Las respuestas al crucigrama del sábado 10 de enero

El crucigrama de este sábado incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 23 debe responder a la definición de qué es "Grabar (la película)", mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en "Puerto y centro comercial de Japón". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 ___ Johnson, exbaloncestista estadounidense

MAGIC

6 Rechazar con vehemencia

RENEGAR

8 Volver a poner en el estado anterior

RESTAURAR

10 Quebrantar la ley de Dios

PECAR

11 Cordillera de América del Sur

ANDES

13 Achaco, culpo

ACUSO

14 Dos palomitas azules, en WhatsApp

LEÍDO

15 Prefijo que significa "detrás de"

POS

16 Componente de la lechada

CAL

17 Puerto y centro comercial de Japón

OSAKA

20 Asiento en forma de escalón corrido

GRADA

22 Hilo fino que se utiliza para pescar

SEDAL

23 Grabar (la película)

RODAR

24 Propias de máquinas inteligentes

ROBÓTICAS

26 Atadas, amarradas

SUJETAS

27 Nudos en cajas de regalos

LAZOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Muebles para escribir o estudiar

MESAS

2 Local de mala reputación

ANTRO

3 Diosa griega que personalizaba la tierra

GEA

4 De la misma clase

IGUAL

5 Producto perecedero refrigerado

CARNE

6 Negados

RECUSADOS

7 Fijadas en un sitio

RADICADAS

8 Remendar la ropa

RECOSER

9 Incursiones de la policía

REDADAS

10 Buches de las aves

PAPOS

12 Ejemplo de energía limpia y renovable

SOLAR

18 Capital de Afganistán

KABUL

19 Recibe huéspedes

ALOJA

20 Último ___: la última moda

GRITO

21 Pueden ser volcánicas y metamórficas

ROCAS

25 Área de aplicación de muchos cosméticos

TEZ

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.