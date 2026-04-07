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Las respuestas al crucigrama del martes 7 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Correspondida”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este martes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 32 debe responder a la definición de qué es "Ocupación", mientras que el interrogante 1 se resuelve con la palabra faltante en "Recibir una señal". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Recibir una señal
CAPTAR
7 Saco de la caja
ABRO
11 Aseguré por medio de cuerdas
AMARRÉ
12 Analizar escritos
LEER
13 Como la discriminación del apartheid
RACIAL
14 Determina la fecha
DATA
15 Andaba de acá para allá
IBA
16 Contiguo, vecino
LATERAL
18 De gran estatura (fem.)
ALTA
20 Agencia de EE. UU. que maneja operaciones secretas
CIA
21 Respondía a un estímulo
REACCIONABA
26 Confusión
LIO
27 Superior de un monasterio
ABAD
28 Media que cubre la pierna hasta la rodilla
POLAINA
32 Ocupación
USO
33 Game ___: fin del juego
OVER
34 Comunicar, informar
AVISAR
36 Krav ___: sistema de defensa personal israelí
MAGÁ
37 5 años + 5 años
DÉCADA
38 Característica del perfume
OLOR
39 Profesional que da sugerencias
ASESOR
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Producir lesiones en los dientes
CARIAR
2 Afectuoso
AMABLE
3 Pacífica, tranquila
PACATA
4 Prefijo con "ciclo" o "color"
TRI
5 Mar de ___: lago salado de Asia central
ARAL
6 Correspondida
RELACIONADA
7 Lugareña, pueblerina
ALDEANA
8 Oso en Ohio
BEAR
9 Desafía a duelo
RETA
10 Dicho de palabra
ORAL
17 Hombre en un árbol genealógico
TÍO
19 Explicar con detalle
ACLARAR
22 102, en números romanos
CII
23 Explotas, aprovechas
ABUSAS
24 Fundamentado en algo
BASADO
25 Reverenciar a un ser divino
ADORAR
28 Fruto carnoso como la manzana
POMO
29 Que tiene forma de huevo
OVAL
30 Bloque para construir pequeñas casas
LEGO
31 Animales en una bandada
AVES
35 Levanté (la bandera)
ICÉ
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Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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