Las respuestas al crucigrama del lunes 6 de abril

El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Delimitando, acotando", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Electro ___, estilo de baile". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Golpeo

BATO

5 Cuajada de origen oriental

TOFU

9 Elaboraran industrialmente

FABRICARAN

11 Tratada con deferencia

CONSIDERADA

12 Primeras letras del alfabeto

ABC

13 Causaron ruido

SONARON

14 Betty ___, personaje de dibujos animados

BOOP

16 Triste en inglés

SAD

17 Centro minero de Alemania

ESSEN

19 ___ Federer: tenista apodado "El Reloj Suizo"

ROGER

23 Necesidad de agua

SED

25 Ascendí

SUBÍ

26 Como las sustancias expulsadas en una catarsis

NOCIVAS

30 Palabra con "nouveau" o "déco"

ART

31 Relacionada con la comida y nutrición

ALIMENTARIA

33 Delimitando, acotando

DEMARCANDO

34 Neruda escribió muchísimas

ODAS

35 En filosofía, lo que es, existe o puede existir

ENTE

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Empresas como HSBC

BANCOS

2 Sistema de frenado antibloqueo

ABS

3 En un ___: en peligro inminente

TRIS

4 "Soy todo ___": te escucho

OÍDOS

5 Tontos, alocados

TARADOS

6 Comunicarse con lo divino

ORAR

7 Canción popular portuguesa

FADO

8 Liguen

UNAN

9 Uno de los satélites del planeta Marte

FOBOS

10 Tomar la última comida del día

CENAR

11 Puede encajar en un recipiente

CABE

15 Malísimas

PÉSIMAS

18 Nunca en Nueva York

NEVER

20 Conservé

GUARDÉ

21 Bajo efectos del alcohol

EBRIO

22 ___ de Casia, santa de la Iglesia católica

RITA

24 Electro ___, estilo de baile

DANCE

26 Movimiento en piscinas o ríos

NADO

27 Diodo en pantallas modernas (sigla)

OLED

28 Apogeo

CIMA

29 ___ Lee: cocreador de Hulk

STAN

32 Hormiga en inglés

ANT

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.