Las respuestas al crucigrama del sábado 27 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Ciudad con la Puerta de Alcalá”
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es "Partículas de polvo", mientras que el interrogante 35 se resuelve con la palabra faltante en "Mapa de un lugar, a gran escala". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Partículas de polvo
MOTAS
6 Atar de pies y ___: impedir que alguien actúe libremente
MANOS
11 Informo, comunico
AVISO
12 Deja sin valor o fuerza
ANULA
13 Cedan algo a una causa
DONEN
14 Hablan
DICEN
15 Conjunto de reglas establecidas para el culto
RITO
16 Agregado, añadido
SUMADO
17 Viaje de un lugar a otro
IDA
18 Irradiación luminosa inmaterial
AURA
19 Gastar una suma
DESEMBOLSAR
24 ___ Lane: la pareja de Superman
LOIS
25 Punto del tenis
ACE
26 Mando, domino
IMPERO
29 Real Madrid ___ de Fútbol
CLUB
30 Que se ve por primera vez
NUEVO
31 Interrupción
PAUSA
32 Anversos de las medallas
CARAS
33 "Harry Potter y la ___ del Fénix"
ORDEN
34 Que no ha comido
AYUNO
35 Mapa de un lugar, a gran escala
PLANO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Ciudad con la Puerta de Alcalá
MADRID
2 Con figura de huevo
OVOIDE
3 Fluidos para impresoras
TINTAS
4 Ausencia de suciedad
ASEO
5 ___ cubano, estilo de canto y danza
SON
6 Sazonados
MADUROS
7 Persona de modales groseros
ANIMAL
8 Parte posterior del cuello
NUCA
9 Diodo en pantallas modernas (sigla)
OLED
10 Bueno para la salud
SANO
16 Pasó a un sitio más alto
SUBIÓ
18 Tierno, afectuoso
AMOROSO
20 Mueven hacia arriba
ELEVAN
21 Muestra educación al encontrarse con otros
SALUDA
22 Delaten
ACUSEN
23 Hizo lonchas
REBANÓ
26 Civilización de la América precolombina
INCA
27 ___ thai: el boxeo tailandés
MUAY
28 País vecino de Bolivia
PERÚ
29 ___ Jung, psiquiatra suizo
CARL
31 Género que emergió a finales de los años 1950
POP
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
