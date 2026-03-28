Las respuestas al crucigrama del sábado 28 de marzo

El crucigrama de este sábado incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Da sombra, frutos… y madera.", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Org. Mundial del Comercio.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Apellido del actor que brilló en Troya.

PITT

5 Cristina entre amigas.

CRIS

9 Comprobar el tamaño.

MEDIR

10 Proyectil de arco.

SAETA

11 Olor de una flor o de la comida.

AROMA

12 Da sombra, frutos… y madera.

ÁRBOL

13 Despechada, amargada.

RESENTIDA

15 Zinc.

ZN

16 Síndrome coronario agudo.

SCA

17 'Donde pone el __ pone la bala'.

OJO

19 Etnia fueguina desaparecida.

ONA

21 Org. Mundial del Comercio.

OMC

23 Artículo (abrev.).

ART

25 Interjección de sorpresa.

EPA

27 Mesa sagrada.

ARA

29 Brasil en el ciberespacio.

BR

30 Riqueza en forma exagerada.

OPULENCIA

33 Caballo de baja calidad y viejo.

ROCÍN

35 Planeta rojo con sueños de conquista.

MARTE

36 Capa bacteriana que ataca los dientes.

PLACA

37 Desmejorar el aspecto.

AFEAR

38 Observe con intención.

MIRE

39 Convictos, delincuentes.

REOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Permanente, que no muere.

PERENNE

2 Absortos en sus pensamientos.

IDOS

3 ___ New Roman, tipografía con serifa.

TIMES

4 Paso largo, zancada.

TRANCO

5 Planta silvestre y áspera.

CARDO

6 Descuento que alegra el bolsillo.

REBAJA

7 Sufijo que achica con cariño.

ITO

8 Mineral para sazonar.

SAL

9 Mes de cambio de estación.

MARZO

10 Arma japonesa de doble punta.

S A I

14 Delicia envuelta en hojas de maíz.

TAMAL

18 Trayectorias astronómicas.

ÓRBITAS

20 Aminorar, reducir a poco alguna cantidad.

APOCAR

22 Incinerar los restos.

CREMAR

24 Portar, acarrear.

TRAER

26 Punto más alto o extremo.

ÁPICE

28 Cocina portátil y práctica.

ANAFE

31 'Había ___ vez...', clásico inicio de cuentos.

UNA

32 Afirmación con margen de duda.

CREO

33 Velocidad de giro abreviada.

RPM

34 Sentí el perfume… o el humo.

OLI

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.