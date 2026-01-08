Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del jueves 8 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Sale victorioso”
El crucigrama de este jueves incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 37 debe responder a la definición de qué es "Antiguo título del emperador ruso", mientras que el interrogante 28 se resuelve con la palabra faltante en "Representación de imágenes de santos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Partimos de un sitio a otro
VAMOS
6 Bebidas como el chai
TÉS
9 Perfeccionar el corte de un metal
AFILAR
11 Unión de una cosa con otra
NEXO
12 Región de América
CARIBE
13 Azul oscuro con tonalidades violetas
AÑIL
14 Aprecié mucho
AMÉ
15 Por ___: por medio de un texto
ESCRITO
17 Uno de los ríos más largos de Francia
SENA
19 Granillos que salen en el rostro
BARROS
20 Parte del huevo
CLARA
22 ___ Morse, inventor de un código telegráfico
SAMUEL
25 Vine al mundo
NACÍ
29 Despedir mal olor
APESTAR
31 Marca clásica de bolígrafos
BIC
32 Sale victorioso
GANA
33 Versión preliminar de un proyecto
BOCETO
35 Son seis en un sexenio
AÑOS
36 Extinguen
AGOTAN
37 Antiguo título del emperador ruso
ZAR
38 Subproducto de la destilación del agua
OZONO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Son veneradas en la cultura hinduista
VACAS
2 Popularicé
AFAMÉ
3 Fijen la vista
MIREN
4 Percibí el aroma
OLÍ
5 Tiene conocimiento
SABE
6 Colorear
TEÑIR
7 Buen resultado
ÉXITO
8 Sin acompañantes (pl.)
SOLOS
10 Deslizaba
RESBALABA
11 Relatan con detalle
NARRAN
16 Stock ___: vehículo usado en la NASCAR
CAR
18 Achacas, culpas
ACUSAS
21 Saque nulo en el tenis
LET
22 Que muestra agudeza mental
SAGAZ
23 Agarra con la mano
APAÑA
24 Inferior en cantidad
MENOR
26 Árbol conífero
ABETO
27 Mencionan, aluden
CITAN
28 Representación de imágenes de santos
ICONO
30 Pidió con mucha humildad
ROGÓ
34 Patada violenta que dan las caballerías
COZ
