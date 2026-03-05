Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del jueves 5 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Niña pequeña”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este jueves incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Soporté algo que no me gustaba", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Amolar". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___ Nobel, químico sueco
ALFRED
7 "¡Hasta luego!"
CHAO
11 Soporté algo que no me gustaba
TOLERÉ
12 ___ Liu, actuó en la película "Cómo deshacerte de tu jefe"
LUCY
13 Embistes, acometes
ATACAS
14 Expresión creativa
ARTE
15 Niña pequeña
NENA
16 Piezas interpretadas con la voz
CANTOS
18 Ropas
PRENDAS
20 Abren grietas
HIENDEN
21 De___ en la calle: sin empleo
PATITAS
22 Marca de automóviles deportivos
JAGUAR
23 Encuentra casualmente
TOPA
27 Río ruso que desemboca en el mar Caspio
URAL
28 Amolar
AFILAR
30 Lisa, libre de estorbos
RASA
31 Nacida en Copenhague o Aarhus
DANESA
32 Actúen con atrevimiento
OSEN
33 Electrodos positivos
ÁNODOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Fijan con cuerdas
ATAN
2 División de un terreno
LOTE
3 Postre hecho con yemas, leche y azúcar
FLAN
4 Revisan, repasan
RECAPITULAN
5 Nueva ___: new age
ERA
6 Sacada del lugar de su asiento y acomodo
DESCENTRADA
7 Como un negocio no autorizado por la ley
CLANDESTINO
8 Toman lo ajeno sin permiso
HURTAN
9 Divisiones de obras escénicas
ACTOS
10 Escuchas
OYES
17 Se mueve a pie
ANDA
19 Se moría de risa
REÍA
20 "...___ tu voluntad en la tierra..."
HÁGASE
21 Cesas el movimiento
PARAS
22 Prometió
JURÓ
24 Diodo en pantallas modernas (sigla)
OLED
25 ___ de los Libres, ciudad de la Argentina
PASO
26 En ___ de: en honor de
ARAS
29 Persona con gran afición
FAN
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Consejo. Diego Fernández, ingeniero químico: “Bicarbonato y agua caliente, las claves para limpiar la Airfryer”
Life-hack. Para qué sirve usar papel aluminio en los rieles de las ventanas
"Hacía mi bandera con jabón". Conferencia de prensa de Nahuel Gallo: habló el gendarme que estuvo detenido en Venezuela por el régimen de Maduro
- 1
Israel amenaza al posible sucesor de Khamenei en medio de la ofensiva contra Irán
- 2
Yigal Carmon, experto en Medio Oriente: “No hay una Delcy Rodríguez en Irán, el régimen va a luchar hasta la muerte”
- 3
La esposa de Nahuel Gallo criticó sin dar nombres a quienes dicen que participaron de la liberación
- 4
Ecuador cortó relaciones con Cuba y le dio 48 horas a los diplomáticos para que abandonen el país