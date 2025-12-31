Las respuestas al crucigrama del miércoles 31 de diciembre

El crucigrama de este miércoles incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 11 debe responder a la definición de qué es "Transporté una carga", mientras que el interrogante 5 se resuelve con la palabra faltante en "Malestar que sigue a una borrachera". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Pasar la lengua por encima

LAMER

6 Los campistas usan los de dormir

SACOS

11 Transporté una carga

LLEVÉ

12 Reino ___: Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte

UNIDO

13 Elevadas, crecidas

ALTAS

14 ___ de hambre: estar famélico (fig.)

MORIR

15 Sea testigo

VEA

16 Acortan la lejanía

ACERCAN

18 Conexión

ENLACE

20 Fruta utilizada en la preparación de jaleas y tartas

MORA

21 Embarcación pequeña

BARCA

23 Gobierno, administro

RIJO

26 Expando

DILATO

30 Seleccionaban entre varias opciones

ELEGÍAN

32 ___ Lanka, país insular de Asia

SRI

33 Señalar el día, la hora y el lugar de un encuentro

CITAR

34 Como el 3 o el 9

IMPAR

36 Lona para cubrir y preservar el lugar de la luz

TOLDO

37 Pérdida de valor en el mercado financiero

CAÍDA

38 Cebolla en Chicago

ONION

39 Serie lógica de las cosas

ORDEN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Herramienta para tuercas

LLAVE

2 Woody ___, actor y director de cine

ALLEN

3 Elemento químico como el cesio

METAL

4 Mendes o Braun

EVA

5 Malestar que sigue a una borrachera

RESACA

6 Añadí, agregué

SUMÉ

7 Raro

ANORMAL

8 Espectáculo con malabaristas y payasos

CIRCO

9 Tener aversión

ODIAR

10 Tono irónico con que se dice algo

SORNA

17 Marrana

CERDA

19 Representante legal en tribunales

ABOGADO

22 Que muestra desvergüenza

CÍNICO

23 Íntegro, justo

RECTO

24 Hueso más grande de la pelvis

ILIÓN

25 Actor que también es un artista marcial (2 palabras)

JET LI

27 Animal asociado a la muerte de Cleopatra

ÁSPID

28 One World ___ Center, rascacielos de Nueva York

TRADE

29 Escucharán

OIRÁN

31 Hierro en inglés

IRON

35 ___ Rojo: separa África de la península arábiga

MAR

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.