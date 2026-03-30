Las respuestas al crucigrama del lunes 30 de marzo

El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Mañosa, astuta.", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Pegamento para madera.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Parte más alta del edificio.

TECHO

6 Correr el pestillo.

ABRIR

11 Partes del archipiélago.

ISLAS

12 Fragmento del rompecabezas.

PIEZA

13 Mate y sin reflejo.

OPACA

14 Cuernos del ciervo.

ASTAS

15 Adicione, agregue.

SUMÉ

16 Mañosa, astuta.

ARTERA

17 Señora de la casa.

AMA

18 ¡Retírate!

VETE

19 Echar del trabajo (3 palabras).

MANDAR A CASA

24 Barras horizontales de los coches.

EJES

25 Vecino de Homero Simpson.

NED

26 Permuta, trueque.

CAMBIÓ

29 ___ Chanel, diseñadora de moda francesa.

COCO

30 'Tienes un ___' comedia con Tom Hanks y Meg Ryan.

E-MAIL

31 Proveer, abastecer.

DOTAR

32 Indicador de cobertura móvil.

SEÑAL

33 Con apéndices para volar (fem.).

ALADA

34 ___ blanca: tipo de estrella.

ENANA

35 Vitales, vigorosos.

SANOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Personificación nacional de los Estados Unidos (2 palabras).

TÍO SAM

2 Se ve en la boca de animales rabiosos.

ESPUMA

3 Exigen a gritos.

CLAMAN

4 'El que las ___ las paga'.

HACE

5 __ Mayor, constelación.

OSA

6 Aíslas.

APARTAS

7 Filete de carne de vacuno.

BISTEC

8 Desafíe a competir.

RETÉ

9 Elevar la bandera.

IZAR

10 Lisa, libre de estorbos.

RASA

16 Control del tráfico ___.

AEREO

18 Conjunto de platos, vasos, tazas, etc.

VAJILLA

20 Adeudaban.

DEBÍAN

21 Registran por escrito.

ANOTAN

22 Proceso de quitar el agua.

SECADO

23 Veneras profundamente.

ADORAS

26 Detención, interrupción.

CESE

27 Última palabra de la Biblia.

AMÉN

28 Habilidad adquirida con el tiempo.

MAÑA

29 Pegamento para madera.

COLA

31 Regalas, donas.

DAS

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.