Las respuestas al crucigrama del lunes 15 de diciembre

El crucigrama de este lunes incluye 44 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 17 debe responder a la definición de qué es "Tostando a la llama.", mientras que el interrogante 32 se resuelve con la palabra faltante en "Verso callejero con beat.". Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Para resolverlo, contás con definiciones que sirven como guía y están ubicadas junto al tablero. Pero si necesitás ayuda con alguna palabra o letra específica, en la parte superior del juego podés acceder a pistas adicionales.

Horizontales: respuestas al crucigrama

1 Fortuna o suerte favorable.

DICHA

6 ___ Luthiers, maestros de la parodia musical.

LES

9 Entrar en conflicto.

PELEAR

10 Untable gourmet de carne o hígado.

PATE

11 Sonido para aclarar la garganta.

EJEM

12 'En la ___ de la furia', éxito de Soda Stereo.

CIUDAD

14 No lo alquila, lo tiene.

POSEE

16 Panqueque con acento francés.

CREPÉ

17 Tostando a la llama.

ASANDO

19 Madre Tierra, en mitos.

GEA

20 Remolino de nieve.

TORVA

22 Haga surcos en la tierra.

ARE

24 Relativa al gato.

GATUNA

28 Momento en curso.

AHORA

30 Flores con defensa.

ROSAS

31 Soporte para el colchón.

SOMIER

33 Malo… y rastrero.

RUIN

34 Mar entre Grecia y Turquía.

EGEO

35 Formará lazos para un mismo fin.

ALIARA

37 San portugués.

SAO

38 Cuerda delgada o persona copada.

PIOLA

Verticales: respuestas al crucigrama

1 Sabores que quedan en el paladar.

DEJOS

2 Accidentada, pero sin daño.

ILESA

3 Espacio con tumbas y nichos.

CEMENTERIO

4 Hectárea abreviada.

HA

5 Arco geométrico.

ARC

6 Incline, tuerza.

LADEE

7 Tramo de un recorrido.

ETAPA

8 Punto base de una organización.

SEDE

9 Cerdita de caricaturas.

PEPA

10 Donde las almas hacen fila.

PURGATORIO

13 Insuficiencia cardíaca.

IC

15 Nombre previo de Tokio.

EDO

18 Dominio web para organizaciones.

ORG

21 Tecnología que detiene goles… o los confirma.

VAR

22 Impide la respiración.

AHOGA

23 Amante eterno de Verona.

ROMEO

25 Frecuente y sin sorpresa.

USUAL

26 Dinero nigeriano.

NAIRA

27 Equina con orejas largas.

ASNA

28 Expertos en su campo.

ASES

29 Iniciales para Einstein.

AE

32 Verso callejero con beat.

RAP

36 51 para Calígula.

LI

