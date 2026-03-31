Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del martes 31 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Socavó, debilitó los fundamentos.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Moscatel, graciano o riesling.", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Superficie, espacio.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Liebre patagónica.
MARA
5 Alan ___, actor y director de cine.
ALDA
9 Elevaba la bandera.
IZABA
11 Cilindros de cera con mecha.
VELAS
12 Relativo al nacimiento.
NATAL
13 Animal como la viuda negra.
ARAÑA
14 Expertos en tratamientos dentales.
ODONTÓLOGOS
16 Rock ___ roll.
AND
17 A duras ___: con gran dificultad.
PENAS
18 Molusco que protege su joya.
OSTRA
20 Embarcación semejante al cayuco.
CANOA
22 Moscatel, graciano o riesling.
UVA
25 Aflojaba.
DESAPRETABA
28 Descarado, atrevido.
OSADO
29 Cambiar de dirección.
VIRAR
30 Bracear en la piscina.
NADAR
31 Cumpla lo dispuesto.
ACATÉ
32 El Cupido de los griegos.
EROS
33 Es decir... (2 palabras).
O SEA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Socavó, debilitó los fundamentos.
MINO
2 Herramienta utilizada en la agricultura.
AZADA
3 Roedor simpático.
RATÓN
4 Desamparadas, desatendidas.
ABANDONADAS
5 Perteneciente a la navegación aérea.
AERONÁUTICO
6 Úlcera de las personas y animales.
LLAGA
7 Perjuicios económicos o materiales.
DAÑOS
8 Partes de una cacerola.
ASAS
10 Tecla cerca de la letra X.
ALT
11 Tener determinado precio.
VALER
15 Escoger una cosa entre varias.
OPTAR
19 Estado de sueño profundo.
SOPOR
20 Jefe supremo del Imperio Romano.
CESAR
21 ___ con cuero: plato de la tradición gaucha.
ASADO
23 Ramas delgadas y sin hojas.
VARAS
24 Tumba, derriba.
ABATE
25 Otorgue en caridad.
DONÉ
26 Mujer en el libro del Génesis.
EVA
27 Superficie, espacio.
ÁREA
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
"Gritó 'sorpresa' y empezó a disparar". Qué pasó en el tiroteo de la escuela de Santa Fe
Jubilaciones. Tolosa Paz presentó un proyecto para duplicar el bono y que se actualice por inflación
Según un experto internacional. Por qué Irán mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz, pese a que “el régimen fue decapitado”
- 1
Hay alerta naranja y amarilla por tormentas y lluvias para este lunes 30 de marzo: las provincias afectadas
- 2
Horror en Santa Fe. Todo lo que se sabe del alumno que le disparó a un compañero con una escopeta
- 3
Quiénes son las dos acreedoras del préstamo con el que Adorni compró su departamento en Caballito
- 4
La cruda historia de Tamara Paganini, de Gran Hermano: pasó hambre, tuvo que esconderse y el dinero del premio se esfumó