Las respuestas al crucigrama del lunes 15 de diciembre
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Incline, tuerza.”
El crucigrama de este lunes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Tostando a la llama.", mientras que el interrogante 32 se resuelve con la palabra faltante en "Verso callejero con beat.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.
Horizontales: respuestas al crucigrama
1 Fortuna o suerte favorable.
DICHA
6 ___ Luthiers, maestros de la parodia musical.
LES
9 Entrar en conflicto.
PELEAR
10 Untable gourmet de carne o hígado.
PATE
11 Sonido para aclarar la garganta.
EJEM
12 'En la ___ de la furia', éxito de Soda Stereo.
CIUDAD
14 No lo alquila, lo tiene.
POSEE
16 Panqueque con acento francés.
CREPÉ
17 Tostando a la llama.
ASANDO
19 Madre Tierra, en mitos.
GEA
20 Remolino de nieve.
TORVA
22 Haga surcos en la tierra.
ARE
24 Relativa al gato.
GATUNA
28 Momento en curso.
AHORA
30 Flores con defensa.
ROSAS
31 Soporte para el colchón.
SOMIER
33 Malo… y rastrero.
RUIN
34 Mar entre Grecia y Turquía.
EGEO
35 Formará lazos para un mismo fin.
ALIARA
37 San portugués.
SAO
38 Cuerda delgada o persona copada.
PIOLA
Verticales: respuestas al crucigrama
1 Sabores que quedan en el paladar.
DEJOS
2 Accidentada, pero sin daño.
ILESA
3 Espacio con tumbas y nichos.
CEMENTERIO
4 Hectárea abreviada.
HA
5 Arco geométrico.
ARC
6 Incline, tuerza.
LADEE
7 Tramo de un recorrido.
ETAPA
8 Punto base de una organización.
SEDE
9 Cerdita de caricaturas.
PEPA
10 Donde las almas hacen fila.
PURGATORIO
13 Insuficiencia cardíaca.
IC
15 Nombre previo de Tokio.
EDO
18 Dominio web para organizaciones.
ORG
21 Tecnología que detiene goles… o los confirma.
VAR
22 Impide la respiración.
AHOGA
23 Amante eterno de Verona.
ROMEO
25 Frecuente y sin sorpresa.
USUAL
26 Dinero nigeriano.
NAIRA
27 Equina con orejas largas.
ASNA
28 Expertos en su campo.
ASES
29 Iniciales para Einstein.
AE
32 Verso callejero con beat.
RAP
36 51 para Calígula.
LI
