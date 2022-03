“No he nacido para querer caer bien”. Isabel Coixet, la cineasta de la melancolía y la esperanza

Las críticas fueron lapidarias. Su ópera prima, Demasiado viejo para morir joven (1989), no recibió elogios ni ovaciones. Pero la vida da vueltas. En ese mismo evento, en el Festival de Cine de San Sebastián, 32 años después, recogió el Premio Nacional de Cinematografía por su trayectoria. Isabel Coixet es directora y guionista, creadora de obras de arte, una referente de los artistas que se abren paso en un mundo machista, muchas veces hostil, habitado por egos e inseguridades. No te va querer todo el mundo (Malpaso) es el título de su último libro y también el estribillo de una melodía que signa su existencia.

Fue en un cine del barrio de Gràcia, en Barcelona, donde su abuela, que trabajaba en la taquilla, le abrió la puerta a una galaxia. Desde entonces ha creado mundos íntimos en Inglaterra (La librería), en el Polo Norte (Nadie quiere la noche), en Nueva York (Aprendiendo a conducir y Elegía), en Japón (Mapa de los sonidos de Tokio), en el medio del mar (La vida secreta de las palabras), en un pueblo perdido de los Estados Unidos (Mi vida sin mí) y en Benidorm (Nieva en Benidorm). Cosmopolita, ciudadana del mundo, a través de sus heroínas, de la creación de criaturas femeninas que se abren camino y alzan su voz, Coixet dio vida a piezas delicadas de melancolía y esperanza. Durante el confinamiento a causa de la pandemia ultimó la postproducción de su última película que transcurre en España, en Benidorm, una de las ciudades balnearias por excelencia del país, para la que convocó a Timothy Spall y a Sarita Choudhury.

-Parafraseando el título de tu último libro. ¿Cuándo advertiste que no todo el mundo te iba a querer? ¿Cuándo dejaste de luchar por conseguirlo?

-Desde el patio del colegio, por muchas razones, mucha gente se metía conmigo. O porque llevas gafas, o porque llevas flequillo, o porque eres lista, “rata sabia”, o porque no te gusta el deporte. ¿Por qué siempre hay alguien que tiene que decidir que le gustas o no? Esas cosas durante la adolescencia o durante la infancia duelen, pero llega un momento en la vida en el que las asumes. Sería mentira y muy hipócrita si dijera que ya lo he superado y que tengo piel de rinoceronte, y no me duele. Pero llegas a una edad y te das cuentas cuando haces un poco de reflexión personal. Hoy me lo tomo de otra manera. A mí no todo el mundo me cae bien. Es más, hay gente que me cae realmente mal. La gente que me cae mal, simplemente la ignoro. No gasto mi energía criticándolos o posteando cosas feas en las redes sociales. Estamos en un momento en el que cualquier opinión sobre alguien tú la puedes decir o pregonar a los cuatro vientos. Y además te diré algo, un poco perverso, a veces hasta te gusta molestar y caer mal.

Cineasta trotamundos, filmó películas en Tokio, Gales, Canadá, Irlanda, París, Nueva York y varios sitios de España, entre otros archivo

-Sos muy clara con tus posiciones [en contra del independentismo catalán, por ejemplo]. Esa voz tan clara también conduce a que no te quiera todo el mundo; el silencio es más cómodo.

-He decidido dedicar la mayor parte de mi tiempo a hablar y a compartir las cosas que me gustan. Las que no me gustan, las ignoro. Pero las que no me gustan y me ofenden es otra cosa. Hay cosas que no las veo bien o no las veo claras, y lo digo. Si no, eres un bocachancla, un calladito que se ahorra muchos problemas. He pagado un precio. Intento decirlo desde la calma. Los debates se hacen desde la calma y no desde la furia... aunque razones para la furia no me faltan. Intento decir las cosas como las pienso y como las veo. Hay gente que piensa como yo, pero no se atreve a decirlo, entonces mi posición es también una crítica muda hacia su posición y silencio. Supongo que si estuviésemos en la Rusia de los gulags, ya me habrían enviado allí. No he nacido para querer caer bien a gente que me cae muy mal.

