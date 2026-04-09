Las respuestas al crucigrama del jueves 9 de abril

El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Estilo musical de Eminem", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Cuidadosas y atentas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Inclinado al robo

RAPAZ

6 Llenas de tristeza

PENADAS

8 Los que toman las decisiones del Estado

POLÍTICOS

10 Brotadas

MANADAS

11 Pierna en inglés

LEG

13 Partes grandes de los fénecs

OREJAS

14 Hoguera

PIRA

15 Jefe de un grupo social

LÍDER

16 Hablan

DICEN

17 Paraíso del Génesis

EDÉN

18 Mujer de la casa de al lado

VECINA

19 Estilo musical de Eminem

RAP

20 Cuentan la historia

RELATAN

21 Desafinadas

DISONADAS

23 Que se mantienen derechas

ERECTAS

24 Uno de los signos de fuego

ARIES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Ablanden

RELAJEN

2 Construir un hogar (las aves)

ANIDAR

3 Extremidades de los gatos

PATAS

4 ___ Abeba: capital de Etiopía

ADÍS

5 ___ Efron, actor en la película "17 otra vez"

ZAC

6 Crea o da forma a una cosa (3 palabras)

PONE DE PIE

7 Cuidadosas y atentas

SOLÍCITAS

8 Equivalencia

PARIDAD

9 Libres de tensión (fem.)

SERENAS

10 Convertir en polvo o harina

MOLER

12 Triunfan

GANAN

14 Atacadas por aves o insectos

PICADAS

16 Denuncié

DELATÉ

18 Triunfé

VENCÍ

20 Desgastar, como las ratas

ROER

22 Mujer respetable (abrev.)

SRA

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.