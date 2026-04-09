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Las respuestas al crucigrama del jueves 9 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Denuncié”
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El crucigrama de este jueves incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 19 debe responder a la definición de qué es "Estilo musical de Eminem", mientras que el interrogante 7 se resuelve con la palabra faltante en "Cuidadosas y atentas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Inclinado al robo
RAPAZ
6 Llenas de tristeza
PENADAS
8 Los que toman las decisiones del Estado
POLÍTICOS
10 Brotadas
MANADAS
11 Pierna en inglés
LEG
13 Partes grandes de los fénecs
OREJAS
14 Hoguera
PIRA
15 Jefe de un grupo social
LÍDER
16 Hablan
DICEN
17 Paraíso del Génesis
EDÉN
18 Mujer de la casa de al lado
VECINA
19 Estilo musical de Eminem
RAP
20 Cuentan la historia
RELATAN
21 Desafinadas
DISONADAS
23 Que se mantienen derechas
ERECTAS
24 Uno de los signos de fuego
ARIES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Ablanden
RELAJEN
2 Construir un hogar (las aves)
ANIDAR
3 Extremidades de los gatos
PATAS
4 ___ Abeba: capital de Etiopía
ADÍS
5 ___ Efron, actor en la película "17 otra vez"
ZAC
6 Crea o da forma a una cosa (3 palabras)
PONE DE PIE
7 Cuidadosas y atentas
SOLÍCITAS
8 Equivalencia
PARIDAD
9 Libres de tensión (fem.)
SERENAS
10 Convertir en polvo o harina
MOLER
12 Triunfan
GANAN
14 Atacadas por aves o insectos
PICADAS
16 Denuncié
DELATÉ
18 Triunfé
VENCÍ
20 Desgastar, como las ratas
ROER
22 Mujer respetable (abrev.)
SRA
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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