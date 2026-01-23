Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del viernes 23 de enero
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Acercar algo hacia uno”
- 1 minuto de lectura'
El crucigrama de este viernes incluye 42 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 30 debe responder a la definición de qué es ""___ Aquí", canción de Shakira", mientras que el interrogante 8 se resuelve con la palabra faltante en "Realicé una cirugía". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Alexander Graham ___, inventor
BELL
5 Actitud solidaria
FAVOR
10 Estos niños
ELLOS
12 Avance en el desarrollo de una acción
ETAPA
13 Muy devota
BEATA
14 Ciudad del sur de Francia
ARLÉS
15 No hace caso
IGNORA
17 Prefijo utilizado con las palabras "club" y "dinámico"
AERO
18 Prestaba atención
OÍA
19 Llevaré conmigo
TRAERÉ
21 Manera de expresar dolor
GEMIR
22 Detener
FRENAR
24 700, en números romanos
DCC
27 De ___: honrado
BIEN
28 Maciza y firme
SÓLIDA
30 "___ Aquí", canción de Shakira
ESTOY
32 Antigua moneda de Ecuador
SUCRE
33 Precipitación blanca y helada
NIEVE
34 Artista que memoriza diálogos
ACTOR
35 ___ térmicas: regiones climáticas definidas de acuerdo a su temperatura
ZONAS
36 Porción central del huevo de las aves
YEMA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Tomó el agua
BEBIÓ
2 Hice una selección
ELEGÍ
3 Herramienta de albañil
LLANA
4 Planta acuática de las ninfeáceas
LOTO
5 Ni un poco hermosa
FEA
6 Acercar algo hacia uno
ATRAER
7 ___ la pena: ser digno del esfuerzo
VALER
8 Realicé una cirugía
OPERÉ
9 Nivelado, sin ondulaciones
RASO
11 Recipiente para freír
SARTÉN
16 Objetos en la oploteca
ARMAS
20 Garbosa
AIROSA
21 Ciudad de Italia en la región de Liguria
GÉNOVA
22 Prefijo que significa "naturaleza"
FISIO
23 Tropa para reforzar los puestos militares
RETÉN
24 Hable para que otro escriba
DICTE
25 Disco que ya está en desuso
CD-ROM
26 Se desplomará
CAERÁ
27 Mercedes-___, empresa alemana de automóviles
BENZ
29 ___ Liu, actriz en "Los ángeles de Charlie"
LUCY
31 Sí en Cincinnati
YES
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
Otras noticias de Audiencia
"Esto no termina más". Incendios en la Patagonia: qué se sabe de los nuevos focos y cuáles son las zonas más afectadas por el fuego
Más de 40 muertos. Choques de trenes en España: qué se sabe hasta ahora de los cuatro accidentes registrados en cuatro días
"Posible daño en el sistema nervioso central”. Cómo fue el accidente de Bastián en Pinamar y qué se sabe del estado de su salud
- 1
“Lesiones cerebrales y cervicales severas”: el nuevo parte médico de Bastián
- 2
Australian Open: Naomi Osaka protagonizó un tenso cruce con su rival Sorana Cirstea
- 3
Milei se sumó al Consejo para la Paz que lanzó Trump y fue eximido de pagar la membresía de US$1000 millones
- 4
No podía bañarse y le metían la cabeza en el inodoro: el desgarrador relato de una mujer esclavizada 25 años