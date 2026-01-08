Las respuestas al crucigrama del jueves 8 de enero

El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 37 debe responder a la definición de qué es "Antiguo título del emperador ruso", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Representación de imágenes de santos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Partimos de un sitio a otro

VAMOS

6 Bebidas como el chai

TÉS

9 Perfeccionar el corte de un metal

AFILAR

11 Unión de una cosa con otra

NEXO

12 Región de América

CARIBE

13 Azul oscuro con tonalidades violetas

AÑIL

14 Aprecié mucho

AMÉ

15 Por ___: por medio de un texto

ESCRITO

17 Uno de los ríos más largos de Francia

SENA

19 Granillos que salen en el rostro

BARROS

20 Parte del huevo

CLARA

22 ___ Morse, inventor de un código telegráfico

SAMUEL

25 Vine al mundo

NACÍ

29 Despedir mal olor

APESTAR

31 Marca clásica de bolígrafos

BIC

32 Sale victorioso

GANA

33 Versión preliminar de un proyecto

BOCETO

35 Son seis en un sexenio

AÑOS

36 Extinguen

AGOTAN

37 Antiguo título del emperador ruso

ZAR

38 Subproducto de la destilación del agua

OZONO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Son veneradas en la cultura hinduista

VACAS

2 Popularicé

AFAMÉ

3 Fijen la vista

MIREN

4 Percibí el aroma

OLÍ

5 Tiene conocimiento

SABE

6 Colorear

TEÑIR

7 Buen resultado

ÉXITO

8 Sin acompañantes (pl.)

SOLOS

10 Deslizaba

RESBALABA

11 Relatan con detalle

NARRAN

16 Stock ___: vehículo usado en la NASCAR

CAR

18 Achacas, culpas

ACUSAS

21 Saque nulo en el tenis

LET

22 Que muestra agudeza mental

SAGAZ

23 Agarra con la mano

APAÑA

24 Inferior en cantidad

MENOR

26 Árbol conífero

ABETO

27 Mencionan, aluden

CITAN

28 Representación de imágenes de santos

ICONO

30 Pidió con mucha humildad

ROGÓ

34 Patada violenta que dan las caballerías

COZ

