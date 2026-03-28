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Las respuestas al crucigrama del sábado 28 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Desmejorar el aspecto.”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este sábado incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 12 debe responder a la definición de qué es "Da sombra, frutos… y madera.", mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en "Org. Mundial del Comercio.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Apellido del actor que brilló en Troya.
PITT
5 Cristina entre amigas.
CRIS
9 Comprobar el tamaño.
MEDIR
10 Proyectil de arco.
SAETA
11 Olor de una flor o de la comida.
AROMA
12 Da sombra, frutos… y madera.
ÁRBOL
13 Despechada, amargada.
RESENTIDA
15 Zinc.
ZN
16 Síndrome coronario agudo.
SCA
17 'Donde pone el __ pone la bala'.
OJO
19 Etnia fueguina desaparecida.
ONA
21 Org. Mundial del Comercio.
OMC
23 Artículo (abrev.).
ART
25 Interjección de sorpresa.
EPA
27 Mesa sagrada.
ARA
29 Brasil en el ciberespacio.
BR
30 Riqueza en forma exagerada.
OPULENCIA
33 Caballo de baja calidad y viejo.
ROCÍN
35 Planeta rojo con sueños de conquista.
MARTE
36 Capa bacteriana que ataca los dientes.
PLACA
37 Desmejorar el aspecto.
AFEAR
38 Observe con intención.
MIRE
39 Convictos, delincuentes.
REOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Permanente, que no muere.
PERENNE
2 Absortos en sus pensamientos.
IDOS
3 ___ New Roman, tipografía con serifa.
TIMES
4 Paso largo, zancada.
TRANCO
5 Planta silvestre y áspera.
CARDO
6 Descuento que alegra el bolsillo.
REBAJA
7 Sufijo que achica con cariño.
ITO
8 Mineral para sazonar.
SAL
9 Mes de cambio de estación.
MARZO
10 Arma japonesa de doble punta.
S A I
14 Delicia envuelta en hojas de maíz.
TAMAL
18 Trayectorias astronómicas.
ÓRBITAS
20 Aminorar, reducir a poco alguna cantidad.
APOCAR
22 Incinerar los restos.
CREMAR
24 Portar, acarrear.
TRAER
26 Punto más alto o extremo.
ÁPICE
28 Cocina portátil y práctica.
ANAFE
31 'Había ___ vez...', clásico inicio de cuentos.
UNA
32 Afirmación con margen de duda.
CREO
33 Velocidad de giro abreviada.
RPM
34 Sentí el perfume… o el humo.
OLI
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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