-Estás siempre muy informada, leés literatura, clásicos y autores nuevos, y no por eso renegás de lo popular. Te nutrís de una gran cantidad de fuentes, como First Dates [un reality de citas que es un éxito en España y que tuvo una versión argentina, conducida por Mariano Martínez, en Telefe].

-Que uno lea a Spinoza, no significa que no lea a John Grisham. Creo que todos tenemos placeres ocultos. Yo no los oculto. Me gustan programas de TV, no especialmente amados por la intelligentsia, y ya está. Me gusta mucho la música popular y las canciones bobas, como el personaje que interpreta Guillermo Pfening en Foodie Love [la serie que ella dirigió para HBO], que canta “I’m a Barbie girl, in a Barbie world”.

-Decías que el personaje de La librería, Florence, eras vos. ¿En qué sentido lo sentís?

-Sigo pensando que yo soy Florence. Cuando me enamoré de la novela de Penelope Fitzgerald fue porque sentí una enorme identificación con ese personaje. En ese mundo de fines de los cincuenta, en un pequeño pueblo, en un mundo muy conservador, una mujer piensa inocentemente que abrir una librería es algo que a todo el mundo le va a parecer bien, pero no es así. Me siento identificada con ella. A la gente que nunca hace nada le fastidia que alguien haga algo. Eso es algo que en mi vida lo he vivido todo el tiempo. Cuando hice mi primer corto, recuerdo que había gente que nunca se había planteado hacer un cortometraje y se enojaron conmigo, que soñaba con hacer cine desde niña. Es un fenómeno que se produce en todas las sociedades. Por eso el personaje de Florence me parece tan cercano. Ella y yo, en diferentes contextos, con diferentes estilos… pero he vivido aquello que vive ella.

Entre la gente a la que no le guarda cariño se encuentran aquellos críticos que no solo criticaron su ópera prima, sino que pidieron su cabeza a doble página en alguna publicación. No se dio por vencida y aunque el golpe y los moretones existieron, continuó. Siete años después de su primera película, regresó con Cosas que nunca te dije, rodada enteramente en inglés, con Andrew McCarthy y Lili Taylor. Mi vida sin mí fue, sin lugar a dudas, su consagración. “Cada director tiene su camino de lo que debe contar. Para mí es importante llevar la cámara. Muchas veces he visto rodajes y he visto directores que le tienen miedo a la cámara, pero hay que perderle miedo, porque cuando le pierdes miedo, ganas una libertad que no puede ser mermada ni por ti ni por una idea que tienes de lo que es el cine ni por las condiciones en las que ruedas”, le contaba Coixet a Jesús Ruiz Mantilla en el Hay Festival Segovia de 2020.

Una mujer y su estilo libre de comandar su propia vida la cautivaron. Cuando era niña, Isabel vio Isadora, la biografía de Isadora Duncan, dirigida por Karel Reisz protagonizada por Vanessa Redgrave. “Planteaba un mundo mágico, el de una mujer muy libre, que en el preámbulo de la película, quema cuando es niña, el certificado de casamiento de sus padres. Yo nunca me he casado y me da terror. Nunca he entendido tampoco esa obsesión de la gente por casarse y la fiesta”.

Como Isadora Duncan, Coixet es dueña de su destino. Le han ofrecido dirigir episodios de Homeland, Narcos y de otras series y películas que luego resultaron taquilleras o exitosas, pero la usina de relatos que cuenta y elige contar tiene algunos elementos en común que se advierten a leguas de distancia. Mujeres de todos los tiempos, edades, clases sociales y culturas que libran sus batallas, como el personaje de Penélope Cruz en su adaptación de Elegía, la novela de Philip Roth, o Juliette Binoche, en la biografía de Robert Peary, Nadie quiere la noche, o la enfermera que compone Sarah Polly, en La vida secreta de las palabras, o la viuda inglesa de La librería, interpretada por Emily Mortimer.

Sarita Choudhury y Timothy Spall en Nieve en Benidorm (2020). "He hecho historias de amor raras; ninguna es chico-conoce-a-chica” archivo

-No creés en el casamiento, pero sí en el amor. En tus películas siempre hay una historia de amor o de desamor, y tras éste, un modo de reponerse a él.

