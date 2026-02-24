Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del martes 24 de febrero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Cada signo musical.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Personificación de la muerte.", mientras que el interrogante 34 se resuelve con la palabra faltante en "Foto de tus huesos.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Personificación de la muerte.
PARCA
6 Lleva afuera.
SACA
10 Sucesión continuada de olas.
OLEAJE
12 Extremidades de libertad.
ALAS
13 Medida del calor corporal.
TEMPERATURA
15 Sufijo: oficio, profesión.
ERO
16 Viajeros sin hogar fijo.
NÓMADAS
17 Naipe con la figura de un infante.
SOTA
19 Seno (símb.).
SEN
20 Cada signo musical.
NOTA
22 Nombre (inglés).
ÑAME
25 Trampa entrelazada.
RED
27 Mercedes conocida como 'La negra'.
SOSA
29 Hogar zumbante de miel.
APIARIO
33 Velocidad de giro abreviada.
RPM
34 Foto de tus huesos.
RADIOGRAFÍA
36 Preparad las eras para sembrar.
ERAD
37 Pequeñas comunidades rurales.
ALDEAS
38 La reclutadora de astronautas en Cabo Cañaveral.
NASA
39 Hostiga insistentemente.
ACOSA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Latas o frascos.
POTES
2 Solapa de ala de avión.
ALERÓN
3 Lejano y poco accesible.
REMOTO
4 Club Atlético Platense.
CAP
5 Desgasten por el trato.
AJEN
6 Enemigo celestial principal.
SATANÁS
7 Derrumbe de nieve destructivo.
ALUD
8 Fisonomía facial.
CARA
9 Agarraderas de tazas.
ASAS
11 Amoroso dios griego.
EROS
14 Al final de la plegaria, 'así sea'.
AMEN
18 Seducida por un imán.
ATRAÍDA
21 Prefijo de aviación.
AERO
23 Dios griego de los sueños.
MORFEO
24 Recolectores de secretos.
ESPÍAS
26 Exprésese ahora.
DIGA
28 Da forma al pan.
AMASA
29 Surquen la tierra.
AREN
30 Detiene el avance.
PARA
31 Absortas en sus pensamientos.
IDAS
32 Borde decorativo de diplomas.
ORLA
35 Asociación por los Derechos Civiles.
ADC
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
- 1
Perdió un diente, pero ganó el oro olímpico: Jack Hughes fue el héroe de Estados Unidos en hockey sobre hielo
- 2
La enigmática visita de “MBZ”: el exclusivo complejo a una hora de Bariloche donde se alojaría el emir de Abu Dhabi
- 3
Salvador, el thriller español de Netflix de 8 episodios que es un boom internacional y que está entre lo más visto de la plataforma
- 4
Daniela Ballester sufrió un ACV hemorrágico y permanece internada: “La vida me dio una nueva oportunidad”