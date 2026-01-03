Las respuestas al crucigrama del sábado 3 de enero

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Enfermedad del tejido conjuntivo (coloq.)", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "No aciertes". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Fiel

LEAL

5 ___ Stoker: autor de "Drácula"

BRAM

9 Artificio empleado para el logro de algún intento

ARDID

11 "No puedo quedarme más" (2 palabras)

ME VOY

13 Hecho para hacer reír

BROMA

14 Walter ___: protagonista de "Breaking Bad"

WHITE

15 Hace lonchas

REBANA

17 Francisco de ___, santo italiano

ASÍS

18 La primera de la semana

ESE

19 A mano

CERCANO

21 Persona admirada por sus virtudes

HÉROE

22 Infieren a partir de señales

SUPONEN

25 Triste en inglés

SAD

28 Actúan con audacia

OSAN

29 Memoria de ___ aleatorio: la memoria RAM

ACCESO

31 Pata de un animal con uñas curvas y fuertes

GARRA

33 Gas presente en la atmósfera

ARGÓN

34 Cuernos de la gacela

ASTAS

35 Enfermedad del tejido conjuntivo (coloq.)

REUMA

36 Nombre gaélico de Irlanda

EIRE

37 Percibían sonidos

OÍAN

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Cultivé la tierra

LABRÉ

2 No aciertes

ERRES

3 After Effects es uno de sus productos

ADOBE

4 ___ limón, sabor de gaseosas

LIMA

5 Marca alemana de automóviles de lujo

BMW

6 Reconstituye

REHACE

7 Comunica, informa

AVISA

8 Rebelión violenta

MOTÍN

10 Bailen

DANCEN

12 Material de esculturas y también de la construcción

YESO

16 La acrobacia realizada con un avión

AÉREA

20 Hacer ruido mientras duerme

RONCAR

21 Mostrar respeto, venerar

HONRAR

22 Con la __ al cuello: en un apuro

SOGA

23 Llevase puesto, vistiese

USASE

24 Fui de un sitio a otro

PARTÍ

25 No me detuve

SEGUÍ

26 Se deja ver, brota

ASOMA

27 Regalan, dan

DONAN

30 Tengo fe

CREO

32 Preparé al fuego

ASÉ