-No sé qué mueve el mundo, pero en la vida de la gente, el amor sí lo hace. Unos amigos me contaron hace poco con detalle cómo se conocieron. Hace diez años cada uno dejó a su pareja de aquel momento para estar juntos. Después de conocerse en un congreso y de estar veinte minutos conversando supieron que iban a pasar el resto de la vida juntos. Son cosas que yo no me las invento… Bueno, algunas sí. He hecho historias de amor raras. Normales no hay ninguna. Todo es complicado. Ninguna es chico-conoce-a-chica.

-Nieve en Benidorm, tu última película, nace de una guion e idea tuyas. ¿Cómo surgió esta historia?

-La película viene de mi fascinación por Benidorm. Es un lugar que pasó de ser un pueblo pesquero a un lugar lleno de rascacielos, de desarrollo vertical. Hay un barrio inglés muy grande, con una presencia británica muy fuerte. Es un clima que hace que la gente mayor se sienta bien. Cuando en el resto de España se pelan de frío, allí hay sol. Es un lugar que te sorprende. Me pareció un buen sitio para montar la historia de alguien que va buscando a alguien que no está, su hermano, y se encuentra con otra cosa.

-Hiciste referencia hace un tiempo, en relación al mundo machista en el que vivimos, de “la falta de respeto que sufrimos las mujeres”. ¿Seguís sintiéndolo?

-Sinceramente, la falta de respeto hoy no la siento, porque si hay que dar un puñetazo en la mesa, lo doy. Me gustaría vivir en un mundo donde no lo tuviese que dar, pero por desgracia tengo que darlo. Preferiría no tener que estar todo el rato diciéndolo. Estamos en el mundo de los micromachismos. No siento la discriminación, pero sí hay estas evidencias. Con el Premio Nacional de Cinematografía que me acaban de dar, todavía hay alguien que viene a decirte que te lo dan porque eres mujer, por la cuota, por qué se yo… Entonces yo pienso: “Pero a ver, oiga, perdónenme…”

-Filmaste 14 películas, en distintas partes del mundo…

-¿Qué más tengo que demostrarles? ¿Qué quieren que haga? ¿Qué me abra las venas?

-También abrís las puertas a otras realizadoras.

-Me parece lo normal. Es que, por ejemplo, hablar con Julia Solomonoff me alimenta. A mí me abrió los ojos. Me encanta ver lo que hacen otras directoras, que me envíen guiones, comentarlos. Si puedo dar un consejo, con el convencimiento de que a veces los consejos te los podrías ahorrar, lo haré.

-Fuiste la protagonista de un aviso publicitario de Ikea donde hacías referencia a “aquella película que rechazaste dirigir y obtuvo el Oscar”. ¿Te cuesta decir que no?

-La gente solo lo ve como el enunciado. Son proyectos. Cuando me llegó Million Dollar Baby, que la quería protagonizar Sandra Bullock, vi que con esas condiciones no iba a prosperar, no era muy creíble… no sé, había algo que no me convencía. Cada vez me cuesta menos decir que no a cosas que veo van a ser muy complicadas de llevar a cabo.

-¿Cómo resultó tu experiencia al frente de una serie, Foodie Love?

-Fue un proceso bastante largo, muchos meses de rodaje, muchos países. Pensé que me iba a ser más difícil, pero no. Fue la oportunidad de desarrollar personajes secundarios de modo más profundo.

-De todos modos, siempre hay personajes secundarios muy contundentes en tus historias: sabios, proféticos, diferentes, cálidos. ¿Hay una mirada tuya en ellos? Pienso en Yolanda Ramos y ahora en Carmen Machi, en Nieva en Benidorm.

-Bueno, ojalá. El personaje de Yolanda Ramos está tan loca; pero sí es verdad, tiene algo de mí [risas]. Pues, no lo sé… Al personaje de Carmen también lo entiendo, es una policía obsesionada con Sylvia Plath. Quería escribir el personaje de un policía que estuviera alejada del tópico. Pensamos que los policías no pueden ser amantes de la poesía. Quizá sí, por su amor a la lectura.

-En La librería está la idea de que “cuando leemos una historia, la habitamos”. Entonces, ¿qué ocurre cuando ves una película?

-Cuando ves la historia y conectas con ella, hay un vínculo. Para mí, entre una película y un espectador hay un enamoramiento.