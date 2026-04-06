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Las respuestas al crucigrama del lunes 6 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Elaboraran industrialmente”
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El crucigrama de este lunes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 33 debe responder a la definición de qué es "Delimitando, acotando", mientras que el interrogante 24 se resuelve con la palabra faltante en "Electro ___, estilo de baile". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Golpeo
BATO
5 Cuajada de origen oriental
TOFU
9 Elaboraran industrialmente
FABRICARAN
11 Tratada con deferencia
CONSIDERADA
12 Primeras letras del alfabeto
ABC
13 Causaron ruido
SONARON
14 Betty ___, personaje de dibujos animados
BOOP
16 Triste en inglés
SAD
17 Centro minero de Alemania
ESSEN
19 ___ Federer: tenista apodado "El Reloj Suizo"
ROGER
23 Necesidad de agua
SED
25 Ascendí
SUBÍ
26 Como las sustancias expulsadas en una catarsis
NOCIVAS
30 Palabra con "nouveau" o "déco"
ART
31 Relacionada con la comida y nutrición
ALIMENTARIA
33 Delimitando, acotando
DEMARCANDO
34 Neruda escribió muchísimas
ODAS
35 En filosofía, lo que es, existe o puede existir
ENTE
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Empresas como HSBC
BANCOS
2 Sistema de frenado antibloqueo
ABS
3 En un ___: en peligro inminente
TRIS
4 "Soy todo ___": te escucho
OÍDOS
5 Tontos, alocados
TARADOS
6 Comunicarse con lo divino
ORAR
7 Canción popular portuguesa
FADO
8 Liguen
UNAN
9 Uno de los satélites del planeta Marte
FOBOS
10 Tomar la última comida del día
CENAR
11 Puede encajar en un recipiente
CABE
15 Malísimas
PÉSIMAS
18 Nunca en Nueva York
NEVER
20 Conservé
GUARDÉ
21 Bajo efectos del alcohol
EBRIO
22 ___ de Casia, santa de la Iglesia católica
RITA
24 Electro ___, estilo de baile
DANCE
26 Movimiento en piscinas o ríos
NADO
27 Diodo en pantallas modernas (sigla)
OLED
28 Apogeo
CIMA
29 ___ Lee: cocreador de Hulk
STAN
32 Hormiga en inglés
ANT
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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