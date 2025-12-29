Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del lunes 29 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Que varían según las circunstancias”
El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Objeto con manecillas", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Unido con nudos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Expresaban alegría
REÍAN
6 Excesivamente sentimentales (fem.)
MELOSAS
8 Muy chiquitos
DIMINUTOS
10 A duras ___: con gran trabajo
PENAS
11 "___ calles", película de Martin Scorsese
MALAS
13 Placentera, deleitable
AMENA
14 Halaga, adula
ALABA
15 Objeto de estudio de la ontología
SER
16 Al cien ___ cien: completo
POR
17 Unido con nudos
ATADO
20 Codiciosa, tacaña
AVARA
22 Objeto con manecillas
RELOJ
23 Contenido de YouTube o TikTok
VIDEO
24 Que varían según las circunstancias
RELATIVOS
26 ___ platónicos: tetraedro, cubo, etc.
SÓLIDOS
27 Ristras de cebollas o ajos
RAMOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Impulsan la barca
REMAN
2 "Para ___", bagatela de Beethoven
ELISA
3 Partícula cargada eléctricamente
ION
4 Admita
ASUMA
5 Perteneciente al lugar donde nace uno
NATAL
6 Elementos de la corteza terrestre
MINERALES
7 Disimulados (fig.)
SOLAPADOS
8 Diosa griega de los cereales y la agricultura
DEMÉTER
9 Opciones de helado
SABORES
10 Acontecer, suceder
PASAR
12 Fiesta nocturna
SARAO
18 Malestar físico o emocional
DOLOR
19 Interjección que expresa un fuerte deseo
OJALÁ
20 Codicioso, ansioso
ÁVIDO
21 Seres ___: aves, mamíferos, peces, etc.
VIVOS
25 ___ Burton, director de cine
TIM
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
