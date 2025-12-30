Las respuestas al crucigrama del martes 30 de diciembre

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es "Individuos", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "Convertir en polvo o harina". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Corresponder una cosa con otra

CASAR

6 Johnny ___, cantante de "Hurt"

CASH

10 Destino turístico caribeño

ARUBA

11 País de Europa con una lengua semítica

MALTA

12 Marca de bebida gaseosa

PEPSI

13 Resina fósil de color amarillo

ÁMBAR

14 Organización global (sigla)

ONU

15 Utensilio para dar luz

LÁMPARA

17 Impuesto exigido por determinados servicios

TASA

19 Caminaba de acá para allá

IBA

20 Correo ___: el e-mail

ELECTRÓNICO

25 Spike ___, director de cine estadounidense

LEE

26 Apreciar profundamente

AMAR

27 Individuos

FULANOS

31 Perro con hocico chato

PUG

32 Serie como "Dragon Ball Z"

ANIME

33 Candidata para la cirugía bariátrica

OBESA

35 Convertir en polvo o harina

MOLER

36 Adían, fechan

DATAN

37 Calientan la carne al fuego

ASAN

38 Animal como la rana de árbol

ANURO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Echar un ___: ayudar a alguien

CAPOTE

2 Lugar como el Desierto del Sáhara

ARENAL

3 Concebí como hipótesis

SUPUSE

4 Sistema de frenado antibloqueo

ABS

5 Barra metálica para guiar trenes

RAÍL

6 Instrumento con badajo

CAMPANA

7 Primera luz del día antes de salir el sol

ALBA

8 Estrella en Hollywood

STAR

9 Realizará un trabajo

HARÁ

11 Baile cubano

MAMBO

16 Dejo que circule la brisa

AIREO

18 Ovacionen

ACLAMEN

21 Deseo del consumista

TENER

22 Vehemencia, fuerza

ÍMPETU

23 Producir un efecto

CAUSAR

24 Instrumento en la Ópera de Sídney

ÓRGANO

27 Búsqueda de algunos artistas

FAMA

28 Son dos en el número 11

UNOS

29 Color morado claro

LILA

30 Bebida de agua gaseosa con ácido carbónico

SODA

34 Anglicismo para una expulsión de una comunidad virtual

BAN

