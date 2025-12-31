Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del miércoles 31 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Espectáculo con malabaristas y payasos”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Transporté una carga", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Malestar que sigue a una borrachera". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Pasar la lengua por encima
LAMER
6 Los campistas usan los de dormir
SACOS
11 Transporté una carga
LLEVÉ
12 Reino ___: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte
UNIDO
13 Elevadas, crecidas
ALTAS
14 ___ de hambre: estar famélico (fig.)
MORIR
15 Sea testigo
VEA
16 Acortan la lejanía
ACERCAN
18 Conexión
ENLACE
20 Fruta utilizada en la preparación de jaleas y tartas
MORA
21 Embarcación pequeña
BARCA
23 Gobierno, administro
RIJO
26 Expando
DILATO
30 Seleccionaban entre varias opciones
ELEGÍAN
32 ___ Lanka, país insular de Asia
SRI
33 Señalar el día, la hora y el lugar de un encuentro
CITAR
34 Como el 3 o el 9
IMPAR
36 Lona para cubrir y preservar el lugar de la luz
TOLDO
37 Pérdida de valor en el mercado financiero
CAÍDA
38 Cebolla en Chicago
ONION
39 Serie lógica de las cosas
ORDEN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Herramienta para tuercas
LLAVE
2 Woody ___, actor y director de cine
ALLEN
3 Elemento químico como el cesio
METAL
4 Mendes o Braun
EVA
5 Malestar que sigue a una borrachera
RESACA
6 Añadí, agregué
SUMÉ
7 Raro
ANORMAL
8 Espectáculo con malabaristas y payasos
CIRCO
9 Tener aversión
ODIAR
10 Tono irónico con que se dice algo
SORNA
17 Marrana
CERDA
19 Representante legal en tribunales
ABOGADO
22 Que muestra desvergüenza
CÍNICO
23 Íntegro, justo
RECTO
24 Hueso más grande de la pelvis
ILIÓN
25 Actor que también es un artista marcial (2 palabras)
JET LI
27 Animal asociado a la muerte de Cleopatra
ÁSPID
28 One World ___ Center, rascacielos de Nueva York
TRADE
29 Escucharán
OIRÁN
31 Hierro en inglés
IRON
35 ___ Rojo: separa África de la península arábiga
MAR
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
