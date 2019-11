10 alimentos que no sabías que son veganos y consumís a diario

Crédito: Rawpixel

Elegir veganismo es mucho más que un modo de alimentarte, es una filosofía de vida en la que se evitan todo tipo de productos en los que se hayan usado animales: ropa, zapatos, carteras, jabones, maquillaje, entretenimiento y mucho más. Es que cuando hablamos de veganismo, la palabra clave es la empatía. Porque, al fin y al cabo, los humanos también somos animales y se trata de tomar conciencia sobre ciertas prácticas en la que ellos están en inferioridad de condicioness.

En Argentina y alrededor de todo el mundo cada vez son más los que se suman a este estilo de vida. Y no es un dato casual. The Economist, la prestigiosa publicación inglesa, afirmó en su último especial sobre asuntos que serán tendencia, que 2019 será el año en el que el veganismo deje de ser un estilo de vida minoritario. Con ayuda profesional, preparamos una lista con diez productos veganos que probablemente consumís habitualmente y no sabías. Son una buena alternativa para los que están en la transición.

Como en todos los ámbitos de la salud, cuando se hacen elecciones responsables y conscientes, el organismo responde favorablemente. Ya lo aclaró la Academia de Nutrición y Dietética: las dietas vegetarianas, adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente veganas, son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades.

Chocolate para taza

Sí, una buena noticia para las amantes de lo dulce. El tradicional chocolate para taza (el Águila de envoltorio rosa, el de la marca Mapsa o el Suchard), es vegano. Su principal ingrediente es azúcar, le sigue en orden el aceite vegetal hidrogenado y en tercer lugar el cacao. Lo encontrás en cualquier súper, o mercado de barrio. Para un domingo que estás con ganas de bañar unas cookies, una torta, este chocolate te salva.

Palmeritas

Las de la marca Tía Maruca tienen como principales ingredientes son harina de trigo(común), azúcar, margarina, sal y aromatizante de vainilla. Son ideales para un domingo que tenés que llevar algo para el mate a una reunión de amigos, o simplemente para darte un gusto. Si bien son veganas, no es aconsejable consumirlas con frecuencia por su alto contenido en azúcar y porque la margarina, aunque sea apta no deja de ser una grasa trans. Siempre es mejor elaborar tus propias cookies con ingredientes simples como avena, banana, chia y aceite de coco.

Obleas bañadas

Esa famosa galletita sabor limón cubierta con chocolate, la golosina de la infancia que comiste tantas veces, también es vegana. Es la conocida Rhodesia, cuyo primer ingrediente es azúcar, le sigue el aceite vegetal hidrogenado, harina de trigo y cacao en polvo. Tiene algunas ventajas: viene en un envase pequeño (22 gr), se consigue en cualquier kiosco y es barata (ronda los $20). Al igual que el chocolate Águila, es aconsejable consumirla ocasionalmente. Otra alternativa son las galletas de arroz rellenas de mousse de limón y bañadas en chocolate de la marca Sucesso. Como opción más saludable, podes preparar una mousse de chocolate vegana. ¿Cómo? Con 1 palta pisada, cacao amargo, extracto de vainilla y gotas de Stevia o agave. Procesás con minipimer, y al freezer un rato.

Fideos

Todos los fideos de la línea Nutrivit de Lucchetti son veganos y están adicionados con 7 vitaminas, hierro y zinc. Su principal ingrediente es sémola, y dependiendo de la variedad, contiene vegetales deshidratados más hierro, zinc, vitaminas B1, B2, B6, B9, B12, A y D. Además están fortificados con vitaminas como la B12 y D, más lo minerales Hierro y Zinc: cuatro nutrientes críticos en veganos. También los de la Matarazzo Mix de legumbres son una buena alternativa para incorporar legumbres. Sus ingredientes son sémola integral, harina de garbanzos, harina de lentejas y harina de arvejas. Están fortificados con hierro y vitaminas del complejo B. Las legumbres son la gran fuente de proteínas vegetal, y al estar elaborados con sus harinas, estas se digieren mejor que la legumbre entera. Al ser altas en proteínas y fibra, tienen menor índice glucémico y brindan mayor saciedad. Los tallarines de la marca Don Felipe son otra alternativa apta para consumo vegano.

