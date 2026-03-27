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Las respuestas al crucigrama del viernes 27 de marzo
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “El día pasado más reciente.”
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El crucigrama de este viernes incluye 40 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 37 debe responder a la definición de qué es "Causó ruido.", mientras que el interrogante 33 se resuelve con la palabra faltante en "Tipo de vegetación baja.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Exhalación tibia en aire frío.
VAHO
5 Ni eclesiásticos ni religiosos.
LAICOS
11 El día pasado más reciente.
AYER
12 Desatiende con intención.
IGNORA
13 Mentor iluminado.
GURU
14 Extensión grande de terreno arenoso.
ARENAL
15 Inunda, llena con agua.
ANEGA
17 Inspiración creativa intensa.
ESTRO
18 Dispositivos de detección.
RADARES
20 Filme de Akira Kurosawa (1985).
RAN
21 __ Duncan, pionera de la danza moderna.
ISADORA
23 Roedor de cola larga, en inglés.
RAT
25 Punto cardinal intermedio.
NORESTE
28 Cofre para difuntos.
ATAUD
30 Sean ___, actor que interpretó a Sam en 'El Señor de los Anillos'.
ASTIN
31 Similares a las focas, pero famosos por sus colmillos.
MORSAS
33 Tipo de vegetación baja.
MATA
34 Dícese del nacido bajo el signo zodiacal de Aries.
ARIANO
35 Padre simbólico de la humanidad.
ADAN
36 Princesa de Asturias.
LEONOR
37 Causó ruido.
SONO
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Errar, deambular.
VAGAR
2 Se abstiene de comer.
AYUNA
3 Que se transmite de padres a hijos.
HEREDITARIO
4 Larvas de mariposa.
ORUGAS
5 Ata, sujeta.
LIA
6 Antónimo femenino de víctima.
AGRESORA
7 Doña __, prometida de Don Juan.
INÉS
8 Examinado frente a otro referente.
CONTRASTADO
9 Hablará en público.
ORARA
10 Espacio para eventos.
SALÓN
16 Pequeño fruto silvestre azulado.
ARÁNDANO
19 Ciudad samurái con nombre pasado.
EDO
22 Conjuntos de hojas de papel.
RESMAS
23 Vía secundaria en el sistema ferroviario.
RAMAL
24 Atasque, impida el paso.
ATORE
26 Ser de proporciones colosales.
TITAN
27 Habitante bajito de cuentos.
ENANO
29 Emplean con regularidad.
USAN
32 Hermana de hábito y fe.
SOR
Más juegos online en LA NACIÓN
Además del crucigrama del día, también podés consultar y resolver las ediciones de días anteriores a través de la opción del calendario.
Una vez que termines el desafío de hoy, te esperamos con muchos otros juegos en línea en: Sudoku, Sopa de letras, Palabras cruzadas, Trivias, Criptograma y más propuestas diarias para ejercitar la mente.
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