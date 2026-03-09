Las respuestas al crucigrama del lunes 9 de marzo

El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 30 debe responder a la definición de qué es "Obra de teatro musical", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Muy adherido, difícil de separar". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Antónimo de bondad

MALDAD

7 ___ el tiempo: estuvo entretenido en algo

MATÓ

11 Producto que se puede obtener de las semillas de girasol

ACEITE

12 Ojos en Ohio

EYES

13 Prometidas

NOVIAS

14 Colina de arena formada por el viento

DUNA

15 Preparé a la brasa

ASÉ

16 Buena salud

SANIDAD

18 Ni idea (2 palabras)

NO SÉ

20 Inclinación a no moverse

PEREZA

21 Simples, sencillos

MEROS

23 Adquirí algo con dinero

COMPRÉ

26 Arrojo

ECHO

30 Obra de teatro musical

OPERETA

32 Organismo de la ONU que trata de asuntos relativos al trabajo

OIT

33 Leyenda del fútbol brasileño

PELÉ

34 Reverenciar a un ser divino

ADORAR

36 Palo de la baraja española

OROS

37 Hace más amplio

DILATA

38 Río navegable de Francia

SENA

39 Casas de acogida para personas vulnerables

ASILOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Brotan (las aguas)

MANAN

2 Persecución

ACOSO

3 De poco peso (pl.)

LEVES

4 502, en números romanos

DII

5 Sujetas con ligaduras

ATAS

6 Como una abrazadera floja

DESAPRETADA

7 Controlar sus reacciones impulsivas

MEDIRSE

8 Dé auxilio

AYUDE

9 Muy adherido, difícil de separar

TENAZ

10 Emprendida con atrevimiento

OSADA

17 Protagonista de "Matrix"

NEO

19 Organización con fines comerciales

EMPRESA

22 Una de las cuatro en "tres"

ERE

23 Pequeñas porciones de maíz

COPOS

24 Realicé una acción

OPERÉ

25 Fruto grande y redondo

MELÓN

27 Animal marino que construye arrecifes

CORAL

28 Encuentro de dos vocales en sílabas distintas

HIATO

29 Diferentes a las que se mencionaron

OTRAS

31 ___ Abeba: capital de Etiopía

ADÍS

35 Percibí el perfume

OLÍ

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.