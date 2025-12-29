LA NACION

Las respuestas al crucigrama del lunes 29 de diciembre

En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Que varían según las circunstancias”

El crucigrama de este lunes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Objeto con manecillas", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Unido con nudos". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Expresaban alegría

REÍAN

6 Excesivamente sentimentales (fem.)

MELOSAS

8 Muy chiquitos

DIMINUTOS

10 A duras ___: con gran trabajo

PENAS

11 "___ calles", película de Martin Scorsese

MALAS

13 Placentera, deleitable

AMENA

14 Halaga, adula

ALABA

15 Objeto de estudio de la ontología

SER

16 Al cien ___ cien: completo

POR

17 Unido con nudos

ATADO

20 Codiciosa, tacaña

AVARA

22 Objeto con manecillas

RELOJ

23 Contenido de YouTube o TikTok

VIDEO

24 Que varían según las circunstancias

RELATIVOS

26 ___ platónicos: tetraedro, cubo, etc.

SÓLIDOS

27 Ristras de cebollas o ajos

RAMOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Impulsan la barca

REMAN

2 "Para ___", bagatela de Beethoven

ELISA

3 Partícula cargada eléctricamente

ION

4 Admita

ASUMA

5 Perteneciente al lugar donde nace uno

NATAL

6 Elementos de la corteza terrestre

MINERALES

7 Disimulados (fig.)

SOLAPADOS

8 Diosa griega de los cereales y la agricultura

DEMÉTER

9 Opciones de helado

SABORES

10 Acontecer, suceder

PASAR

12 Fiesta nocturna

SARAO

18 Malestar físico o emocional

DOLOR

19 Interjección que expresa un fuerte deseo

OJALÁ

20 Codicioso, ansioso

ÁVIDO

21 Seres ___: aves, mamíferos, peces, etc.

VIVOS

25 ___ Burton, director de cine

TIM

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.

