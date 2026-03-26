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Las respuestas al crucigrama del jueves 26 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Brújula moral para no perder el norte.”
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El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 34 debe responder a la definición de qué es "Insípida, en sabor o en trato.", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Respuestas cavernosas.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Computadora que no usa Windows.
MAC
4 Suavizo asperezas.
LIMÓ
8 Letargo profundo en el paciente.
COMA
9 Golosinas que Homero Simpson ama.
DONAS
10 Salir victorioso.
GANAR
11 Brújula moral para no perder el norte.
ETICA
12 Tasa que cobra la aduana.
ARANCEL
14 Hermano de Sem.
CAM
15 Servicio Público (sigla).
SP
16 Bebida típica boliviana.
API
17 Acudiré, andaré.
IRE
18 __ Roth, actor de 'Pulp Fiction'.
TIM
20 Figura bíblica de paciencia infinita.
JOB
21 Primo del ADN.
ARN
22 Emisora con sello de España.
RNE
23 Punto directo sin devolución.
ACE
24 Prefijo griego: 'oído'.
OT
25 Parásito de las gallinas.
ITA
26 Área donde descansan los barcos.
DÁRSENA
29 Prefijo griego: 'cuatro'.
TETRA
31 Parientes enormes del venado.
ALCES
32 Jeremy __, actor inglés protag. de 'La misión'.
IRONS
33 Invisible, eterno y todopoderoso.
DIOS
34 Insípida, en sabor o en trato.
SOSA
35 Salud global en tres letras.
OMS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 'Aunque la ____ se vista de seda, ____ se queda'.
MONA
2 Experimentan pasión romántica.
AMAN
3 Risotadas que hacen eco.
CARCAJADAS
4 Sobrino de Abraham.
LOT
5 Da el primer paso.
INICIA
6 Alfajores con acento francés.
MACARRONES
7 Armazón ósea de un ser vivo, en plural.
OSAMENTAS
8 Maestro del serrucho y la madera.
CARPINTERO
9 Hecho con plena intención.
DELIBERADO
10 Molestia que pide antiácidos.
GASTRITIS
13 División histórica.
ÉPOCA
19 Vías anatómicas para aire, sonido o líquidos.
MEATOS
27 Carlos, el magnate mexicano.
SLIM
28 Respuestas cavernosas.
ECOS
30 República de Nueva África (inic.).
RNA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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