Las respuestas al crucigrama del martes 24 de febrero

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Personificación de la muerte.", mientras que el interrogante 34 se resuelve con la palabra faltante en "Foto de tus huesos.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Personificación de la muerte.

PARCA

6 Lleva afuera.

SACA

10 Sucesión continuada de olas.

OLEAJE

12 Extremidades de libertad.

ALAS

13 Medida del calor corporal.

TEMPERATURA

15 Sufijo: oficio, profesión.

ERO

16 Viajeros sin hogar fijo.

NÓMADAS

17 Naipe con la figura de un infante.

SOTA

19 Seno (símb.).

SEN

20 Cada signo musical.

NOTA

22 Nombre (inglés).

ÑAME

25 Trampa entrelazada.

RED

27 Mercedes conocida como 'La negra'.

SOSA

29 Hogar zumbante de miel.

APIARIO

33 Velocidad de giro abreviada.

RPM

34 Foto de tus huesos.

RADIOGRAFÍA

36 Preparad las eras para sembrar.

ERAD

37 Pequeñas comunidades rurales.

ALDEAS

38 La reclutadora de astronautas en Cabo Cañaveral.

NASA

39 Hostiga insistentemente.

ACOSA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Latas o frascos.

POTES

2 Solapa de ala de avión.

ALERÓN

3 Lejano y poco accesible.

REMOTO

4 Club Atlético Platense.

CAP

5 Desgasten por el trato.

AJEN

6 Enemigo celestial principal.

SATANÁS

7 Derrumbe de nieve destructivo.

ALUD

8 Fisonomía facial.

CARA

9 Agarraderas de tazas.

ASAS

11 Amoroso dios griego.

EROS

14 Al final de la plegaria, 'así sea'.

AMEN

18 Seducida por un imán.

ATRAÍDA

21 Prefijo de aviación.

AERO

23 Dios griego de los sueños.

MORFEO

24 Recolectores de secretos.

ESPÍAS

26 Exprésese ahora.

DIGA

28 Da forma al pan.

AMASA

29 Surquen la tierra.

AREN

30 Detiene el avance.

PARA

31 Absortas en sus pensamientos.

IDAS

32 Borde decorativo de diplomas.

ORLA

35 Asociación por los Derechos Civiles.

ADC

