Las respuestas al crucigrama del miércoles 7 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Capital del país más extenso de África”
El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Una clase de cadena", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Impresionante, fantástico". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Primeras muestras
ASOMOS
7 Domingo, cuando es lunes
AYER
11 ___ Olímpico Internacional: COI
COMITÉ
12 País vecino de Níger
MALÍ
13 Una clase de cadena
ALIMENTARIA
15 La B del alfabeto griego
BETA
16 Nacidas en Cerdeña
SARDAS
17 Hice una súplica a una divinidad
ORÉ
18 Sagradas
SACRAS
19 Donde queda la S de Superman
PECHO
20 Me desplomaría
CAERÍA
22 Fuerza pasiva opuesta del yang
YIN
25 Fue de un sitio a otro
PARTIÓ
26 Mujer mágica de los cuentos
HADA
27 Ensalzar, enaltecer
ENGRANDECER
29 Observé desde lejos
OTEÉ
30 Ventilar espacios cerrados
AIREAR
31 Varía de dirección (el viento)
ROLA
32 Juntarse
LIARSE
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Finalizo, completo
ACABO
2 Tener costumbre
SOLER
3 No incluye
OMITE
4 Da muchos cariños
MIMA
5 Sufijo usado para formar aumentativos
OTE
6 Impresionante, fantástico
SENSACIONAL
7 Aseguro por medio de cuerdas
AMARRO
8 Medida inglesa equivalente a 0,914 m
YARDA
9 Profeta que fue alimentado por cuervos
ELÍAS
10 Hagas burla
RÍAS
14 Marca para invalidar
TACHA
18 Que no bromea (fem.)
SERIA
19 Llena de piedras
PÉTREA
20 Composición de música vocal
CANTO
21 Capital del país más extenso de África
ARGEL
22 Reposar
YACER
23 Pueden ser representadas con lámparas
IDEAS
24 Conté una historia
NARRÉ
25 De inferior calidad
PEOR
26 Diosa griega del matrimonio
HERA
28 502, en números romanos
DII
