Las respuestas al crucigrama del sábado 31 de enero

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Sufridor por una causa", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Que debe aceptarse obligatoriamente". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Excursión de caza en África

SAFARI

7 Centro financiero de Arabia Saudita

RIAD

11 Embestir, acometer

ATACAR

12 ___ mater: universidad donde uno estudia o estudió

ALMA

13 Sufridor por una causa

MÁRTIR

14 ___ Cong: organización política que existió entre 1954 y 1976

VIET

15 Vehículo grande para el transporte de personas

BUS

16 Causó daño

LESIONÓ

18 ___ Sandler, actuó en la película "Diamantes en bruto"

ADAM

20 Dios griego, personificación del tiempo

CRONOS

21 Que se hace habitualmente

USUAL

23 Derrumbados

CAÍDOS

26 En la mitología egipcia, madre de Horus

ISIS

30 Probar algo para mejorarlo

ENSAYAR

32 En este lugar

ACÁ

33 Enemigo de Simba en "El rey león"

SCAR

34 Mueven los esqueletos

BAILAN

36 Apéndices del gallo

ALAS

37 Guió un equipo

LIDERÓ

38 Rompe el cascarón

NACE

39 Los planetas menores como Plutón

ENANOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Baile de origen afrobrasileño

SAMBA

2 Caja usada en funerales

ATAÚD

3 Trama para engañar

FARSA

4 Actuar en Hollywood

ACT

5 Barra metálica para guiar trenes

RAÍL

6 Que debe aceptarse obligatoriamente

IRRECUSABLE

7 Pasta rellena de picadillo de carne o verdura

RAVIOLI

8 Hueso de la pelvis

ILION

9 Muy agradable

AMENO

10 Informaciones filtradas en ciberataques

DATOS

17 Abrev. de señora

SRA

19 Trasladarse

MUDARSE

22 "No ___ quien usted cree"

SOY

23 Paran completamente

CESAN

24 Objeto que mantiene una embarcación en su lugar

ANCLA

25 ___ Asimov, autor de "Yo, robot"

ISAAC

27 Pasan de dentro a fuera

SALEN

28 Hijo del constructor del laberinto de Creta (mit.)

ÍCARO

29 Sin enfermedades (pl.)

SANOS

31 Lluvia en inglés

RAIN

35 Marcha

IDA

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.