Las respuestas al crucigrama del jueves 29 de enero

El crucigrama de este jueves incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es "Asociada al espacio y los cuerpos celestes", mientras que el interrogante 12 se resuelve con la palabra faltante en "Respeto por las opiniones ajenas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Como los números 4, 44 y 444

PARES

6 Grandes períodos de la evolución

ERAS

10 Recibí con los brazos abiertos

ACOGÍ

11 Paso por alto

OMITO

12 Respeto por las opiniones ajenas

LIBERALIDAD

14 ___ fija: pensamiento obsesivo

IDEA

15 Forma

MANERA

16 Emperador ruso como Iván IV

ZAR

17 Demostré afecto

MIMÉ

18 Asociada al espacio y los cuerpos celestes

ASTRONÓMICA

23 Pocos hombres

UNOS

24 Ingrediente del cóctel Mai Tai

RON

25 Echar por tierra

ABATIR

28 ___ Kong, región de China

HONG

29 "Resumidamente hablando..."

BÁSICAMENTE

31 Pérdida grande de fortuna

RUINA

32 La sirenita en "La sirenita"

ARIEL

33 La reina de "Frozen"

ELSA

34 Nombre de Lady Di

DIANA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Golpiza intensa

PALIZA

2 Que tienen sabor a agrio (fem.)

ÁCIDAS

3 ___ Oppenheimer, físico de EE. UU.

ROBERT

4 La isla Samos, por su ubicación

EGEA

5 Título de honor británico

SIR

6 Cantante de "The Real Slim Shady"

EMINEM

7 "Ticket To ___", canción de los Beatles

RIDE

8 Unir con ligaduras

ATAR

9 Bebida con burbujas

SODA

11 Percibamos los aromas

OLAMOS

13 Disminuye, reduce

AMINORA

17 Santa ___, ciudad de Los Ángeles

MÓNICA

19 Costumbre de hacer las mismas cosas

RUTINA

20 Burla sutil

IRONÍA

21 Mantiene dentro de sí

CONTÉN

22 ___ Merkel, expolítica alemana

ANGELA

25 Deja en descubierto

ABRE

26 Arca para guardar ropa

BAÚL

27 Cuna de San Francisco

ASÍS

28 Causé una lesión

HERÍ

30 Revista satírica de los Estados Unidos

MAD

