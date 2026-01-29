Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del jueves 29 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Santa ___, ciudad de Los Ángeles”
El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Asociada al espacio y los cuerpos celestes", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en "Respeto por las opiniones ajenas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Como los números 4, 44 y 444
PARES
6 Grandes períodos de la evolución
ERAS
10 Recibí con los brazos abiertos
ACOGÍ
11 Paso por alto
OMITO
12 Respeto por las opiniones ajenas
LIBERALIDAD
14 ___ fija: pensamiento obsesivo
IDEA
15 Forma
MANERA
16 Emperador ruso como Iván IV
ZAR
17 Demostré afecto
MIMÉ
18 Asociada al espacio y los cuerpos celestes
ASTRONÓMICA
23 Pocos hombres
UNOS
24 Ingrediente del cóctel Mai Tai
RON
25 Echar por tierra
ABATIR
28 ___ Kong, región de China
HONG
29 "Resumidamente hablando..."
BÁSICAMENTE
31 Pérdida grande de fortuna
RUINA
32 La sirenita en "La sirenita"
ARIEL
33 La reina de "Frozen"
ELSA
34 Nombre de Lady Di
DIANA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Golpiza intensa
PALIZA
2 Que tienen sabor a agrio (fem.)
ÁCIDAS
3 ___ Oppenheimer, físico de EE. UU.
ROBERT
4 La isla Samos, por su ubicación
EGEA
5 Título de honor británico
SIR
6 Cantante de "The Real Slim Shady"
EMINEM
7 "Ticket To ___", canción de los Beatles
RIDE
8 Unir con ligaduras
ATAR
9 Bebida con burbujas
SODA
11 Percibamos los aromas
OLAMOS
13 Disminuye, reduce
AMINORA
17 Santa ___, ciudad de Los Ángeles
MÓNICA
19 Costumbre de hacer las mismas cosas
RUTINA
20 Burla sutil
IRONÍA
21 Mantiene dentro de sí
CONTÉN
22 ___ Merkel, expolítica alemana
ANGELA
25 Deja en descubierto
ABRE
26 Arca para guardar ropa
BAÚL
27 Cuna de San Francisco
ASÍS
28 Causé una lesión
HERÍ
30 Revista satírica de los Estados Unidos
MAD
