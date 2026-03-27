Las respuestas al crucigrama del viernes 27 de marzo

El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 37 debe responder a la definición de qué es "Causó ruido.", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Tipo de vegetación baja.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Exhalación tibia en aire frío.

VAHO

5 Ni eclesiásticos ni religiosos.

LAICOS

11 El día pasado más reciente.

AYER

12 Desatiende con intención.

IGNORA

13 Mentor iluminado.

GURU

14 Extensión grande de terreno arenoso.

ARENAL

15 Inunda, llena con agua.

ANEGA

17 Inspiración creativa intensa.

ESTRO

18 Dispositivos de detección.

RADARES

20 Filme de Akira Kurosawa (1985).

RAN

21 __ Duncan, pionera de la danza moderna.

ISADORA

23 Roedor de cola larga, en inglés.

RAT

25 Punto cardinal intermedio.

NORESTE

28 Cofre para difuntos.

ATAUD

30 Sean ___, actor que interpretó a Sam en 'El Señor de los Anillos'.

ASTIN

31 Similares a las focas, pero famosos por sus colmillos.

MORSAS

33 Tipo de vegetación baja.

MATA

34 Dícese del nacido bajo el signo zodiacal de Aries.

ARIANO

35 Padre simbólico de la humanidad.

ADAN

36 Princesa de Asturias.

LEONOR

37 Causó ruido.

SONO

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Errar, deambular.

VAGAR

2 Se abstiene de comer.

AYUNA

3 Que se transmite de padres a hijos.

HEREDITARIO

4 Larvas de mariposa.

ORUGAS

5 Ata, sujeta.

LIA

6 Antónimo femenino de víctima.

AGRESORA

7 Doña __, prometida de Don Juan.

INÉS

8 Examinado frente a otro referente.

CONTRASTADO

9 Hablará en público.

ORARA

10 Espacio para eventos.

SALÓN

16 Pequeño fruto silvestre azulado.

ARÁNDANO

19 Ciudad samurái con nombre pasado.

EDO

22 Conjuntos de hojas de papel.

RESMAS

23 Vía secundaria en el sistema ferroviario.

RAMAL

24 Atasque, impida el paso.

ATORE

26 Ser de proporciones colosales.

TITAN

27 Habitante bajito de cuentos.

ENANO

29 Emplean con regularidad.

USAN

32 Hermana de hábito y fe.

SOR

Más juegos online en LA NACIÓN

Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.

Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.