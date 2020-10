10 series que estrenan en octubre y revolucionan la pantalla chica

Soledad Venesio Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de octubre de 2020 • 19:47

Resulta increíble decirlo pero estamos frente a los últimos meses del año y, para la televisión, ese es un momento súper fuerte. Guardando algunos de sus tanques más importantes y los títulos con los que pretenden marcar el 2020, para nosotras es la invitación perfecta para agarrar el pochoclo y disfrutar de todo lo que está por llegar.

Para ayudarlas a navegar la agenda de estrenos, elegimos diez de las series que llegan en octubre y que ya nos tienen enganchadas:

Devils

Dónde: Universal

Universal Cuándo: jueves 01 a las 22.50 h

Estas noticias siempre nos ponen contentas. Es que desde la pantalla europea llega a Argentina la producción de Sky Atlantic (Italia), " Devils ", la cual dio mucho que hablar porque significó la vuelta de Patrick Dempsey a la televisión. Definida como un thriller financiero, nuestros protagonistas, Massimo y Dominic (Alessandro Borghi), se enfrentan en las búsqueda de poder y dinero. Muy en la onda de lo que es "Billions", estén preparadas porque Patrick y Alessandro se sacan chispas frente a la pantalla.

Emily in Paris

Trailer Emily en Paris - Fuente: Netflix 01:51

Video

Dónde : Netflix

: Netflix Cuándo: viernes 02

Definida como un dramedy , la genia de Lily Collins es nuestra protagonista y da vida a una chica que se muda a Paris por una oportunidad laboral ¿Su tarea? Aportar la mirada norteamericana en una empresa de marketing . Amistad, amor, el miedo al cambio y los choques culturales, en todo esto la acompañamos a lo largo de sus diez episodios. Si bien es verdad que tanto la historia como el guion flaquean un poco, todo se compensa con la posibilidad de recorrer París y ver (a la distancia) esta ciudad que rebalsa por su belleza.

The Walking Dead: World Beyond

Dónde : AMC Latinoamérica (al otro día de su estreno va a estar disponible en Flow)

: AMC Latinoamérica (al otro día de su estreno va a estar disponible en Flow) Cuándo: lunes 05 a las 22.00 h

Si fueron fanáticas de The Walking Dead o se engancharon con Fear The Walking Dead , entonces esta noticia las va a poner contentas: el universo zombie se expande y se suma un nuevo spin-off. Lo más interesante de esta nueva propuesta es su punto de partida ya que, al contrario de las anteriores, nos muestra a una generación que creció en el contexto del apocalipsis y estos monstruos forman parte de su día a día. En ese punto la pregunta es la misma de siempre ¿Qué estarán dispuestos a hacer para sobrevivir?

Súbete a mi moto

Dónde : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Cuándo: viernes 09

Es imposible negar que " Luis Miguel, la serie " nos mantuvo cantando por semanas enteras y recordando viejos videos de música. Si a ustedes les pasó lo mismo, entonces no pueden perderse de esta nueva ficción de Amazon Prime Video. Contando la historia real de la boy band más importante de Latinoamérica y primera experiencia musical de Ricky Martin , durante quince episodios vamos a conocer el detrás de escena del éxito de Menudo, agrupación que también inauguró un multimillonario modelo de negocios.

The Haunting of Bly Manor

Trailer de La maldición de Bly Manor - Fuente: Netflix 02:42

Video

Dónde : Netflix

: Netflix Cuándo: viernes 09

Netflix realmente se está luciendo con el universo de " The Haunting Of... " y con una primera temporada brillante, todo nos da a entender que esta nueva entrega mantiene su nivel. Libremente inspirada en " The Turn of the Screw " de Henry James (1898), en este caso la historia se centra en una institutriz que es contratada por un hombre para cuidar de sus sobrinos, después de que quedaran bajo su cuidado. Como es de esperar, el hogar en donde se instala guarda muchos secretos oscuros y nada es lo que parece. Atentis, porque quienes pudieron verla en el preestreno ya contaron que esta nueva temporada es aún más aterradora ¿Estaremos listas?

The Spanish Princess

The Spanish Princess - Fuente: Starzplay 02:05

Video

Dónde : StarzPlay

: StarzPlay Cuándo: domingo 11

Basada en las novelas de Philippa Gregory y spin-off de "The White Princess", si fueron fanáticas de "Tudors" no pueden dejar de mirarla. La serie se centra en Catalina de Aragón y, a través de su historia, se habla sobre maternidad, infertilidad, amor y destino. Con una reconstrucción de época maravillosa y hermosas actuaciones, es un viaje de empoderamiento.

En la segunda temporada encontramos a Catalina en la cima de la montaña, pero sabemos que lo perderá todo. Convirtiendo a la historia casi en una película de horror Charlotte Hope - Protagonista de "The Spanish Princess"

Fargo

Dónde : OnDirecTv

: OnDirecTv Cuándo: domingo 11 a las 21.00 h

Ópera prima de Noah Hawley e inspirada en la película de los hermanos Coen, vuelve una de las mejores series de los últimos diez años de la televisión. Con una historia nueva en cada temporada, en este caso nos llevan Missouri de 1920 en donde vemos diferentes familias mafiosas enemistadas. Poder, traiciones y una estética brillante ¿Saben cuál es la mayor sorpresa? Chris Rock se pone en la piel de un personaje muy atípico para él y la rompe.

The Undoing

Nicole Kidman y Hugh Grant en The Undoing - Trailer - Fuente: YouTube 01:23

Video

Dónde : HBO

: HBO Cuándo: domingo 25 a las 22.00 h

Basada en el libro "You Should Have Known" de Jean Hanff Korelitz, Nicole Kidman vuelve a la pantalla chica para un rol con muchísimo potencial. Es que la actriz australiana da vida a Grace Sachs, una mujer que ve como su vida se pone patas para arriba cuando, tras la desaparición de su marido, se entera que él no era el hombre que ella creía conocer. En el ojo público y fuertemente juzgada por su alrededor, se verá obligada a desmantelar una vida y crear otra para su hijo y para ella.

This is Us

Dónde : FOX Premium Series

: FOX Premium Series Cuándo: jueves 28 a las 23.00 h (al otro día de su estreno va a estar disponible en Flow)

Este es nuestro momento de festejar y preparar los pañuelitos. Es que " This Is Us " vuelve con su quinta temporada y, podemos admitirlo, extrañamos muchísimo a la familia Pearson. Retomando la historia en el mismo lugar en que la dejamos, mientras que el gran tema de su cuarta entrega fue la expansión (e introducción de nuevos personajes) así como la ambición (en donde vimos el futuro de nuestros protagonistas, según el creador de la serie el nuevo tema es el renacimiento. Es decir, que vamos a acompañar a la familia en grandes momentos edificantes y nuevos comienzos.

Utopia

Trailer Utopia - Fuente: YouTube 01:19

Video

Dónde: Amazon Prime Video

Cuándo: viernes 30

Si se sumaron a la movida seriéfila hace poco, quizá esta propuesta les permita descubrir un clásico de la televisión británica. Basada en la serie creada por Dennis Kelly (mismo creador de la brillante "The Third Day" de HBO) en 2013, estamos frente a su remake norteamericana. La historia arranca con un grupo de fanáticos de una historieta gráfica que descubren que, detrás de esas páginas que aman, hay una historia de conspiración y secretos mucho más grande. Violenta, sangrienta y algo ridícula, es una historia muy diferente a lo que estamos acostumbrados.

Conforme a los criterios de Más información