Las respuestas al crucigrama del martes 17 de febrero

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 21 debe responder a la definición de qué es "Con precio que duele.", mientras que el interrogante 23 se resuelve con la palabra faltante en "Moneda oficial de Polonia.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Efecto curvo que engaña al arquero.

COMBA

6 Gato en Londres.

CAT

9 Brillante y aceitosa.

OLEOSA

11 Recorrido con guía.

TOUR

12 Obstáculo técnico inesperado.

DESPERFECTO

14 Pide, agradece o implora.

ORA

15 Rachel en 'Friends', en la vida real.

ANISTON

16 Título que antecede a un médico.

DR

17 Colina solitaria.

OTERO

18 Bus en placas madre, por sus siglas.

PCI

20 Parte que da vuelo.

ALA

21 Con precio que duele.

CAROS

23 Zirconio.

ZR

24 Fuera de lo común.

INUSUAL

26 Punta (abrev.).

PTA

29 Objetos o seres, al borde del retiro.

VEJESTORIOS

31 Parte colorida de la mirada.

IRIS

32 Ciudadano de Adís Abeba.

ETÍOPE

33 Casa… en clave poética.

LAR

34 Vendas duras para huesos rotos.

YESOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Punto de giro del brazo.

CODO

2 Acción nasal.

OLER

3 Cuatro patas, mil usos.

MESA

4 Estilo de jazz de los años 40.

BOP

5 Dejar todo limpio y reluciente.

ASEAR

6 Trago de barman.

COCTEL

7 Mujer que firma la obra.

AUTORA

8 Silla de poder real.

TRONO

10 Ácido ribonucleico.

ARN

11 Dejar voluntad por escrito.

TESTAR

13 Vendo ahora para cobrar luego.

FIO

16 Inmortales con poder divino.

DIOSES

18 Cesta para baguettes.

PANERA

19 Crepitar como la madera al quebrarse.

CRUJIR

21 Ciudadano fuera del uniforme.

CIVIL

22 Adjetivo posesivo plural.

SUS

23 Moneda oficial de Polonia.

ZLOTY

25 Asegure las correas.

ATE

26 Devotos, inclinados a la piedad.

PÍOS

27 Espía bien enterrado.

TOPO

28 Cartas que valen oro.

ASES

30 Lo hace quien se divierte.

RÍE

