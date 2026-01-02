Las respuestas al crucigrama del viernes 2 de enero

El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Contrae una responsabilidad.", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Evaporados.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Instrumento para cortar.

CÚTER

6 Pantalla de computadora.

MONITOR

8 Evaporados.

DISIPADOS

10 Hierbabuena.

MENTA

11 Cremas de hígado.

PATÉS

13 Gigante de gran belleza de la mitología griega.

ORIÓN

14 Contrae una responsabilidad.

ASUME

15 ___ Morrison, fue el líder de The Doors.

JIM

16 Jet ___: síndrome de los husos horarios.

LAG

17 Musical basado en la vida de una antigua primera dama argentina.

EVITA

20 País que limita al este con Togo.

GHANA

22 Iniciar la existencia.

NACER

23 Sistema de detección remota.

RADAR

24 Perdonados.

RELEVADOS

26 Originarias de un lugar.

NATIVAS

27 Tramas arácnidas.

REDES

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Valor de una cosa.

COSTO

2 Juntaban, conectaban.

UNÍAN

3 Orientación corta.

TIP

4 Cada una de las partes de un proceso.

ETAPA

5 Coloso de ___: una de las 7 maravillas del mundo antiguo.

RODAS

6 Disminuyan.

MINIMICEN

7 Clasificados con etiquetas.

ROTULADOS

8 Traer una cosa su origen de otra.

DERIVAR

9 Hay 52 en un año.

SEMANAS

10 Rieguen.

MOJEN

12 Cortar mieses.

SEGAR

18 Máquina para tejer.

TELAR

19 Pendiente redondeado.

ARETE

20 De mucha entidad o importancia.

GRAVE

21 A veces se representan con varitas mágicas.

HADAS

25 Planta de la viticultura.

VID

