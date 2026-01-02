Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del viernes 2 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Tramas arácnidas.”
El crucigrama de este viernes incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 14 debe responder a la definición de qué es "Contrae una responsabilidad.", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Evaporados.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Instrumento para cortar.
CÚTER
6 Pantalla de computadora.
MONITOR
8 Evaporados.
DISIPADOS
10 Hierbabuena.
MENTA
11 Cremas de hígado.
PATÉS
13 Gigante de gran belleza de la mitología griega.
ORIÓN
14 Contrae una responsabilidad.
ASUME
15 ___ Morrison, fue el líder de The Doors.
JIM
16 Jet ___: síndrome de los husos horarios.
LAG
17 Musical basado en la vida de una antigua primera dama argentina.
EVITA
20 País que limita al este con Togo.
GHANA
22 Iniciar la existencia.
NACER
23 Sistema de detección remota.
RADAR
24 Perdonados.
RELEVADOS
26 Originarias de un lugar.
NATIVAS
27 Tramas arácnidas.
REDES
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Valor de una cosa.
COSTO
2 Juntaban, conectaban.
UNÍAN
3 Orientación corta.
TIP
4 Cada una de las partes de un proceso.
ETAPA
5 Coloso de ___: una de las 7 maravillas del mundo antiguo.
RODAS
6 Disminuyan.
MINIMICEN
7 Clasificados con etiquetas.
ROTULADOS
8 Traer una cosa su origen de otra.
DERIVAR
9 Hay 52 en un año.
SEMANAS
10 Rieguen.
MOJEN
12 Cortar mieses.
SEGAR
18 Máquina para tejer.
TELAR
19 Pendiente redondeado.
ARETE
20 De mucha entidad o importancia.
GRAVE
21 A veces se representan con varitas mágicas.
HADAS
25 Planta de la viticultura.
VID
