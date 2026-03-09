Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del lunes 9 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Arrojo”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este lunes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 30 debe responder a la definición de qué es "Obra de teatro musical", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Muy adherido, difícil de separar". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Antónimo de bondad
MALDAD
7 ___ el tiempo: estuvo entretenido en algo
MATÓ
11 Producto que se puede obtener de las semillas de girasol
ACEITE
12 Ojos en Ohio
EYES
13 Prometidas
NOVIAS
14 Colina de arena formada por el viento
DUNA
15 Preparé a la brasa
ASÉ
16 Buena salud
SANIDAD
18 Ni idea (2 palabras)
NO SÉ
20 Inclinación a no moverse
PEREZA
21 Simples, sencillos
MEROS
23 Adquirí algo con dinero
COMPRÉ
26 Arrojo
ECHO
30 Obra de teatro musical
OPERETA
32 Organismo de la ONU que trata de asuntos relativos al trabajo
OIT
33 Leyenda del fútbol brasileño
PELÉ
34 Reverenciar a un ser divino
ADORAR
36 Palo de la baraja española
OROS
37 Hace más amplio
DILATA
38 Río navegable de Francia
SENA
39 Casas de acogida para personas vulnerables
ASILOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Brotan (las aguas)
MANAN
2 Persecución
ACOSO
3 De poco peso (pl.)
LEVES
4 502, en números romanos
DII
5 Sujetas con ligaduras
ATAS
6 Como una abrazadera floja
DESAPRETADA
7 Controlar sus reacciones impulsivas
MEDIRSE
8 Dé auxilio
AYUDE
9 Muy adherido, difícil de separar
TENAZ
10 Emprendida con atrevimiento
OSADA
17 Protagonista de "Matrix"
NEO
19 Organización con fines comerciales
EMPRESA
22 Una de las cuatro en "tres"
ERE
23 Pequeñas porciones de maíz
COPOS
24 Realicé una acción
OPERÉ
25 Fruto grande y redondo
MELÓN
27 Animal marino que construye arrecifes
CORAL
28 Encuentro de dos vocales en sílabas distintas
HIATO
29 Diferentes a las que se mencionaron
OTRAS
31 ___ Abeba: capital de Etiopía
ADÍS
35 Percibí el perfume
OLÍ
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
Suplementos. No son las que pensás: las vitaminas que fortalecen tus huesos
Consejo. Diego Fernández, ingeniero químico: “Bicarbonato y agua caliente, las claves para limpiar la Airfryer”
Detección temprana. Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 1
Quién se va de Gran Hermano este lunes 9 de marzo, según las encuestas
- 2
Irán golpea Arabia Saudita e Israel ataca mandos iraníes en Beirut
- 3
Encuesta: se prenden luces de alerta para Javier Milei por el crecimiento del malhumor social
- 4
Día de la Mujer: del mensaje de Icardi a la China Suárez al saludo por duplicado de Maxi López