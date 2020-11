10 consejos para que tu campaña de email marketing sea un éxito

El mail, gran aliado para llegar a tus clientes. Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Getty Images

El correo electrónico es una gran herrramienta para llegar a tu público objetivo, según datos de Statista, el email cuenta con más de 3.9 mil millones de usuarios en el mundo. Consultamos a Another Company, agencia independiente regional de comunicación, para que nos cuenten qué tenés que presente a la hora de armar tu campaña de email marketing.

No caigas en spam

Éste es sin duda el consejo más importante. La manera de evitar que las personas abran tus mails es incurrir en prácticas que los clientes y servicios de correo electrónico puedan considerar como "spam", lo cual provocará que quedes como una marca no confiable no sólo ante sus ojos, sino también, y más importante, ante tus consumidores. Algunos tips para evitarlo

Siempre hacé el envío desde la cuenta de una persona, por ejemplo: romina@empresa.com en lugar de genéricos como info@empresa.com. No uses palabras "escandalosas" o "clickbait", como "excepcional", "gratis", "abrilo ya", "regalo", "promoción especial" en el asunto. No uses colores demasiado llamativos como rojo para destacar frases clave o llamadas a la acción. Evitar saturar de palabras clave. No mandes archivos adjuntos. Siempre brindá la posibilidad de que puedan darse de baja. Asegurate de que tus mensajes tengan texto y no solo fotos. Si sumás imágenes, prestá atención a su peso, para no saturar el correo de los clientes.

Entendé a tu consumidor

Antes de comenzar a ejecutar cualquier campaña de comunicación, tenés que realizar un estudio exhaustivo sobre tu consumidor. Conocer sus hábitos y preferencias van a ayudarte a enviar los correos en el momento exacto, aumentando la tasa de apertura.

Este trabajo es fundamental ya que sin los mails o con direcciones incorrectas no se puede llegar muy lejos. Para evitar una acumulación de trabajo lo mejor es dedicarle semanalmente un tiempo para asegurarte de cargar nuevos contactos y enriquecer tu base.

Segmentar y personalizar

Una vez que se estudia al consumidor, se ejecutan las mejores prácticas para que éste se sienta aludido directamente e incremente su confianza:

Evitar saludos genéricos como "Hola, estimado/a" o imprecisos, como "buenos días". ¿Y si alguien abre el mail a la noche? Identificar la etapa del funnel en el que se encuentran y dedicar mensajes específicos a sus necesidades en esa etapa. Realizar segmentaciones basadas en diferentes criterios según las necesidades demográficas: geografía, sexo, edad o psicográficas: intereses, comportamientos etc., lo que permite aumentar la tasa de apertura, clics y conversiones. También tener en cuenta qué tanto han abierto tus mensajes y con qué frecuencia, eldía de la semana, el horario en los que lo abren. Si se detecta que algunos lectores ya han sido clientes o han tenido interacciones anteriores,colocarlos en otro grupo y darles un trato preferencial.

Diseños responsivos

De nada sirve un buen contenido si la "envoltura" no es atractiva ni funcional. El diseño de los contenidos de campañas de email marketing es esencial.

Agustín Tejera, VP de Digital y Creativo de Another Company enfatiza: "En la actualidad es sumamente importante que todos los mails posean un formato mobile first o en su defecto responsivo, es decir que se adapten a los dispositivos que usan tus lectores: tablets, smartphones, laptop; y si utilizan el modo light o dark. Si el consumidor no puede visualizar bien el mensaje de nada ha servido y, el siguiente paso, será desuscribirse, que es justamente lo último que deseamos. Un tip para saber si la visualización es la correcta es la de realizarpruebas y abrirlo en diferentes dispositivos, exploradores y modos de visualización."

Y, atención: es importante que los mensajes sean lo más orgánicos posibles para que den más confianza y se alejen de lo que típicamente pensamos que es "publicidad", así que el diseño más que ser atractivo, debería ser funcional y parecido a un correo "normal", como el que le enviarías a alguien conocido.

¿Y el contenido?

Si ya se tiene un lindo envoltorio ahora es momento de asegurar que lo que esté dentro funcione. En esta etapa es donde es importante sentarse y dedicarle cierto tiempo, ya que es la instancia de crear mensajes útiles, con valor, contundentes y atractivos para despertar la curiosidad de los destinatarios, atraerlos y hasta dejarlos con ganas de querer recibir el siguiente newsletter.

Y no olvidarse que los mensajes deben ser cortos y directos: menos es más.

Formalidades

No te olvides de incluir lo siguiente en los mails: Datos de identificación y contacto (quién es el remitente, a qué dirección responder o un teléfono o whatsapp de contacto). ¿Por qué estamos enviando este mensaje?

Es diálogo, no monólogo

Acordate que aunque el email marketing sea masivo, siempre tenés la posibilidad de entablar un diálogo personalizado con tus clientes. Una forma válido de ponerlo en práctica es preguntarles sobre una nueva idea que tenés en mente, un producto que te gustaría lanzar, podés saber su opinión sumando el link a un formulario, por ejemplo.

Agregar Call To Action (CTA)

Otra buena técnica que se puede aplicar para lograr engagement es incluir siempre CTAs claros y concisos a través de verbos como "descargá", "suscribite", "conoce más", "descubrí". De igual manera, es recomendable mantener el mismo CTA y que se repita al menos dos veces.

Medir

De nada sirve una estrategia si no se puede medir. Hay herramientas cuantitativas que son muy útiles que te ayudan a conocer los alcances de la inversión y el éxito de la campaña de email marketing. Esto te permite tomar mejores decisiones y optimizar las próximas campañas. Lo más importante de estas herramientas es que se adapten a tu estrategia y a tu cartera.

Te compartimos algunos enlaces que pueden servirte para que investigues la que mejor se adapte a tus necesidades:

Mailchimp que cuenta con diferentes planes de pago.

Mailify una herramienta integral que te permite gestionar campañas multicanal

Mailjet que tiene grandes funcionalidades de personalización

Campaign Monitor sencillo de usar y sus planes son económicos

Hubspot que tiene planes de pago más costosos pero lo valen.

