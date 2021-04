Ver贸nica Silva

Vero, quien el a帽o pasado fue distinguida por la revista MIT Technology Review entre los 35 j贸venes m谩s emprendedores de Latinoam茅rica, encontr贸 su camino mientras estaba en la Facultad 鈥淎pprendo fue una respuesta a una necesidad que yo tuve como estudiante. Estando en la facultad, tuve que buscar a un profe particular y no lo encontr茅, entonces me hice la pregunta: 鈥樎縌u茅 pasa si lo hago yo?鈥 y ese fue el puntapi茅 que lo inici贸 todo鈥.