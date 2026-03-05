Las respuestas al crucigrama del jueves 5 de marzo

El crucigrama de este jueves incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Soporté algo que no me gustaba", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Amolar". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___ Nobel, químico sueco

ALFRED

7 "¡Hasta luego!"

CHAO

11 Soporté algo que no me gustaba

TOLERÉ

12 ___ Liu, actuó en la película "Cómo deshacerte de tu jefe"

LUCY

13 Embistes, acometes

ATACAS

14 Expresión creativa

ARTE

15 Niña pequeña

NENA

16 Piezas interpretadas con la voz

CANTOS

18 Ropas

PRENDAS

20 Abren grietas

HIENDEN

21 De___ en la calle: sin empleo

PATITAS

22 Marca de automóviles deportivos

JAGUAR

23 Encuentra casualmente

TOPA

27 Río ruso que desemboca en el mar Caspio

URAL

28 Amolar

AFILAR

30 Lisa, libre de estorbos

RASA

31 Nacida en Copenhague o Aarhus

DANESA

32 Actúen con atrevimiento

OSEN

33 Electrodos positivos

ÁNODOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Fijan con cuerdas

ATAN

2 División de un terreno

LOTE

3 Postre hecho con yemas, leche y azúcar

FLAN

4 Revisan, repasan

RECAPITULAN

5 Nueva ___: new age

ERA

6 Sacada del lugar de su asiento y acomodo

DESCENTRADA

7 Como un negocio no autorizado por la ley

CLANDESTINO

8 Toman lo ajeno sin permiso

HURTAN

9 Divisiones de obras escénicas

ACTOS

10 Escuchas

OYES

17 Se mueve a pie

ANDA

19 Se moría de risa

REÍA

20 "...___ tu voluntad en la tierra..."

HÁGASE

21 Cesas el movimiento

PARAS

22 Prometió

JURÓ

24 Diodo en pantallas modernas (sigla)

OLED

25 ___ de los Libres, ciudad de la Argentina

PASO

26 En ___ de: en honor de

ARAS

29 Persona con gran afición

FAN

