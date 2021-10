Frases inspiradoras. Las cinco citas famosas que me motivan

Creo que es válido buscar la motivación en todo tipo de lugares. Tal vez en una persona, una película, un libro… O a veces tan solo una frase. Personalmente, me gusta atesorar citas que me conmueven e incentivan a pensar. Para el ejercicio es vital encontrar motivación. Por eso, hoy quiero compartirles cinco de mis frases favoritas, para que las atesoren y sean su zanahoria cada vez que flaqueen en el esfuerzo.

“Dentro de 20 años, estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por las que hiciste” . Lo dijo Mark Twain hace casi dos siglos, pero sigue siendo muy real. Y ni siquiera hace falta irse dos décadas adelante, imaginate de acá a un año si hoy comenzás una rutina estable de entrenamiento. ¿No serías otro y estarías feliz con tu cuerpo, salud y ánimo?

“La salud no es todo, pero sin ella, todo lo demás no es nada” , Arthur Schopenhauer. Lo aprendimos esta pandemia, ¿no? Es vital hacerse los chequeos médicos, comer y dormir bien y moverse. La actividad física y dieta saludable son fundamentales para tener buena salud. Es la verdadera riqueza, y no nos damos cuenta hasta que la perdemos.

“La autoestima baja es como andar por la ruta con el freno de mano puesto” , Maxwell Maltz. Pocas cosas ayudan más a la autoestima que entrenar el cuerpo para sentirnos fuertes, independientes, estables, equilibrados, autónomos. En unas pocas semanas de ejercitarnos, los cambios son evidentes, tanto a nivel físico como emocional.

“La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. La vida es una larga misión de humildad” , C.S. Lewis. Hay deportes y ejercicios que son un baño de humildad necesario. Seguro a muchos les pasó: entrar a una clase o un partido pensando que sería fácil y salir a los 20 minutos con la lengua afuera y el orgullo por el suelo. Entrenar también es domar el ego y construir la humildad.

Y para terminar, les dejo una frase de un gran deportista: “Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará, otras hacen que suceda” , Michael Jordan. Para que los sueños se cumplan, lo primero es desear con fuerza, pero lo segundo es ponerse en marcha, un pie adelante del otro, en pos de ese camino soñado.

Todos mis libros están resaltados y subrayados, y tengo un cuaderno con citas inspiradoras. Lo uso un poco de brújula: cuando me siento perdido o fuera de eje, lo abro al azar y leo alguna. Suele darle bien en la tecla de lo que siento y cómo me convendría actuar. Otras veces me anoto alguna y la dejo cerca, dando vueltas en mi escritorio o en el auto. Así la leo seguido y el mensaje va estando cada vez más presente en mí. Les dejo la idea, que por acá lleva varias décadas acompañándome en una vida de motivación y ejercicio.

