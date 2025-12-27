Las respuestas al crucigrama del sábado 27 de diciembre

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Partículas de polvo", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "Mapa de un lugar, a gran escala". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Partículas de polvo

MOTAS

6 Atar de pies y ___: impedir que alguien actúe libremente

MANOS

11 Informo, comunico

AVISO

12 Deja sin valor o fuerza

ANULA

13 Cedan algo a una causa

DONEN

14 Hablan

DICEN

15 Conjunto de reglas establecidas para el culto

RITO

16 Agregado, añadido

SUMADO

17 Viaje de un lugar a otro

IDA

18 Irradiación luminosa inmaterial

AURA

19 Gastar una suma

DESEMBOLSAR

24 ___ Lane: la pareja de Superman

LOIS

25 Punto del tenis

ACE

26 Mando, domino

IMPERO

29 Real Madrid ___ de Fútbol

CLUB

30 Que se ve por primera vez

NUEVO

31 Interrupción

PAUSA

32 Anversos de las medallas

CARAS

33 "Harry Potter y la ___ del Fénix"

ORDEN

34 Que no ha comido

AYUNO

35 Mapa de un lugar, a gran escala

PLANO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Ciudad con la Puerta de Alcalá

MADRID

2 Con figura de huevo

OVOIDE

3 Fluidos para impresoras

TINTAS

4 Ausencia de suciedad

ASEO

5 ___ cubano, estilo de canto y danza

SON

6 Sazonados

MADUROS

7 Persona de modales groseros

ANIMAL

8 Parte posterior del cuello

NUCA

9 Diodo en pantallas modernas (sigla)

OLED

10 Bueno para la salud

SANO

16 Pasó a un sitio más alto

SUBIÓ

18 Tierno, afectuoso

AMOROSO

20 Mueven hacia arriba

ELEVAN

21 Muestra educación al encontrarse con otros

SALUDA

22 Delaten

ACUSEN

23 Hizo lonchas

REBANÓ

26 Civilización de la América precolombina

INCA

27 ___ thai: el boxeo tailandés

MUAY

28 País vecino de Bolivia

PERÚ

29 ___ Jung, psiquiatra suizo

CARL

31 Género que emergió a finales de los años 1950

POP

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.