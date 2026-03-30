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Las respuestas al crucigrama del lunes 30 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Detención, interrupción.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 16 debe responder a la definición de qué es "Mañosa, astuta.", mientras que el interrogante 29 se resuelve con la palabra faltante en "Pegamento para madera.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Parte más alta del edificio.
TECHO
6 Correr el pestillo.
ABRIR
11 Partes del archipiélago.
ISLAS
12 Fragmento del rompecabezas.
PIEZA
13 Mate y sin reflejo.
OPACA
14 Cuernos del ciervo.
ASTAS
15 Adicione, agregue.
SUMÉ
16 Mañosa, astuta.
ARTERA
17 Señora de la casa.
AMA
18 ¡Retírate!
VETE
19 Echar del trabajo (3 palabras).
MANDAR A CASA
24 Barras horizontales de los coches.
EJES
25 Vecino de Homero Simpson.
NED
26 Permuta, trueque.
CAMBIÓ
29 ___ Chanel, diseñadora de moda francesa.
COCO
30 'Tienes un ___' comedia con Tom Hanks y Meg Ryan.
31 Proveer, abastecer.
DOTAR
32 Indicador de cobertura móvil.
SEÑAL
33 Con apéndices para volar (fem.).
ALADA
34 ___ blanca: tipo de estrella.
ENANA
35 Vitales, vigorosos.
SANOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Personificación nacional de los Estados Unidos (2 palabras).
TÍO SAM
2 Se ve en la boca de animales rabiosos.
ESPUMA
3 Exigen a gritos.
CLAMAN
4 'El que las ___ las paga'.
HACE
5 __ Mayor, constelación.
OSA
6 Aíslas.
APARTAS
7 Filete de carne de vacuno.
BISTEC
8 Desafíe a competir.
RETÉ
9 Elevar la bandera.
IZAR
10 Lisa, libre de estorbos.
RASA
16 Control del tráfico ___.
AEREO
18 Conjunto de platos, vasos, tazas, etc.
VAJILLA
20 Adeudaban.
DEBÍAN
21 Registran por escrito.
ANOTAN
22 Proceso de quitar el agua.
SECADO
23 Veneras profundamente.
ADORAS
26 Detención, interrupción.
CESE
27 Última palabra de la Biblia.
AMÉN
28 Habilidad adquirida con el tiempo.
MAÑA
29 Pegamento para madera.
COLA
31 Regalas, donas.
DAS
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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