Verdad y recuerdo de este tiempo raro

¿Cómo recordaremos estos tiempos de pandemia cuando todo haya pasado? ¿Cómo se relatarán en el futuro, cuando ya no estemos? Casi un siglo atrás, en los años 30, el psicólogo inglés Frederic Bartlett (1986-1969), primer profesor de psicología experimental en la universidad de Cambridge, realizó unas de las más profundas investigaciones sobre la memoria humana conocidas hasta entonces, las que siguen siendo valoradas hoy como iniciadoras de la psicología cognitiva, que estudia los procesos mentales aplicados al conocimiento y a la percepción de la realidad. Una de las principales conclusiones de Bartlett, producto de estudios experimentales, fue que la memoria no es estática. Se reconstruye permanentemente. Por muy convencidos que estemos de nuestros recuerdos estos cambian, y lo hacen de manera continua. Ocurre por influjo de nuestro estado de ánimo, del presente desde el cual los relatamos o de la situación en la que los rescatamos. Y en cada nueva apelación a esos recuerdos aparecen también nuevas aristas, nuevos énfasis. Nunca existe en la memoria una reproducción mecánica de hechos objetivos, señaló Bartlett. Es siempre una reconstrucción individual y subjetiva.

El psicólogo Donald Spence hizo un importante aporte en esta dirección cuando publicó en 1982 su estudio Narrative Truth, Historical Truth (Verdad narrativa, verdad histórica), conceptos aplicables a la memoria. En este caso una memoria documental y una narrativa. La primera, como su nombre lo indica, es externa a la psiquis y está asentada en fotos, documentos, testimonios específicos, objetos que dan cuenta de un hecho o una época. La memoria narrativa, a su vez, es la edición personal y subjetiva que hacemos de nuestras vivencias y experiencias e incluso de los episodios históricos de los que fuimos testigos o protagonistas. Aquí se incluyen hechos o circunstancias que creemos haber vivido, aunque no haya sido así, y cosas que nos contaron acerca de nosotros mismos (como hábitos o dichos de la infancia), pero de las que no tenemos constancia personal. Incluso podemos recordar como vivido algo que tuvimos intención de hacer o decir, pero no hicimos ni dijimos.

Si bien podemos acudir a la documentación existente para certificar ciertos episodios, y ahí están los historiadores para procurarla y brindarla, (aunque también su tarea es sesgada por creencias, ideología y modelos mentales), la memoria narrativa, en cambio, es única e intransferible y en ella se basa nuestra visión del mundo y de nuestra propia vida. Como advirtió Freud, los recuerdos no se disparan sin motivación y, además, cambian, se reelaboran y se recategorizan siempre al calor de la emoción. Quedar atado a una única versión, sostenerla en todo momento de la vida o ser incapaz de resucitar vivencias negadas en la edición que hace la memoria es fuente de neurosis. El neurótico no traduce, no retranscribe, no recategoriza los recuerdos. Permanece rumiando una versión única y rígida de estos, carente de plasticidad.

En su obra póstuma, titulada El río de la conciencia, el neurólogo y biólogo inglés Oliver Sacks dedica un par de apasionantes capítulos a este tema y advierte que aún cuando se llegue a descubrir cómo se genera un falso recuerdo y ese mecanismo quede en evidencia, tal cosa puede no alterar la sensación de realidad que poseen esos recuerdos. En definitiva, las emociones y sensaciones corren por un riel y la puntual especificidad de los hechos marcha por el otro. Las dimensiones y la percepción de la realidad son múltiples. Y así serán nuestros recuerdos y relatos de estos tiempos extraños e inéditos. Habrá testimonios puntuales (estadísticas, estudios científicos, registros fílmicos y fotográficos, etcétera). Y habrá registros subjetivos intransferibles y cambiantes que portaremos y transmitiremos como memoria narrativa. Y todo será cierto.