vías anatómicas para aire, sonido o líquidos.

MEATOS

27 Carlos, el magnate mexicano.

SLIM

28 Respuestas cavernosas.

ECOS

30 República de Nueva África (inic.).

RNA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.