Las respuestas al crucigrama del miércoles 24 de diciembre

El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Lugar de exhibición en una feria", mientras que el interrogante 4 se resuelve con la palabra faltante en "Tarifa que se paga en aduanas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Tonta, estúpida

BOBA

5 Objetivos a alcanzar

METAS

10 Dar origen a algo

CREAR

11 Película dirigida por Almodóvar

ÁTAME

12 ___ las narices: agobiado al máximo

HASTA

13 Se convertirán en

SERÁN

14 Lugar de exhibición en una feria

ESTAND

16 Algo hecho por los piratas

ROBO

17 Institución que fija las normas del español (sigla)

RAE

18 Pregunta para saber el número de personas

CUÁNTAS

20 "...___ a nosotros tu reino..."

VENGA

21 Subir a una gran altura

ESCALAR

24 Gato que intenta atrapar a Jerry

TOM

27 "¿___ es tu excusa?"

CUÁL

28 Rompe un vínculo

SEPARA

30 Hacer daño

HERIR

32 Bill ___, famoso empresario de EE. UU.

GATES

33 Recibo huéspedes

ALOJO

34 Parte imantada de la brújula

AGUJA

35 Una vía de administración de medicación

NASAL

36 Ciudad donde nació Julio César

ROMA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Leña o carbón encendido

BRASA

2 O, en el mapa

OESTE

3 Prenda que se usa en clínicas y oficinas

BATA

4 Tarifa que se paga en aduanas

ARANCEL

5 Estar de ___: sobrar

MÁS

6 Que no tiene fin (fem.)

ETERNA

7 Baraja utilizada en cartomancia

TAROT

8 Le encantaba

AMABA

9 ___ nasales, cavidades de la cabeza

SENOS

10 Cantante de "Believe"

CHER

15 Colinas de arena en los desiertos

DUNAS

19 Juntar, unir

AGREGAR

20 Maleta

VALIJA

21 Añaden un ingrediente

ECHAN

22 Parte de la sandalia

SUELA

23 Exorbitantes, costosos

CAROS

24 Channing ___, actuó en "La otra cara de la Luna"

TATUM

25 Parte del cuerpo con lóbulo

OREJA

26 La "M" de E=MC²

MASA

29 Sufro las consecuencias

PAGO

31 Papel de un actor

ROL

