Las respuestas al crucigrama del miércoles 24 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tarifa que se paga en aduanas”
El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Lugar de exhibición en una feria", mientras que el interrogante 4 se resuelve con la palabra faltante en "Tarifa que se paga en aduanas". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Tonta, estúpida
BOBA
5 Objetivos a alcanzar
METAS
10 Dar origen a algo
CREAR
11 Película dirigida por Almodóvar
ÁTAME
12 ___ las narices: agobiado al máximo
HASTA
13 Se convertirán en
SERÁN
14 Lugar de exhibición en una feria
ESTAND
16 Algo hecho por los piratas
ROBO
17 Institución que fija las normas del español (sigla)
RAE
18 Pregunta para saber el número de personas
CUÁNTAS
20 "...___ a nosotros tu reino..."
VENGA
21 Subir a una gran altura
ESCALAR
24 Gato que intenta atrapar a Jerry
TOM
27 "¿___ es tu excusa?"
CUÁL
28 Rompe un vínculo
SEPARA
30 Hacer daño
HERIR
32 Bill ___, famoso empresario de EE. UU.
GATES
33 Recibo huéspedes
ALOJO
34 Parte imantada de la brújula
AGUJA
35 Una vía de administración de medicación
NASAL
36 Ciudad donde nació Julio César
ROMA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Leña o carbón encendido
BRASA
2 O, en el mapa
OESTE
3 Prenda que se usa en clínicas y oficinas
BATA
4 Tarifa que se paga en aduanas
ARANCEL
5 Estar de ___: sobrar
MÁS
6 Que no tiene fin (fem.)
ETERNA
7 Baraja utilizada en cartomancia
TAROT
8 Le encantaba
AMABA
9 ___ nasales, cavidades de la cabeza
SENOS
10 Cantante de "Believe"
CHER
15 Colinas de arena en los desiertos
DUNAS
19 Juntar, unir
AGREGAR
20 Maleta
VALIJA
21 Añaden un ingrediente
ECHAN
22 Parte de la sandalia
SUELA
23 Exorbitantes, costosos
CAROS
24 Channing ___, actuó en "La otra cara de la Luna"
TATUM
25 Parte del cuerpo con lóbulo
OREJA
26 La "M" de E=MC²
MASA
29 Sufro las consecuencias
PAGO
31 Papel de un actor
ROL
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
