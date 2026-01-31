Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del sábado 31 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “"No ___ quien usted cree"”
El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 13 debe responder a la definición de qué es "Sufridor por una causa", mientras que el interrogante 6 se resuelve con la palabra faltante en "Que debe aceptarse obligatoriamente". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Excursión de caza en África
SAFARI
7 Centro financiero de Arabia Saudita
RIAD
11 Embestir, acometer
ATACAR
12 ___ mater: universidad donde uno estudia o estudió
ALMA
13 Sufridor por una causa
MÁRTIR
14 ___ Cong: organización política que existió entre 1954 y 1976
VIET
15 Vehículo grande para el transporte de personas
BUS
16 Causó daño
LESIONÓ
18 ___ Sandler, actuó en la película "Diamantes en bruto"
ADAM
20 Dios griego, personificación del tiempo
CRONOS
21 Que se hace habitualmente
USUAL
23 Derrumbados
CAÍDOS
26 En la mitología egipcia, madre de Horus
ISIS
30 Probar algo para mejorarlo
ENSAYAR
32 En este lugar
ACÁ
33 Enemigo de Simba en "El rey león"
SCAR
34 Mueven los esqueletos
BAILAN
36 Apéndices del gallo
ALAS
37 Guió un equipo
LIDERÓ
38 Rompe el cascarón
NACE
39 Los planetas menores como Plutón
ENANOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Baile de origen afrobrasileño
SAMBA
2 Caja usada en funerales
ATAÚD
3 Trama para engañar
FARSA
4 Actuar en Hollywood
ACT
5 Barra metálica para guiar trenes
RAÍL
6 Que debe aceptarse obligatoriamente
IRRECUSABLE
7 Pasta rellena de picadillo de carne o verdura
RAVIOLI
8 Hueso de la pelvis
ILION
9 Muy agradable
AMENO
10 Informaciones filtradas en ciberataques
DATOS
17 Abrev. de señora
SRA
19 Trasladarse
MUDARSE
22 "No ___ quien usted cree"
SOY
23 Paran completamente
CESAN
24 Objeto que mantiene una embarcación en su lugar
ANCLA
25 ___ Asimov, autor de "Yo, robot"
ISAAC
27 Pasan de dentro a fuera
SALEN
28 Hijo del constructor del laberinto de Creta (mit.)
ÍCARO
29 Sin enfermedades (pl.)
SANOS
31 Lluvia en inglés
RAIN
35 Marcha
IDA
