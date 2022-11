“Acá es donde debo estar”. Una fotógrafa retrató la cotidianidad y las tradiciones de San Antonio de Areco

escuchar

Cantaban los gallos aquel primer amanecer en Areco. Aún no clareaba, pero me desperté de golpe con su canto. Estaba fresco, aunque entre mate y mate se empezó a asomar tímidamente el sol de invierno y me pegaba en la frente. “Sí, acá es donde debo estar”, pensé, mientras veía caminar un gato arisco por mi medianera. Me sentía como en mi infancia cuando vivía en el campo, aquellas frescas mañanas de invierno cuando me levantaba temprano para ayudar –o eso pensaba yo– en la guachera del tambo. La escarcha se hacía sentir en los huesos y, sin embargo, reinaba en mí una sensación de libertad. Siempre me encuentro buscando aquellas sensaciones de mi infancia. Meter los pies en el barro, andar descalza, el cantar de teros y palomas en la quietud del domingo, el viento azotando las ramas de los eucaliptus. Y desde aquella mañana de invierno, lo sentí también en Areco.

Me mudé a San Antonio el día del solisticio de invierno. Cuando manejaba mi vieja Vitara roja –herencia de mi abuelo– hacia mi nueva casa, recuerdo sentir una gran tristeza por todo lo que dejaba atrás, y seguido a eso, una ola de emoción por lo nuevo que se avecinaba. Esa sensación de no saber si reír o llorar. Opté por lo primero, pensando en las vueltas de la vida… “¿En qué momento decidí mudarme a Areco?”, me preguntaba, “no conozco a nadie”, y me reía sola.

No lo había pensado demasiado, como la mayoría de las decisiones importantes que tomo, pero ni entonces lo dudé. Antes de eso, estaba viviendo en un haras que habíamos alquilado con mi marido, fallecido un año antes. Se terminaba el contrato y no quería volver a la ciudad. Por alguna extraña razón, San Antonio resonó en mi mente y quedó resonando… Lo loco es que, sin ser consciente, mi sangre siempre estuvo ligada al pueblo. “Mi familia es de acá del puente Castex”, contesto con mirada incisiva cuando insinúan que soy una forastera en Areco. Y pienso para mis adentros, con el orgullo herido de quien se siente local, “¿¡qué se creen!?”. Lo cierto es que, si bien mi familia siempre estuvo ligada al pueblo, yo no había venido más que unas pocas veces. Mi abuela nació en la casa de la Municipalidad y acá mismo está enterrada junto a sus padres. Y si bien yo sentí que me mudé al pueblo por intuición, cada vez estoy más segura de que la sangre tira…

Gentileza Celine Frers

Sentir Areco (India Ediciones) es un libro-homenaje de Céline Frers a la gente, a las tradiciones y a la forma de vida de este pueblo que ha logrado preservarse a través del tiempo Gentileza Celine Frers - Shutterstock

