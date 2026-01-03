Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del sábado 3 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Francisco de ___, santo italiano”
1 minuto de lectura
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 35 debe responder a la definición de qué es "Enfermedad del tejido conjuntivo (coloq.)", mientras que el interrogante 2 se resuelve con la palabra faltante en "No aciertes". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Fiel
LEAL
5 ___ Stoker: autor de "Drácula"
BRAM
9 Artificio empleado para el logro de algún intento
ARDID
11 "No puedo quedarme más" (2 palabras)
ME VOY
13 Hecho para hacer reír
BROMA
14 Walter ___: protagonista de "Breaking Bad"
WHITE
15 Hace lonchas
REBANA
17 Francisco de ___, santo italiano
ASÍS
18 La primera de la semana
ESE
19 A mano
CERCANO
21 Persona admirada por sus virtudes
HÉROE
22 Infieren a partir de señales
SUPONEN
25 Triste en inglés
SAD
28 Actúan con audacia
OSAN
29 Memoria de ___ aleatorio: la memoria RAM
ACCESO
31 Pata de un animal con uñas curvas y fuertes
GARRA
33 Gas presente en la atmósfera
ARGÓN
34 Cuernos de la gacela
ASTAS
35 Enfermedad del tejido conjuntivo (coloq.)
REUMA
36 Nombre gaélico de Irlanda
EIRE
37 Percibían sonidos
OÍAN
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Cultivé la tierra
LABRÉ
2 No aciertes
ERRES
3 After Effects es uno de sus productos
ADOBE
4 ___ limón, sabor de gaseosas
LIMA
5 Marca alemana de automóviles de lujo
BMW
6 Reconstituye
REHACE
7 Comunica, informa
AVISA
8 Rebelión violenta
MOTÍN
10 Bailen
DANCEN
12 Material de esculturas y también de la construcción
YESO
16 La acrobacia realizada con un avión
AÉREA
20 Hacer ruido mientras duerme
RONCAR
21 Mostrar respeto, venerar
HONRAR
22 Con la __ al cuello: en un apuro
SOGA
23 Llevase puesto, vistiese
USASE
24 Fui de un sitio a otro
PARTÍ
25 No me detuve
SEGUÍ
26 Se deja ver, brota
ASOMA
27 Regalan, dan
DONAN
30 Tengo fe
CREO
32 Preparé al fuego
ASÉ
