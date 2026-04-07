Las respuestas al crucigrama del martes 7 de abril

El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Ocupación", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Recibir una señal". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Recibir una señal

CAPTAR

7 Saco de la caja

ABRO

11 Aseguré por medio de cuerdas

AMARRÉ

12 Analizar escritos

LEER

13 Como la discriminación del apartheid

RACIAL

14 Determina la fecha

DATA

15 Andaba de acá para allá

IBA

16 Contiguo, vecino

LATERAL

18 De gran estatura (fem.)

ALTA

20 Agencia de EE. UU. que maneja operaciones secretas

CIA

21 Respondía a un estímulo

REACCIONABA

26 Confusión

LIO

27 Superior de un monasterio

ABAD

28 Media que cubre la pierna hasta la rodilla

POLAINA

32 Ocupación

USO

33 Game ___: fin del juego

OVER

34 Comunicar, informar

AVISAR

36 Krav ___: sistema de defensa personal israelí

MAGÁ

37 5 años + 5 años

DÉCADA

38 Característica del perfume

OLOR

39 Profesional que da sugerencias

ASESOR

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Producir lesiones en los dientes

CARIAR

2 Afectuoso

AMABLE

3 Pacífica, tranquila

PACATA

4 Prefijo con "ciclo" o "color"

TRI

5 Mar de ___: lago salado de Asia central

ARAL

6 Correspondida

RELACIONADA

7 Lugareña, pueblerina

ALDEANA

8 Oso en Ohio

BEAR

9 Desafía a duelo

RETA

10 Dicho de palabra

ORAL

17 Hombre en un árbol genealógico

TÍO

19 Explicar con detalle

ACLARAR

22 102, en números romanos

CII

23 Explotas, aprovechas

ABUSAS

24 Fundamentado en algo

BASADO

25 Reverenciar a un ser divino

ADORAR

28 Fruto carnoso como la manzana

POMO

29 Que tiene forma de huevo

OVAL

30 Bloque para construir pequeñas casas

LEGO

31 Animales en una bandada

AVES

35 Levanté (la bandera)

ICÉ

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.