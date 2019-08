10 vinos para celebrar el Día del Cabernet Sauvignon

Esta variedad forma parte de algunos de los vinos más icónicos del mundo; aquí una guía de destacados ejemplares locales Fuente: LA NACION

Si algunos festejan el Día del Atún y otros el Día del Gamer, ¿por qué no vamos a celebrar el Día Mundial del Cabernet Sauvignon? Así que a homenajear al hijo de padre Cabernet Franc y madre Sauvignon Blanc (o viceversa), que es el integrante central de los tintos de Burdeos -y de todos los que los han tratado de imitar-, y que en la Argentina da lugar a vinos de buena estructura, con aromas y sabores que varían según la región en la que crecen las vides.

Tengamos en mente que, por regla general, el cabernet viene siempre dotado de una buena dosis de taninos, por lo que es aconsejable acompañarlo de carnes rojas, cuya proteína los vuelve más delicado y reduce su astringencia. Dicho esto, pasemos revista a 10 cabernets, alguno súper clásicos, otros más modernos y alguna rareza, como es un Cabernet Sauvignon.... blanco. Hay de distintos precios y de distintas regiones; pero si alguno cree que su cabernet de cabecera no está en la lista, ¡para eso está el sector comentarios!

El Esteco Blend de Extremos Cabernet Sauvigon 2017

El Esteco Blend de Extremos Cabernet Sauvignon Fuente: LA NACION

Bodega El Esteco

Corte de cabernets de Cafayate (Salta) y Chañar Punco (Catamarca), este tinto trae toda la potencia de los tintos calchaquíes, en donde la madurez justa de la uva da lugar a un cabernet intenso y aromático, pero que exhibe una buena acidez y una gran complejidad. Tiene aromas a morrón rojo, acompañados de notas balsámicas y herbáceas. En boca es de entrada suave, ofrece taninos maduros, levemente herbáceos; el paso por barrica de parte del vino aporta algunas notas tostadas. Precio: $480.

Casarena Single Vineyard Owen´s Vineyard Cabernet Sauvignon 2017

Casarena Single Vineyard Cabernet Sauvignon Fuente: LA NACION

Casarena Bodega & Viñedos

Fruto de parrales plantados en 1930 en Agrelo (Mendoza), este Cabernet de viñas viejas es de una complejidad sorprendente: es fácil encontrar en él aromas de cerezas, de morrón rojo, de café. En boca hay un buen equilibrio entre sabores intensos y otros más sutiles; sedoso en el paladar, sus taninos son finos, sin aristas, y las notas tostadas que aporta la madera están completamente integradas. Precio: $749.

Ruca Malen Terroir Series Cabernet Sauvignon 2016

Ruca Malén Terroir Series Cabernet Sauvignon Fuente: LA NACION

Ruca Malén

Gran relación precio-calidad en este Cabernet Sauvignon de Valle de Uco. Su característica central es la frescura que aporta su acidez elevada, siendo un Cabernet de buena tipicidad que en aromas ofreces notas de fruta negra, especias y morrón rojo. En boca es jugoso, de taninos finos y de un final que repite la fruta negra que se percibe en nariz. Precio: $350.

Terrazas de los Andes Apelación de Origen Paraje Altamira Malbec Cabernet Sauvignon 2016

Apelación de Origen Paraje Altamira Malbec Cabernet Sauvignon Fuente: LA NACION

Terrazas de los Andes

Vamos a hacer un poco de trampa, sumemos un blend. Pero hay una buena razón, que es que el Malbec es un perfecto complemento del Cabernet Sauvignon: es el que le pone la carne a la estructura. En este caso, es un tinto que en nariz expresa mayormente los aromas del Cabernet: morrón rojo, fruta negra; en boca es envolvente, se nota la carnosidad que aporta el Malbec y hay algo de textura de tiza.Precio: $550.

Kaiken Estate Cabernet Sauvignon 2018

Kaikén Estate Cabernet Sauvignon Fuente: LA NACION

Kaiken Wines

Un Cabernet para todos los días, pero que da mucho más de lo que cuesta. Fiel al estilo del enólogo Rogelio Rabino, se trata de un vino moderno, de mucha frescura y de factura impecable. Rescata el perfil más herbal del Cabernet, con aromas a menta y eucalipto, mientras que en boca es fluido, de taninos suaves y delicadas notas tostadas aportadas por una cuidada crianza en barrica. Precio: $294.

La Mascota Cabernet Sauvignon 2016

La Mascota Cabernet Sauvignon Fuente: LA NACION

Mascota Vineyards

Distinguido como el Mejor Vino Tinto del mundo en el prestigioso concurso Vinalies Internationales, Francia, es un Cabernet mendocino amable y seductor, de un rojo violáceo intenso, que se destaca en nariz por un aroma a morrón asado. En boca, los taninos son suaves y levemente dulces, hay notas de cassis, de chocolate y de vainilla, y su frescura redondea una experiencia sumamente placentera. Precio: $715.

Aequus Nocte Blanc de Cabernet Sauvignon 2018

Aequus Nocte Blanc de Cabernet Sauvignon Fuente: LA NACION

Bodega Vila

No, no me confundí de foto: es un Cabernet Sauvignon blanco. Elaborado de la misma forma en que se produce un Chardonnay o un Sauvignon Blanc, este Cabernet evita el contacto con las pieles y sus pigmentos para dar como resultado un vino atípico. Color pajizo, casi traslúcido, tiene un profundo aroma a morrón verde y a aguaribay; buen volumen en boca, jugoso y de textura mineral, su sabor es de una tipicidad de Cabernet inesperada. Precio: $310.

Luigi Bosca Cabernet Sauvignon 2018

Luigi Bosca Cabernet Sauvignon Fuente: AP

Luigi Bosca

Este Cabernet es uno de los "tapados" de Luigi Bosca y que bien vale la pena conocer. De gran tipicidad varietal, y siempre fiel al estilo de la bodega -aunque es cierto, cada vez con un poco más de frescura-, este Cabernet Sauvignon color rubí presenta aromas a frutos negro y cuero, con algunas notas tostadas aportadas por madera. En boca se destaca a suavidad y madurez de sus taninos. Se puede guardar, pero perfecto para beber ahora. Precio: $600.

Callejón del Crimen Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2017

Callejón del Crimen Gran Reserva Cabernet Sauvignon Fuente: LA NACION

Vinos de la Luz

En sintonía con el resto de la línea Gran Reserva de Callejón del Crimen, este Cabernet Sauvignon combina intensidad con elegancia. De mucha estructura y concentración, es un vino que pide ser acompañado por una comida de intensidad acorde. Aunque aun tiene mucho para crecer en botella, ya se percibe una textura suave de taninos domados y un final intenso y duradero. Precio: $795.

Primeras Viñas Cabernet Sauvignon Perdriel 2014

Lagarde Primeras Viñas Cabernet Sauvignon Fuente: LA NACION

Bodega Lagarde

¡Todavía me acuerdo de la primera vez que probé este vino! Me sorprendió entonces su elegancia, característica que mantiene a través de los años y de las añadas. Rojo oscuro, este tinto mendocino ofrece aromas a frutos rojos maduros, en mermelada, acompañadas de notas de pimienta y regaliz. En boca es un vino de mucho volumen, de taninos firmes y buena acidez. Un buen vino de guarda. Precio: $1725.