Las respuestas al crucigrama del sábado 10 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Área de aplicación de muchos cosméticos”
El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 23 debe responder a la definición de qué es "Grabar (la película)", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Puerto y centro comercial de Japón". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 ___ Johnson, exbaloncestista estadounidense
MAGIC
6 Rechazar con vehemencia
RENEGAR
8 Volver a poner en el estado anterior
RESTAURAR
10 Quebrantar la ley de Dios
PECAR
11 Cordillera de América del Sur
ANDES
13 Achaco, culpo
ACUSO
14 Dos palomitas azules, en WhatsApp
LEÍDO
15 Prefijo que significa "detrás de"
POS
16 Componente de la lechada
CAL
17 Puerto y centro comercial de Japón
OSAKA
20 Asiento en forma de escalón corrido
GRADA
22 Hilo fino que se utiliza para pescar
SEDAL
23 Grabar (la película)
RODAR
24 Propias de máquinas inteligentes
ROBÓTICAS
26 Atadas, amarradas
SUJETAS
27 Nudos en cajas de regalos
LAZOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Muebles para escribir o estudiar
MESAS
2 Local de mala reputación
ANTRO
3 Diosa griega que personalizaba la tierra
GEA
4 De la misma clase
IGUAL
5 Producto perecedero refrigerado
CARNE
6 Negados
RECUSADOS
7 Fijadas en un sitio
RADICADAS
8 Remendar la ropa
RECOSER
9 Incursiones de la policía
REDADAS
10 Buches de las aves
PAPOS
12 Ejemplo de energía limpia y renovable
SOLAR
18 Capital de Afganistán
KABUL
19 Recibe huéspedes
ALOJA
20 Último ___: la última moda
GRITO
21 Pueden ser volcánicas y metamórficas
ROCAS
25 Área de aplicación de muchos cosméticos
TEZ
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
