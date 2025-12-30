Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del martes 30 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Corresponder una cosa con otra”
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es "Individuos", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "Convertir en polvo o harina". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Corresponder una cosa con otra
CASAR
6 Johnny ___, cantante de "Hurt"
CASH
10 Destino turístico caribeño
ARUBA
11 País de Europa con una lengua semítica
MALTA
12 Marca de bebida gaseosa
PEPSI
13 Resina fósil de color amarillo
ÁMBAR
14 Organización global (sigla)
ONU
15 Utensilio para dar luz
LÁMPARA
17 Impuesto exigido por determinados servicios
TASA
19 Caminaba de acá para allá
IBA
20 Correo ___: el e-mail
ELECTRÓNICO
25 Spike ___, director de cine estadounidense
LEE
26 Apreciar profundamente
AMAR
27 Individuos
FULANOS
31 Perro con hocico chato
PUG
32 Serie como "Dragon Ball Z"
ANIME
33 Candidata para la cirugía bariátrica
OBESA
35 Convertir en polvo o harina
MOLER
36 Adían, fechan
DATAN
37 Calientan la carne al fuego
ASAN
38 Animal como la rana de árbol
ANURO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Echar un ___: ayudar a alguien
CAPOTE
2 Lugar como el Desierto del Sáhara
ARENAL
3 Concebí como hipótesis
SUPUSE
4 Sistema de frenado antibloqueo
ABS
5 Barra metálica para guiar trenes
RAÍL
6 Instrumento con badajo
CAMPANA
7 Primera luz del día antes de salir el sol
ALBA
8 Estrella en Hollywood
STAR
9 Realizará un trabajo
HARÁ
11 Baile cubano
MAMBO
16 Dejo que circule la brisa
AIREO
18 Ovacionen
ACLAMEN
21 Deseo del consumista
TENER
22 Vehemencia, fuerza
ÍMPETU
23 Producir un efecto
CAUSAR
24 Instrumento en la Ópera de Sídney
ÓRGANO
27 Búsqueda de algunos artistas
FAMA
28 Son dos en el número 11
UNOS
29 Color morado claro
LILA
30 Bebida de agua gaseosa con ácido carbónico
SODA
34 Anglicismo para una expulsión de una comunidad virtual
BAN
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
