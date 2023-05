Mi nuevo jefe no me paga ni me manda

escuchar

Tengo un nuevo trabajo pero no me pagan. Por lo dem谩s es muy conveniente: totalmente remoto, lo hago a mi tiempo, y mi nuevo jefe es de lo m谩s amable. Me dice por favor, gracias, y a menudo elogia mis ideas. Es un bot de inteligencia artificial.

Con las redes sociales y las apps gratuitas supimos que, cuando algo es gratis, el producto somos nosotros. A cambio del servicio que nos brinda una empresa hacemos para ella dos trabajos: cederle nuestra atenci贸n, para que sea vendida a la publicidad, y regalarle nuestros datos personales, que alimentan los algoritmos. Esto 煤ltimo est谩 pasando otra vez con los bots de inteligencia artificial, solo que a mayor escala y con condimentos nuevos.

El escritor y cr铆tico Jorge Carri贸n escribi贸 que vivimos un giro hist贸rico. Si hasta ahora las m谩quinas trabajaban para nosotros, hoy nos estamos convirtiendo en sus editores, correctores y generadores de ideas

ChatGPT es el producto que m谩s r谩pido alcanz贸 un mill贸n de usuarios en la historia de la humanidad. Fueron solo 5 d铆as. Yo trabajo para 茅l pero no soy la 煤nica. Sin embargo, no es solo una cuesti贸n de cantidad. Hay otra diferencia sustancial con lo que conoc铆amos hasta ahora: la indefinici贸n del producto mismo.

Cuando una startup lanza un producto al mercado, en general antes sigui贸 una serie de pasos: hizo una investigaci贸n de las necesidades de los usuarios, encontr贸 una soluci贸n novedosa para esos problemas, y sali贸 a buscar clientes con la promesa de su soluci贸n. Es el t铆pico modelo 鈥渃entrado en el usuario鈥, la metodolog铆a conocida como jobs to be done, que se enfoca en hacer el trabajo que un cliente necesita.

Con ChatGPT fue todo al rev茅s. Primero se lanz贸 el bot y ahora somos los usuarios los que trabajamos para descubrir para qu茅 sirve. As铆 surgieron cientos de posibles usos y modelos de negocio: un bot que mejora tus performance en las apps de citas, otro que te deja conversar con figuras hist贸ricas, el que analiza gr谩ficos, el que hace revisi贸n bibliogr谩fica, y as铆.

La novedad de estas semanas es la conexi贸n de esos servicios con internet en tiempo real, que permite por ejemplo pedirle a un bot que te busque trabajo o te organice un viaje.

驴Pero son todos estos asistentes para nosotros, o nosotros los asistimos a ellos?

Editores y correctores porque la informaci贸n y los textos del bot no son perfectos, y siempre podemos mejorarlos, como si fu茅ramos un editor 鈥搉o pago鈥 que da los toques finales al texto del autor, en este caso el bot. Esta semana recib铆 la invitaci贸n a probar el servicio de IA de Google con un mensaje que dice: 鈥渄eja que Docs escriba el primer borrador, elev谩ndote al rol de editor鈥. Desde las alturas, pienso que tal vez me sacaron un trabajo, pero me dieron otro nuevo.

Generadores de ideas porque usamos estos chats para pelotear ocurrencias. Podemos plantearle al bot un escenario ficticio o uno contraf谩ctico, o pedirle que encuentre cruces entre dos disciplinas que nos interesen. En general las primeras respuestas son flojas, pero si seguimos conversando y le pedimos que profundice en alg煤n aspecto suelen aparecer ideas que no hubi茅ramos tenido solos, pero que tampoco el bot hubiera tenido solo. Esa es nuestra parte del trabajo.

Un ensayo del economista Lant Pritchett este mes en la revista Foreign Affairs argumenta que los autos aut贸nomos son una mala soluci贸n a un problema 鈥搇a falta de camioneros en los pa铆ses desarrollados鈥 que se hubiera resuelto mejor, con menos costos y m谩s beneficios para la humanidad, abriendo la inmigraci贸n. Es una tesis provocativa y a la vez profunda. 驴Qu茅 trabajo viene a hacer cada tecnolog铆a por nosotros? Y si nos salteamos la pregunta 驴acaso terminemos trabajando para ella? Si hablamos de la inteligencia artificial, todav铆a no lo sabemos.

Directora de Sociop煤blico

