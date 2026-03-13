Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del viernes 13 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Lugar como el Desierto del Sáhara”
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Cóctel que arde y no refresca", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "De ánimo positivo". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 País de África central, su capital es Libreville
GABÓN
6 ___ por alto: no considerar
PASAR
11 Orilla de la calle
ACERA
12 Cuadro empleado como instrumento de cálculo
ÁBACO
13 De ánimo positivo
FELIZ
14 Que carecen de validez (fem.)
NULAS
15 Lugar como el Desierto del Sáhara
ARENAL
17 Escala, asciende
SUBE
18 "¿Quiénes ___ estas personas?"
SON
19 Hendidas, partidas
RAJADAS
21 De acuerdo con
SEGÚN
22 Cóctel que arde y no refresca
MOLOTOV
25 Sujeto con cuerdas
ATO
28 ___ Alda, actor y director de cine
ALAN
29 Cierta de lo que dice
SEGURA
31 Uno de los tres jueces del infierno (mit.)
MINOS
33 Las casas de los pájaros
NIDOS
34 Prefijo que significa "grande"
MACRO
35 Nacido en Teherán
IRANÍ
36 Limpias con esmero
ASEAS
37 Vínculos, obligaciones
LAZOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Anteojos en España
GAFAS
2 Puede ser forjado
ACERO
3 Representación del nacimiento de Jesús
BELÉN
4 Óxido que se forma en la superficie del hierro
ORÍN
5 Ciudad de Palestina donde vivió Jesús
NAZARET
6 Alimento básico hecho con harina
PAN
7 Exceden los límites
ABUSAN
8 ___ de hierro: gran resistencia física
SALUD
9 Completa, finaliza
ACABA
10 Guns N' ___, banda de la canción "Paradise City"
ROSES
16 Ciudad de Nigeria, capital del país hasta 1975
LAGOS
20 Categoría de los deportistas entre la de cadete y la de junior
JUVENIL
21 Banda ___: composición musical que acompaña las imágenes de una película
SONORA
22 "___ Mia!", musical basado en las canciones de ABBA
MAMMA
23 Percibías el aroma
OLÍAS
24 Eché a distancia
LANCÉ
25 Atrevido, temerario
AUDAZ
26 Dignidad de rey (fig.)
TRONO
27 Espacio con vegetación y agua en los desiertos
OASIS
30 Recorrido de conciertos
GIRA
32 Señal de petición de socorro
SOS
