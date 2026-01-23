Las respuestas al crucigrama del viernes 23 de enero

El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 30 debe responder a la definición de qué es ""___ Aquí", canción de Shakira", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Realicé una cirugía". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Alexander Graham ___, inventor

BELL

5 Actitud solidaria

FAVOR

10 Estos niños

ELLOS

12 Avance en el desarrollo de una acción

ETAPA

13 Muy devota

BEATA

14 Ciudad del sur de Francia

ARLÉS

15 No hace caso

IGNORA

17 Prefijo utilizado con las palabras "club" y "dinámico"

AERO

18 Prestaba atención

OÍA

19 Llevaré conmigo

TRAERÉ

21 Manera de expresar dolor

GEMIR

22 Detener

FRENAR

24 700, en números romanos

DCC

27 De ___: honrado

BIEN

28 Maciza y firme

SÓLIDA

30 "___ Aquí", canción de Shakira

ESTOY

32 Antigua moneda de Ecuador

SUCRE

33 Precipitación blanca y helada

NIEVE

34 Artista que memoriza diálogos

ACTOR

35 ___ térmicas: regiones climáticas definidas de acuerdo a su temperatura

ZONAS

36 Porción central del huevo de las aves

YEMA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Tomó el agua

BEBIÓ

2 Hice una selección

ELEGÍ

3 Herramienta de albañil

LLANA

4 Planta acuática de las ninfeáceas

LOTO

5 Ni un poco hermosa

FEA

6 Acercar algo hacia uno

ATRAER

7 ___ la pena: ser digno del esfuerzo

VALER

8 Realicé una cirugía

OPERÉ

9 Nivelado, sin ondulaciones

RASO

11 Recipiente para freír

SARTÉN

16 Objetos en la oploteca

ARMAS

20 Garbosa

AIROSA

21 Ciudad de Italia en la región de Liguria

GÉNOVA

22 Prefijo que significa "naturaleza"

FISIO

23 Tropa para reforzar los puestos militares

RETÉN

24 Hable para que otro escriba

DICTE

25 Disco que ya está en desuso

CD-ROM

26 Se desplomará

CAERÁ

27 Mercedes-___, empresa alemana de automóviles

BENZ

29 ___ Liu, actriz en "Los ángeles de Charlie"

LUCY

31 Sí en Cincinnati

YES

