Las respuestas al crucigrama del miércoles 7 de enero

El crucigrama de este miércoles incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Una clase de cadena", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Impresionante, fantástico". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Primeras muestras

ASOMOS

7 Domingo, cuando es lunes

AYER

11 ___ Olímpico Internacional: COI

COMITÉ

12 País vecino de Níger

MALÍ

13 Una clase de cadena

ALIMENTARIA

15 La B del alfabeto griego

BETA

16 Nacidas en Cerdeña

SARDAS

17 Hice una súplica a una divinidad

ORÉ

18 Sagradas

SACRAS

19 Donde queda la S de Superman

PECHO

20 Me desplomaría

CAERÍA

22 Fuerza pasiva opuesta del yang

YIN

25 Fue de un sitio a otro

PARTIÓ

26 Mujer mágica de los cuentos

HADA

27 Ensalzar, enaltecer

ENGRANDECER

29 Observé desde lejos

OTEÉ

30 Ventilar espacios cerrados

AIREAR

31 Varía de dirección (el viento)

ROLA

32 Juntarse

LIARSE

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Finalizo, completo

ACABO

2 Tener costumbre

SOLER

3 No incluye

OMITE

4 Da muchos cariños

MIMA

5 Sufijo usado para formar aumentativos

OTE

6 Impresionante, fantástico

SENSACIONAL

7 Aseguro por medio de cuerdas

AMARRO

8 Medida inglesa equivalente a 0,914 m

YARDA

9 Profeta que fue alimentado por cuervos

ELÍAS

10 Hagas burla

RÍAS

14 Marca para invalidar

TACHA

18 Que no bromea (fem.)

SERIA

19 Llena de piedras

PÉTREA

20 Composición de música vocal

CANTO

21 Capital del país más extenso de África

ARGEL

22 Reposar

YACER

23 Pueden ser representadas con lámparas

IDEAS

24 Conté una historia

NARRÉ

25 De inferior calidad

PEOR

26 Diosa griega del matrimonio

HERA

28 502, en números romanos

DII

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.