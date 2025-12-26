Las respuestas al crucigrama del viernes 26 de diciembre

El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 27 debe responder a la definición de qué es "Dios del trueno en la mitología nórdica", mientras que el interrogante 11 se resuelve con la palabra faltante en "Salsa hecha con ajos machacados y aceite". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Local destinado a reclusión de presos

CÁRCEL

7 Construyó una estructura

ARMÓ

11 Salsa hecha con ajos machacados y aceite

ALIOLI

12 Formado por dos partes

DUAL

13 Proyectos o intenciones futuras

PLANES

14 Traté con mucho cariño

MIMÉ

15 Órgano sensorial

OÍDO

16 Dar en el blanco

ATINAR

18 Muy poco (2 palabras)

CASI NADA

20 Quitas la tapa

ABRES

23 Plantas de un edificio

PISOS

24 Fáciles de manipular

CRÉDULOS

26 ___ de Rodas: una de las 7 maravillas del mundo antiguo

COLOSO

27 Dios del trueno en la mitología nórdica

THOR

31 Líquido empleado como anestésico general

ÉTER

32 Necesita

CARECE

34 ___ Grohl: líder de la banda Foo Fighters

DAVE

35 Órgano femenino

OVARIO

36 "Tú ___ el siguiente"

ERES

37 Poco alegres

SERIOS

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Jefe de una organización criminal

CAPO

2 En aquel lugar

ALLÍ

3 Centro financiero de Arabia Saudita

RIAD

4 Sabedores, expertos

CONOCEDORES

5 Letra de molde

ELE

6 Libres de arrugas y asperezas (fem.)

LISAS

7 Dirigir, gobernar

ADMINISTRAR

8 Restos de edificios destruidos

RUINAS

9 Borracho

MAMADO

10 Percibirás el aroma

OLERÁS

17 Individuo, sujeto

TIPO

19 Marca de notebooks

ASUS

20 Entra en un lugar

ACCEDE

21 Nacer la planta de la tierra

BROTAR

22 Perdoné la falta cometida

RELEVÉ

25 Sujetos con comportamiento irracional

LOCOS

28 Lesioné

HERÍ

29 Falta total de actividad

OCIO

30 Personas sentenciadas

REOS

33 Animal como el extinto moa

AVE