Polenta

Es harina de maíz precocido. Un alimento práctico, económico y versátil. Podés preparar desde la típica polenta con salsa de tomate (podes hacer una boloñesa con soja texturizada y aumentas el valor proteico), o hacer bastoncitos fritos y acompañar con dips como guacamole o mayonesa de zanahoria. Se prepara en pocos minutos, es ideal para estas épocas más frescas y además se consigue orgánica.

Harina

Es harina de trigo medianamente integral adicionada con vitaminas y minerales. Sirve para preparar masas de tartas, pre pizzas, panes, entre otros. Es medianamente integral, si la comparamos con la harina integral que podés encontrar en dietéticas. La de la marca Pureza Integral tiene muchos usos, además aporta más fibra que la común y es económica. También podés animarte a probar con una harina agroecológica (cultivada sin pesticidas) como Campo Claro, Sentido Común o Molino Mayal.

Galletas de arroz

Son las típicas galletas redondas de arroz; las de la marca Macrobiótica sólo llevan arroz integral yamani, arroz integral, agua, semillas de sésamo y lino. No contienen gluten, están hechas con el arroz integral entero (otras están hechas de harina de arroz), sirven para reemplazar el pan y se conservan bien por bastante tiempo. Vienen en versión con y sin sal agregada. ¿Otras marcas veganas? Rodez y Oriza.

Tapas para empanadas y pascualina

Todos los productos de Dánica son aptos para consumo vegano. Las elegimos por su practicidad a la hora de preparar unas empanadas o tarta, y porque está bueno que la marca apueste a la producción sin grasas animales.

Chips de vegetales

Es un snack con 4 simples ingredientes: batata, papa, aceite de girasol y sal. Hay otras variantes con remolacha por ejemplo. Te salvan para acompañar una cerveza, o una picada vegana con humus y guacamole. Las de paquete de la marca Nuevo Mundo son aptas para veganos y se recomienda comer de vez en cuando. Siempre es mejor hacerlas caseras: cortar papas y batatas bien finitas con mandolina y cocinarlas al horno.

Consumo responsable

Por Eva Henderson, Lic. en Nutrición

"Si bien celebramos el hecho de que cada vez haya más alimentos veganos en el mercado, es necesario aclarar que muchas veces estos productos no son saludables. La razón es que contienen una larga lista de ingredientes como conservantes, saborizantes, aglutinantes, espesantes y un montón de estos aditivos terminados en antes, que distan mucho de ser naturales. Se trata de los ultraprocesados, que han sido asociados a las enfermedades crónicas no trasmisibles como hipertensión arterial, colesterol elevado, sobrepeso y obesidad, enfermedad cardiovascular, etc. Por este motivo, es importante que elijas tus alimentos como la naturaleza misma nos los ofrece, esos que podés encontrar en la verdulería, en una feria barrial o mercado y que seas vos mismo quien los procese en casa.

Nuestras decisiones de consumo impactan directamente en nuestra salud y también en el ambiente, somos un todo con los animales, la tierra, el agua y el aire. Tomar consciencia y salir del supermercado y de las grandes cadenas, aprender a comprar en circuitos más pequeños y de comercio directo, apostar al comercio justo y la agroecología es un paso más en el cuidado hacia nosotros mismos y hacia el planeta.

Es sencillo. Un vegano equilibrado debería contener la mitad del plato de vegetales, una porción proteica (legumbres o derivados) y una porción de cereales y semillas, e ir variando entre las distintas fuentes. Además podemos incluir una pequeña cantidad de aceite de oliva extra virgen, que es la más recomendada para una alimentación vegana. Debemos asegurar también el aporte de vitamina B12 con el consumo de suplementos específicos".

Experta consultada: Eva Henderson. Licenciada en Nutrición. Posgrado en Nutrición Vegetariana por la Universidad de Buenos Aires. Nutrición Vegetariana ANBA. Miembro de la Sociedad Internacional de Medicina Naturista. www.nutricioneva.com.ar IG: Alimentación Consciente.