Las respuestas al crucigrama del martes 31 de marzo

El crucigrama de este martes incluye 38 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Moscatel, graciano o riesling.", mientras que el interrogante 27 se resuelve con la palabra faltante en "Superficie, espacio.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Liebre patagónica.

MARA

5 Alan ___, actor y director de cine.

ALDA

9 Elevaba la bandera.

IZABA

11 Cilindros de cera con mecha.

VELAS

12 Relativo al nacimiento.

NATAL

13 Animal como la viuda negra.

ARAÑA

14 Expertos en tratamientos dentales.

ODONTÓLOGOS

16 Rock ___ roll.

AND

17 A duras ___: con gran dificultad.

PENAS

18 Molusco que protege su joya.

OSTRA

20 Embarcación semejante al cayuco.

CANOA

22 Moscatel, graciano o riesling.

UVA

25 Aflojaba.

DESAPRETABA

28 Descarado, atrevido.

OSADO

29 Cambiar de dirección.

VIRAR

30 Bracear en la piscina.

NADAR

31 Cumpla lo dispuesto.

ACATÉ

32 El Cupido de los griegos.

EROS

33 Es decir... (2 palabras).

O SEA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Socavó, debilitó los fundamentos.

MINO

2 Herramienta utilizada en la agricultura.

AZADA

3 Roedor simpático.

RATÓN

4 Desamparadas, desatendidas.

ABANDONADAS

5 Perteneciente a la navegación aérea.

AERONÁUTICO

6 Úlcera de las personas y animales.

LLAGA

7 Perjuicios económicos o materiales.

DAÑOS

8 Partes de una cacerola.

ASAS

10 Tecla cerca de la letra X.

ALT

11 Tener determinado precio.

VALER

15 Escoger una cosa entre varias.

OPTAR

19 Estado de sueño profundo.

SOPOR

20 Jefe supremo del Imperio Romano.

CESAR

21 ___ con cuero: plato de la tradición gaucha.

ASADO

23 Ramas delgadas y sin hojas.

VARAS

24 Tumba, derriba.

ABATE

25 Otorgue en caridad.

DONÉ

26 Mujer en el libro del Génesis.

EVA

27 Superficie, espacio.

ÁREA

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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.