Las respuestas al crucigrama del sábado 4 de abril

El crucigrama de este sábado incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es "Acceden", mientras que el interrogante 9 se resuelve con la palabra faltante en "Subida, elevada". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Procesar el cuero crudo

CURTIR

7 ___ Bana, actor australiano

ERIC

11 Lastima los sentimientos

OFENDE

12 Nudo para sujetar algo

LAZO

13 Perro de pelaje blanco, largo y sedoso

MALTÉS

14 Aquellas no

ESAS

15 Juego con las cartas +2 y +4

UNO

16 Tímida

APOCADA

18 Género de ofidios venenosos

NAJA

20 Acceden

ENTRAN

21 Hacer penetrar

METER

23 Puede ser legislativa o fotográfica

CÁMARA

26 Obra musical

OPUS

30 Levantaba

ERIZABA

32 EE. UU. en EE. UU.

USA

33 Vuelta, rotación

GIRO

34 Sacar provecho

LUCRAR

36 Personaje que vivió en el Jardín del Edén

ADÁN

37 Habla bien de alguien

ELOGÍA

38 "La ___ púrpura de El Cairo", película dirigida por Woody Allen

ROSA

39 Condimentó

SAZONÓ

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Lugar ____: expresión muy empleada

COMÚN

2 Engreída

UFANA

3 Instrumento con manecillas

RELOJ

4 Sigla de un compuesto explosivo

TNT

5 ___ fija: pensamiento obsesivo

IDEA

6 Venerables

RESPETABLES

7 Prefijo con "imán" o "choque"

ELECTRO

8 Pasar casi rozando un cuerpo

RASAR

9 Subida, elevada

IZADA

10 Unan con hilo y aguja

COSAN

17 "___ Punch-Man", manga y anime

ONE

19 Mujer cazadora y guerrera

AMAZONA

22 Espacio de tierra donde se trillan las mieses

ERA

23 Quitar la vista a alguien

CEGAR

24 De poca humedad

ÁRIDO

25 Ves

MIRAS

27 Expulsó toxinas

PURGÓ

28 ___ Bolt, campeón olímpico

USAIN

29 Fiesta nocturna con baile y música

SARAO

31 Sala de una escuela

AULA

35 Acción injuriosa o grosera (coloq.)

COZ

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.