Las respuestas al crucigrama del martes 17 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Efecto curvo que engaña al arquero.”
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "Con precio que duele.", mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en "Moneda oficial de Polonia.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Efecto curvo que engaña al arquero.
COMBA
6 Gato en Londres.
CAT
9 Brillante y aceitosa.
OLEOSA
11 Recorrido con guía.
TOUR
12 Obstáculo técnico inesperado.
DESPERFECTO
14 Pide, agradece o implora.
ORA
15 Rachel en 'Friends', en la vida real.
ANISTON
16 Título que antecede a un médico.
DR
17 Colina solitaria.
OTERO
18 Bus en placas madre, por sus siglas.
PCI
20 Parte que da vuelo.
ALA
21 Con precio que duele.
CAROS
23 Zirconio.
ZR
24 Fuera de lo común.
INUSUAL
26 Punta (abrev.).
PTA
29 Objetos o seres, al borde del retiro.
VEJESTORIOS
31 Parte colorida de la mirada.
IRIS
32 Ciudadano de Adís Abeba.
ETÍOPE
33 Casa… en clave poética.
LAR
34 Vendas duras para huesos rotos.
YESOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Punto de giro del brazo.
CODO
2 Acción nasal.
OLER
3 Cuatro patas, mil usos.
MESA
4 Estilo de jazz de los años 40.
BOP
5 Dejar todo limpio y reluciente.
ASEAR
6 Trago de barman.
COCTEL
7 Mujer que firma la obra.
AUTORA
8 Silla de poder real.
TRONO
10 Ácido ribonucleico.
ARN
11 Dejar voluntad por escrito.
TESTAR
13 Vendo ahora para cobrar luego.
FIO
16 Inmortales con poder divino.
DIOSES
18 Cesta para baguettes.
PANERA
19 Crepitar como la madera al quebrarse.
CRUJIR
21 Ciudadano fuera del uniforme.
CIVIL
22 Adjetivo posesivo plural.
SUS
23 Moneda oficial de Polonia.
ZLOTY
25 Asegure las correas.
ATE
26 Devotos, inclinados a la piedad.
PÍOS
27 Espía bien enterrado.
TOPO
28 Cartas que valen oro.
ASES
30 Lo hace quien se divierte.
RÍE
