Con música electrónica y vino en lata, llega una nueva pista de baile con vista a la cordillera

La pandemia derribó las paredes de los boliches y llenó de luz solar a la pista de baile, hoy las fiestas electrónicas se trasladaron a un horario más diurno e invadieron los escenarios de los viñedos que hasta ahora solo estaban reservados a concebir grandes vinos de alta gama.

El espacio donde nacen los grandes vinos argentinos es ahora también una pista de baile. Cada vez más enólogos y D`js entrecruzan su arte y sus pasiones convirtiendo a las bodegas y a sus paisajes deslumbrantes en el nuevo epicentro del entretenimiento joven en Mendoza.

Con esta premisa, el sábado se realizará 1º de octubre se estrena Deep Into The Valley, el primer festival de deep house, vinos y gastronomía de autor. Una propuesta que estará inmersa en la imponente belleza de los viñedos y las montañas de Mendoza.

Organizado por la productora Wine Revolution, todo está pensado para ser un encuentro inolvidable, en un paisaje único, que invita a conectarse con todos los sentidos, desde la tarde hasta las primeras horas de la noche con DJ, sets de artistas de primer nivel internacional, excelentes vinos y gastronomía.

“Desde la productora Wine Revolution venimos buscando hace años entrecruzar las fronteras entre la música electrónica de calidad, la propuesta de una feria de vinos y la gastronomía de autor, entendiendo que son placeres que pueden ir de la mano, y que hasta ahora nadie los había reunido bajo un mismo festival. Lo que faltaba para que explote es lo que la pandemia generó: que los eventos se trasladen al exterior y que se hagan en horarios más diurnos, algo que ya venía pasando pero que la salida del encierro potenció como nunca antes”, explica Javier Menajovsky, co fundador del festival y cuenta al detectar esta tendencia quisieron hacerlo en un entorno deslumbrante, como sólo un viñedo a los pies de la Cordillera podía ofrecer. “Encontramos a los partners perfectos en los hermanos Durigutti, que acababan de inaugurar una finca ideal para realizar este tipo de festivales, a pocos minutos de la ciudad de Mendoza” propone Javier, también sommelier, Dj.

Una pista montada entre los viñedos de la primavera mandolina

En esta primera edición del festival a cielo abierto, el dúo de dj´s Soundexile oficiará como headliners, a los que se sumarán sabrosos tapeos de prestigiosos chefs de la región, junto a los vinos de Wine Records y de bodega Durigutti Family Winemakers, sede del festival.

El objetivo es que los referentes internacionales de la electrónica, puedan mostrar su faceta más relajada, explorando el subgénero más cool, el deep house.

Vino en lata

En esta nueva manera de disfrutar la noche, las propuestas vínicas también adaptarán los formatos que ofrecen para el consumo y por eso en la nueva pista de baile, el vino llega en lata. Son ejemplares de vinos premium que están envasados en este material con el objetivo que el público joven pueda beberlo en el mismo viñedo de donde nace, pero sin dejar de bailar.

Wine Records también elabora estos vinos Premium para ser disfrutados por amantes de la música. “Son vinos inspirados en la energía del house y la cadencia de sus beats, así como del soul, el jazz, el funk y el pop en todas sus vertientes. Son vinos para beber y disfrutar en la pista de baile, con amigos”, agrega Javier.

Para un pequeño productor de vinos de calidad llegar al vino en lata es hoy un laberinto difícil de sortear, por eso no hay ninguna referencia que no sea de una gran bodega. Se necesitan producir miles de unidades y apostar fuerte a un nuevo formato que, a priori, el consumidor no asocia con el vino de calidad, y que se vende en otros canales diferentes al de las vinotecas y los restaurantes de alta gama. Sin embargo al apostar a otros canales como los festivales al aire libre, los bares, los pop up y a situaciones de consumo más descontracturadas, para Menajovsky y sus socios este camino les resultó más natural, “Siempre que pudiéramos ofrecer un vino de alta calidad pero en un envase mucho más cómodo y funcional” aclara.

Este primer vino, pensado como su primer corte, es un blend de uvas tintas del Valle de Uco donde se resalta la frescura y al mismo tiempo complejidad.

El nuevo formato para disfrutar el vino sin perder calidad.

Montañas, viñedos y una locación soñada

Los vinos y la gastronomía son los condimentos claves; es por eso que el festival contará con la propuesta gastronómica del chef mendocino Nicolás Bedorrou y la participación de Patricia Courtois, chef ejecutiva de 5 Suelos – Cocina de Finca, el espacio culinario de bodega Durigutti Family Winemakers.

Durante el mediodía del evento, el restaurante ofrecerá una experiencia complementaria al festival para aquellos que quieran disfrutar de la gastronomía de finca como antesala a una tarde-noche inolvidable.

La bodega, también tiene pensadas diferentes experiencias con el vino para aquellos que disfruten del festival desde las primeras horas de la tarde, antes de adentrarse a lo alto de la noche con los shows centrales

No faltarán las barras de tragos que estarán rodeando la pista principal y el acceso al predio.

La bodega ofrecerá menús durante todo el día del festival.

El viaje sensorial comenzará en el punto de ingreso, el Meeting Point “Las Aguas”, donde una plaza seca de modernas terminaciones y pérgolas dan la bienvenida a los asistentes. Luego aparecerá el punto de fuegos, en donde tres fogoneros hexagonales de hierro forjado montados en el parque, serán el epicentro para el encuentro entre amigos.

Toda enmarcado por los viñedos y un gran espejo de agua con la bodega de fondo, un imponente marco de belleza natural para localizar el escenario y disfrutar un festival a cielo abierto.