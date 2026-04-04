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Las respuestas al crucigrama del sábado 4 de abril
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “___ Bolt, campeón olímpico”
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El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Acceden", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Subida, elevada". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Procesar el cuero crudo
CURTIR
7 ___ Bana, actor australiano
ERIC
11 Lastima los sentimientos
OFENDE
12 Nudo para sujetar algo
LAZO
13 Perro de pelaje blanco, largo y sedoso
MALTÉS
14 Aquellas no
ESAS
15 Juego con las cartas +2 y +4
UNO
16 Tímida
APOCADA
18 Género de ofidios venenosos
NAJA
20 Acceden
ENTRAN
21 Hacer penetrar
METER
23 Puede ser legislativa o fotográfica
CÁMARA
26 Obra musical
OPUS
30 Levantaba
ERIZABA
32 EE. UU. en EE. UU.
USA
33 Vuelta, rotación
GIRO
34 Sacar provecho
LUCRAR
36 Personaje que vivió en el Jardín del Edén
ADÁN
37 Habla bien de alguien
ELOGÍA
38 "La ___ púrpura de El Cairo", película dirigida por Woody Allen
ROSA
39 Condimentó
SAZONÓ
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Lugar ____: expresión muy empleada
COMÚN
2 Engreída
UFANA
3 Instrumento con manecillas
RELOJ
4 Sigla de un compuesto explosivo
TNT
5 ___ fija: pensamiento obsesivo
IDEA
6 Venerables
RESPETABLES
7 Prefijo con "imán" o "choque"
ELECTRO
8 Pasar casi rozando un cuerpo
RASAR
9 Subida, elevada
IZADA
10 Unan con hilo y aguja
COSAN
17 "___ Punch-Man", manga y anime
ONE
19 Mujer cazadora y guerrera
AMAZONA
22 Espacio de tierra donde se trillan las mieses
ERA
23 Quitar la vista a alguien
CEGAR
24 De poca humedad
ÁRIDO
25 Ves
MIRAS
27 Expulsó toxinas
PURGÓ
28 ___ Bolt, campeón olímpico
USAIN
29 Fiesta nocturna con baile y música
SARAO
31 Sala de una escuela
AULA
35 Acción injuriosa o grosera (coloq.)
COZ
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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