Las respuestas al crucigrama del viernes 13 de marzo

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 22 debe responder a la definición de qué es "Cóctel que arde y no refresca", mientras que el interrogante 13 se resuelve con la palabra faltante en "De ánimo positivo". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 País de África central, su capital es Libreville

GABÓN

6 ___ por alto: no considerar

PASAR

11 Orilla de la calle

ACERA

12 Cuadro empleado como instrumento de cálculo

ÁBACO

13 De ánimo positivo

FELIZ

14 Que carecen de validez (fem.)

NULAS

15 Lugar como el Desierto del Sáhara

ARENAL

17 Escala, asciende

SUBE

18 "¿Quiénes ___ estas personas?"

SON

19 Hendidas, partidas

RAJADAS

21 De acuerdo con

SEGÚN

22 Cóctel que arde y no refresca

MOLOTOV

25 Sujeto con cuerdas

ATO

28 ___ Alda, actor y director de cine

ALAN

29 Cierta de lo que dice

SEGURA

31 Uno de los tres jueces del infierno (mit.)

MINOS

33 Las casas de los pájaros

NIDOS

34 Prefijo que significa "grande"

MACRO

35 Nacido en Teherán

IRANÍ

36 Limpias con esmero

ASEAS

37 Vínculos, obligaciones

LAZOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Anteojos en España

GAFAS

2 Puede ser forjado

ACERO

3 Representación del nacimiento de Jesús

BELÉN

4 Óxido que se forma en la superficie del hierro

ORÍN

5 Ciudad de Palestina donde vivió Jesús

NAZARET

6 Alimento básico hecho con harina

PAN

7 Exceden los límites

ABUSAN

8 ___ de hierro: gran resistencia física

SALUD

9 Completa, finaliza

ACABA

10 Guns N' ___, banda de la canción "Paradise City"

ROSES

16 Ciudad de Nigeria, capital del país hasta 1975

LAGOS

20 Categoría de los deportistas entre la de cadete y la de junior

JUVENIL

21 Banda ___: composición musical que acompaña las imágenes de una película

SONORA

22 "___ Mia!", musical basado en las canciones de ABBA

MAMMA

23 Percibías el aroma

OLÍAS

24 Eché a distancia

LANCÉ

25 Atrevido, temerario

AUDAZ

26 Dignidad de rey (fig.)

TRONO

27 Espacio con vegetación y agua en los desiertos

OASIS

30 Recorrido de conciertos

GIRA

32 Señal de petición de socorro

SOS

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.