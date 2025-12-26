Disfrutá de Crucigrama, Palabra oculta y todos tus pasatiempos favoritos.
Las respuestas al crucigrama del viernes 26 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Letra de molde”
El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es "Dios del trueno en la mitología nórdica", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "Salsa hecha con ajos machacados y aceite". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Local destinado a reclusión de presos
CÁRCEL
7 Construyó una estructura
ARMÓ
11 Salsa hecha con ajos machacados y aceite
ALIOLI
12 Formado por dos partes
DUAL
13 Proyectos o intenciones futuras
PLANES
14 Traté con mucho cariño
MIMÉ
15 Órgano sensorial
OÍDO
16 Dar en el blanco
ATINAR
18 Muy poco (2 palabras)
CASI NADA
20 Quitas la tapa
ABRES
23 Plantas de un edificio
PISOS
24 Fáciles de manipular
CRÉDULOS
26 ___ de Rodas: una de las 7 maravillas del mundo antiguo
COLOSO
27 Dios del trueno en la mitología nórdica
THOR
31 Líquido empleado como anestésico general
ÉTER
32 Necesita
CARECE
34 ___ Grohl: líder de la banda Foo Fighters
DAVE
35 Órgano femenino
OVARIO
36 "Tú ___ el siguiente"
ERES
37 Poco alegres
SERIOS
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Jefe de una organización criminal
CAPO
2 En aquel lugar
ALLÍ
3 Centro financiero de Arabia Saudita
RIAD
4 Sabedores, expertos
CONOCEDORES
5 Letra de molde
ELE
6 Libres de arrugas y asperezas (fem.)
LISAS
7 Dirigir, gobernar
ADMINISTRAR
8 Restos de edificios destruidos
RUINAS
9 Borracho
MAMADO
10 Percibirás el aroma
OLERÁS
17 Individuo, sujeto
TIPO
19 Marca de notebooks
ASUS
20 Entra en un lugar
ACCEDE
21 Nacer la planta de la tierra
BROTAR
22 Perdoné la falta cometida
RELEVÉ
25 Sujetos con comportamiento irracional
LOCOS
28 Lesioné
HERÍ
29 Falta total de actividad
OCIO
30 Personas sentenciadas
REOS
33 Animal como el extinto moa
AVE
