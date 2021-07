30 almas gemelas. El único amor no existe, matemáticamente se han descubierto decenas de seres compatibles

La mayoría de nuestras frustraciones amorosas (y de las otras también) podrían deberse al compilado de discursos de autoayuda y frases hechas que la humanidad viene repitiéndose así misma de generación en generación, moldeando falsas expectativas y creencias, como aquella del príncipe azul, la media naranja y el único gran amor etc. etc. La idea de que en la vida estamos destinados a una sola persona y que sin esa otra mitad estamos incompletos, y que debemos encontrar al match perfecto antes de que se nos pase el tren (he ahí otro tópico agobiante) es, cuanto menos, un concepto limitante y destructivo para cualquier soltero.

El amor tiene más piezas que un rompecabezas

Un estudio reciente elaborado por el sitio de citas Badoo en colaboración con el matemático británico Bobby Seagull viene a refutar todo ese miterío absurdo y a demostrar que, al contrario, cada ser humano tiene hasta más de 30 almas gemelas dando vueltas por el mundo, es decir, decenas de oportunidades de encontrar seres compatibles con los que relacionarse exitosamente. Si el cálculo es certero bien podríamos empezar a quitarnos la presión de encontrar al indicado/a y dejar que la vida nos sorprenda a su debido tiempo. La única condición para poder dar con algunos de esos “treintas” es ser más honestos y mostrarnos tal como somos ante los demás, dicen las conclusiones del estudio.

Para llegar a esa cifra Seagull calculó el número aproximado de “almas gemelas” potenciales con las que puede toparse un adulto urbano, soltero y promedio. La probabilidad de encontrar una conexión mutua se analizó en función de los datos de OnePoll, una empresa de investigación de mercado que relacionó los datos de población de posibles parejas ideales dentro de una ubicación y edad razonables, junto con la probabilidad estadística de atracción inicial que conduce a una relación seria.

Pero volviendo al punto principal, el modelo de la pareja perfecta basada en un único compañero de vida sigue siendo una creencia popular en todo el mundo, o en la mayoría. En España el 41% de los solteros siente que solo hay una persona destinada para ellos, dice el ensayo, en consecuencia, al 53% de los ‘daters’ le produce angustia la idea de no llegar a encontrarla y al 18% le preocupa perder su oportunidad. “La diferencia entre creer en los Reyes Magos y en la media naranja es que, llegado un momento, sabemos que los primeros no existen porque nuestros padres nos lo cuentan. Sin embargo, con el mito de la media naranja no solamente no ocurre esto, sino que, para peor, estamos rodeados de mensajes poderosísimos que nos incitan a seguir creyendo en que sí existe. Véase las relaciones amorosas que salen en las películas, los programas de televisión, las series o los libros. En definitiva, en la imagen que proyectan productos de entretenimiento que, aunque no pretenden aleccionar, nos pueden llegar a condicionar si no tenemos la educación afectivo-sexual adecuada” sostiene María Esclapez, psicóloga y sexóloga en un artículo de diario El Mundo. Esa idea equivocada de que solo hay una chance hace que, por miedo al rechazo, nos sintamos obligados a impostar un personaje en cada cita. Y todo acaba en un círculo vicioso.

Ese miedo a quedarnos solos, a estar ‘incompletos’ hace que muchos individuos sigan creyendo que la felicidad se consigue estando en pareja. “Aunque por suerte son cada vez menos, todavía hay personas que están convencidas de que todos sus problemas se solucionarían teniendo a alguien al lado. Sin embargo, eso no ocurrirá porque una cosa no quita la otra. Es cierto que la vida en pareja es bonita y que un vínculo sano implica tener un apoyo y un acompañamiento emocional, pero una relación no lo es todo ni mucho menos es la solución a nuestros males”. Los cálculos de Seagull traen esperanza a quienes viven cada nueva relación con la intensidad de un gran amor, seguros de que cada quien nos trae sentimientos diferentes y edificantes para cada etapa de la vida. Es como en la escuela: vamos egresando, aprendiendo, creciendo. “Siempre he pensado que hay muchas posibles parejas perfectas para todos. El concepto de una media naranja entre miles de millones de personas en el planeta es matemáticamente muy improbable” advierte el matemático. “Espero que este estudio ayude a los solteros a sentirse más optimistas. Cada individuo es diferente, por lo que lamentablemente no hay una regla estricta, pero ser abierto y honesto debería aumentar matemáticamente la probabilidad de encontrar una pareja”.

LA NACION